แม่น้ำอะไรบ้างในไทย ไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านกรุงเทพ
แม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาสำคัญที่ไหลมารวมเป็น แม่น้ำเจ้าพระยา แล้วไหลผ่านกรุงเทพมหานครลงสู่อ่าวไทย ประกอบด้วยแม่น้ำต้นกำเนิด 4 สายหลักจากภาคเหนือ และแม่น้ำสาขาอีก 2 สายสำคัญในภาคกลาง
แม่น้ำ 4 สายหลัก (ต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยา)
แม่น้ำทั้ง 4 สายนี้ไหลมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์ ก่อนจะกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา
- แม่น้ำปิง มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาแดนลาว จังหวัดเชียงใหม่ ไหลผ่านภาคเหนือตอนบนลงมาบรรจบกับแม่น้ำวังและแม่น้ำน่าน
- แม่น้ำวัง มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาผีปันน้ำ จังหวัดเชียงราย ไหลผ่านจังหวัดลำปาง แล้วไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
- แม่น้ำยม มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาผีปันน้ำ จังหวัดพะเยา ไหลผ่านจังหวัดแพร่และสุโขทัย แล้วไปบรรจบกับแม่น้ำน่านที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
- แม่น้ำน่าน มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหลวงพระบาง จังหวัดน่าน ไหลมารวมกับแม่น้ำปิงที่บริเวณ ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ เกิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเป็นทางการ
แม่น้ำสาขาสำคัญที่ไหลมาสมทบก่อนถึงกรุงเทพฯ
เมื่อเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว จะมีแม่น้ำอีก 2 สายใหญ่ไหลมาบรรจบเพิ่มเติมก่อนจะไหลผ่านกรุงเทพมหานคร
- แม่น้ำสะแกกรัง มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาโมโกจู จังหวัดกำแพงเพชร ไหลผ่านจังหวัดอุทัยธานี และมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอเมืองอุทัยธานี
- แม่น้ำป่าสัก มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ จังหวัดเลย ไหลผ่านเพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี และมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณ ป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลำน้ำย่อยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เมื่อแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดนนทบุรีเข้าสู่กรุงเทพมหานคร จะมีลำน้ำและคลองสายสำคัญที่เชื่อมโยงและระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรง เช่น
- คลองอ้อมนนท์ และ คลองบางกอกน้อย ซึ่งเคยเป็นเส้นทางเดินน้ำสายหลักของแม่น้ำเจ้าพระยาในอดีตก่อนมีการขุดคลองลัด
- คลองมหาสวัสดิ์ และ คลองภาษีเจริญ ที่เชื่อมน้ำจากฝั่งแม่น้ำท่าจีนเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
- คลองแสนแสบ และ คลองพระโขนง ที่ทำหน้าที่รับและระบายน้ำจากฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
พิกัดจุดบรรจบแม่น้ำสำคัญ
แม่น้ำปิง + แม่น้ำวัง ไหลมาบรรจบกันที่ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ก่อนจะไหลรวมกันเป็นแม่น้ำปิงมุ่งหน้าลงสู่จังหวัดนครสวรรค์
แม่น้ำยม + แม่น้ำน่าน ไหลมาบรรจบกันที่ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยบริเวณนี้มีวัดเกยไชยเหนือตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบพอดี
แม่น้ำปิง + แม่น้ำน่าน (กำเนิดเจ้าพระยา) ไหลมาบรรจบกันที่ ปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จุดนี้สังเกตได้ชัดเจนจากสีของน้ำที่แตกต่างกันก่อนไหลรวมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา
แม่น้ำเจ้าพระยา + แม่น้ำสะแกกรัง ไหลมาสมทบกันที่ ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี บริเวณใกล้เคียงกับวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)
แม่น้ำเจ้าพระยา + แม่น้ำป่าสัก ไหลมาบรรจบกันที่ บริเวณป้อมเพชร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้แม่น้ำเจ้าพระยามีขนาดกว้างและมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นก่อนไหลเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
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