พืชสวนโลกอุดรธานี เผยแนวคิด ตั้งส้วม โซฟา อ่างอาบน้ำ กลางดงดอกไม้ มีแนวคิดสุดลึกล้ำ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 13:08 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 13:09 น.
พืชสวนโลกอุดรธานี เผยแนวคิด ตั้งส้วม โซฟา อ่างอาบน้ำ กลางดงดอกไม้ มีแนวคิดสุดลึกล้ำ
ภาพจาก: Facebook พืชสวนโลกอุดรธานี 2569 Udon Thani Expo 2026

ไขปริศนาสวนโคลอมเบียใน มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 ยกเตียง โซฟา อ่างอาบน้ำ และรถบัสมาตั้งกลางดงดอกไม้ ชวนคนตีความแนวคิด ผู้ปกครองโลกผู้เงียบงัน จำลองบ้านมนุษย์ที่ถูกธรรมชาติทวงคืน

หลายคนที่แวะเวียนไปเยี่ยมชมงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 (Udon Thani Expo 2026) คงต้องสะดุดตากับภาพที่ดูแปลกประหลาด เมื่อเดินเข้าไปในโซนจัดแสดงของ สาธารณรัฐโคลอมเบีย แล้วพบกับเฟอร์นิเจอร์สารพัดชนิด ทั้งเตียงนอน โซฟาห้องนั่งเล่นที่มีจอโทรทัศน์ตั้งอยู่ โต๊ะ เก้าอี้ อ่างอาบน้ำ สุขภัณฑ์ ไปจนถึงรถโดยสารสีเหลืองคันโต ถูกนำมาจัดวางเปิดโล่งอยู่กลางแจ้ง โดยมีเหล่าไม้เลื้อยและพืชพรรณนานาชนิดขึ้นโอบล้อมจนเกือบจะกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน

เบื้องหลังการจัดวางที่ดูเหนือจริงนี้ ไม่ใช่เพียงเพื่อความเก๋ในการถ่ายรูป แต่แฝงแนวคิดทางศิลปะและปรัชญาอย่างลึกซึ้ง ภายใต้ธีมหลัก ความยั่งยืนและการสร้างความเชื่อมโยงกับผู้คน (Sustainability and Connecting with People) ผ่านเรื่องราวของ ผู้ปกครองโลกผู้เงียบงัน

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ภาพจาก: Facebook พืชสวนโลกอุดรธานี 2569 Udon Thani Expo 2026
เพจ พืชสวนโลกอุดรธานี 2569 Udon Thani Expo 2026 เล่าว่า จุดตั้งต้นของแนวคิดนี้พาเราย้อนเวลากลับไปเมื่อราว 470–500 ล้านปีก่อน ในวันที่พืชกลุ่มแรกถือกำเนิดขึ้นจากท้องทะเล แม้ต้นไม้ใบหญ้าจะไม่มีขา ไม่สามารถก้าวเดินไปไหนได้เพราะมีรากยึดติดแน่นอยู่กับผืนดิน แต่ด้วยวิวัฒนาการอันชาญฉลาด พืชกลับสามารถแผ่กิ่งก้านและครอบครองพื้นที่ได้ทั่วทุกมุมโลกอย่างเงียบเชียบ พร้อมทำหน้าที่ค้ำจุนทุกชีวิตบนโลกใบนี้มาโดยตลอด

ทีมผู้ออกแบบสวนโคลอมเบียจึงจำลองภาพ เมื่อบ้านย้ายมาอยู่กลางสวน โดยใช้ทางเดินกรวดเชื่อมพื้นที่รูปทรงเรขาคณิตเข้าด้วยกันเหมือนการเปิดดูแต่ละห้องของบ้าน การนำสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ออกมาวางกลางแจ้ง เป็นการชวนทบทวนและตั้งคำถามว่า ระหว่าง พื้นที่ของมนุษย์ กับ พื้นที่ของธรรมชาติ เส้นแบ่งที่แท้จริงอยู่ตรงไหน ในวันที่ชีวิตประจำวันของเราถูกห้อมล้อมด้วยสิ่งประดิษฐ์ วัตถุ และเทคโนโลยี เราเคยมองเห็นและให้คุณค่ากับธรรมชาติที่คอยค้ำจุนชีวิตเราอยู่มากน้อยเพียงใด

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ภาพจาก: Facebook พืชสวนโลกอุดรธานี 2569 Udon Thani Expo 2026

นอกจากนี้ การจัดวางข้าวของที่มีร่องรอยการใช้งานผ่านแนวคิด Upcycling อย่างรถโดยสารสีเหลืองที่ถูกพืชพรรณเลื้อยคลุมตั้งแต่หลังคาจรดหน้าต่าง ยิ่งสื่อความหมายได้อย่างคมคาย รถบัสคือสัญลักษณ์ของการเดินทางของมนุษย์ แต่เมื่อถูกหยุดให้นิ่งอยู่กับที่แล้วปล่อยให้พืชหยั่งรากชอนไช มันจึงสะท้อนให้เห็นว่า ธรรมชาติมีพลังชีวิตที่แผ่ขยายไปได้ทุกหนแห่งโดยไม่จำเป็นต้องออกเดินทาง

อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญคือการเลือกใช้ พืชดอก หลากสีสันมาจัดแสดง เพื่อพาผู้ชมย้อนกลับไปมองประวัติศาสตร์ธรรมชาติในยุคครีเทเชียส (Cretaceous Period) ซึ่งเป็นยุคที่พืชดอกเริ่มปรับตัวและแพร่กระจายพันธุ์อย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหัวใจหลักของระบบนิเวศ

ภาพจาก: Facebook พืชสวนโลกอุดรธานี 2569 Udon Thani Expo 2026

การยกเฟอร์นิเจอร์มาวางกลางป่ากลางสวนของโคลอมเบีย จึงไม่ใช่แค่เรื่องของดีไซน์แปลกตา แต่เป็นการจำลองภาพสะท้อนให้มนุษย์หยุดคิดว่า สุดท้ายแล้วสิ่งประดิษฐ์ทั้งหลายอาจเป็นเพียงของชั่วคราว ทว่าธรรมชาติคือผู้ปกครองโลกที่แท้จริงซึ่งพร้อมจะเติบโตโอบอุ้มทุกสิ่งอยู่เสมอ

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ทั้งนี้ งานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ. 2569 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 – 14 มีนาคม 2570 รวม 134 วัน เวลาเปิดเข้าชม: 08.00 – 20.00 น. ทุกวัน สถานที่ พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ค่าบัตรเข้าชม 199 บาท สามารถซื้อได้ที่หน้างาน, 7-11 ทุกสาขา หรือเว็บไซต์ All Ticket และเว็บไซต์ทางการ

ภาพจาก: Facebook พืชสวนโลกอุดรธานี 2569 Udon Thani Expo 2026
ภาพจาก: Facebook พืชสวนโลกอุดรธานี 2569 Udon Thani Expo 2026
ภาพจาก: Facebook พืชสวนโลกอุดรธานี 2569 Udon Thani Expo 2026
ภาพจาก: Facebook พืชสวนโลกอุดรธานี 2569 Udon Thani Expo 2026

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 13:08 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 13:09 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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