แม่น้ำอะไรบ้างในไทย ไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านกรุงเทพ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 16:17 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 16:17 น.
แม่น้ำอะไรบ้างในไทย ไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านกรุงเทพ

แม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาสำคัญที่ไหลมารวมเป็น แม่น้ำเจ้าพระยา แล้วไหลผ่านกรุงเทพมหานครลงสู่อ่าวไทย ประกอบด้วยแม่น้ำต้นกำเนิด 4 สายหลักจากภาคเหนือ และแม่น้ำสาขาอีก 2 สายสำคัญในภาคกลาง

แม่น้ำ 4 สายหลัก (ต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยา)

แม่น้ำทั้ง 4 สายนี้ไหลมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์ ก่อนจะกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา

  • แม่น้ำปิง มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาแดนลาว จังหวัดเชียงใหม่ ไหลผ่านภาคเหนือตอนบนลงมาบรรจบกับแม่น้ำวังและแม่น้ำน่าน
  • แม่น้ำวัง มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาผีปันน้ำ จังหวัดเชียงราย ไหลผ่านจังหวัดลำปาง แล้วไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
  • แม่น้ำยม มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาผีปันน้ำ จังหวัดพะเยา ไหลผ่านจังหวัดแพร่และสุโขทัย แล้วไปบรรจบกับแม่น้ำน่านที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
  • แม่น้ำน่าน มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหลวงพระบาง จังหวัดน่าน ไหลมารวมกับแม่น้ำปิงที่บริเวณ ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ เกิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเป็นทางการ

โฆษณา

แม่น้ำสาขาสำคัญที่ไหลมาสมทบก่อนถึงกรุงเทพฯ

เมื่อเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว จะมีแม่น้ำอีก 2 สายใหญ่ไหลมาบรรจบเพิ่มเติมก่อนจะไหลผ่านกรุงเทพมหานคร

  • แม่น้ำสะแกกรัง มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาโมโกจู จังหวัดกำแพงเพชร ไหลผ่านจังหวัดอุทัยธานี และมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอเมืองอุทัยธานี
  • แม่น้ำป่าสัก มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ จังหวัดเลย ไหลผ่านเพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี และมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณ ป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำน้ำย่อยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

เมื่อแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดนนทบุรีเข้าสู่กรุงเทพมหานคร จะมีลำน้ำและคลองสายสำคัญที่เชื่อมโยงและระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรง เช่น

  • คลองอ้อมนนท์ และ คลองบางกอกน้อย ซึ่งเคยเป็นเส้นทางเดินน้ำสายหลักของแม่น้ำเจ้าพระยาในอดีตก่อนมีการขุดคลองลัด
  • คลองมหาสวัสดิ์ และ คลองภาษีเจริญ ที่เชื่อมน้ำจากฝั่งแม่น้ำท่าจีนเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
  • คลองแสนแสบ และ คลองพระโขนง ที่ทำหน้าที่รับและระบายน้ำจากฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

โฆษณา

พิกัดจุดบรรจบแม่น้ำสำคัญ

แม่น้ำปิง + แม่น้ำวัง ไหลมาบรรจบกันที่ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ก่อนจะไหลรวมกันเป็นแม่น้ำปิงมุ่งหน้าลงสู่จังหวัดนครสวรรค์

แม่น้ำยม + แม่น้ำน่าน ไหลมาบรรจบกันที่ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยบริเวณนี้มีวัดเกยไชยเหนือตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบพอดี

แม่น้ำปิง + แม่น้ำน่าน (กำเนิดเจ้าพระยา) ไหลมาบรรจบกันที่ ปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จุดนี้สังเกตได้ชัดเจนจากสีของน้ำที่แตกต่างกันก่อนไหลรวมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำเจ้าพระยา + แม่น้ำสะแกกรัง ไหลมาสมทบกันที่ ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี บริเวณใกล้เคียงกับวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

แม่น้ำเจ้าพระยา + แม่น้ำป่าสัก ไหลมาบรรจบกันที่ บริเวณป้อมเพชร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้แม่น้ำเจ้าพระยามีขนาดกว้างและมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นก่อนไหลเข้าสู่กรุงเทพมหานคร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 16:17 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 16:17 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขุดคลิปเก่า บุ๋ม ปนัดดา เคยลั่นมองแบรนด์เนมก็อยากได้ แต่ขอเอาเงินไปช่วยเด็ก

ย้อนคำพูดซึ้ง “บุ๋ม ปนัดดา” ลั่นขอช่วยเด็กก่อนซื้อแบรนด์เนม ล่าสุด ปอศ. บุกอายัดของแบรนด์เนม

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2569
เลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 16 พฤศจิกายน 2569 หวยสัญจร จ.ตาก

เลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 16 พฤศจิกายน 2569 ลุ้นหวยสัญจร จ.ตาก

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2569
ด่วน! เรือน้ำมันประมง “วีนัส 14” จมกลางทะเล กองทัพเรือ เร่งค้นหา 6 ลูกเรือ

ด่วน! เรือน้ำมันประมง “วีนัส 14” จมทะเล กองทัพเรือ เร่งค้นหา 6 ลูกเรือ

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2569
เตือนภัยข่าวปลอมเก็บนกเลี้ยงแล้วเสียชีวิตจากไข้นกแก้ว

ข่าวปลอม อย่าแชร์! เก็บนกเขามาเลี้ยงแล้วตายใน 48 ชม. คนโพสต์รับส่งต่อจาก LINE

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
มูลนิธิวอชด็อก บัญชีมีเงินบริจาค 31 ล้าน เหลือแค่ 5 หมื่น ข่าว

อึ้งทั้งสตู มูลนิธิวอชด็อกมีเงินบริจาค 31 ล้าน เหลือแค่ 5 หมื่น เฉลยได้เงินเดือนเท่าไหร่

32 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ลั่นวอชด็อกมันจบแล้วกลางรายการโหนกระแส ข่าว

หนุ่ม กรรชัย ลั่น “วอชด็อกมันจบแล้ว” แฉระบบเงินบริจาค หมานอนป่วยรอไปก่อน คนต้องได้เงินเดือนกินข้าว

46 นาที ที่แล้ว
อาลัย “ครูต้อย” จตุพร รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติ ครูสอนโขนในหลวง ร.10 สิริอายุ 89 ปี ข่าว

อาลัย “ครูต้อย” จตุพร รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติ ครูสอนโขนในหลวง ร.10

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่านอ่อง ย้ายออกจากห้อง ICU หลังผ่าตัด ข่าว

อาการล่าสุด ท่านอ่อง หลังผ่าตัด ตอบสนองไว-พูดได้ปกติ แต่ยังทรงตัวไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! เรือน้ำมันประมง “วีนัส 14” จมกลางทะเล กองทัพเรือ เร่งค้นหา 6 ลูกเรือ ข่าว

ด่วน! เรือน้ำมันประมง “วีนัส 14” จมทะเล กองทัพเรือ เร่งค้นหา 6 ลูกเรือ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัยข่าวปลอมเก็บนกเลี้ยงแล้วเสียชีวิตจากไข้นกแก้ว ข่าว

ข่าวปลอม อย่าแชร์! เก็บนกเขามาเลี้ยงแล้วตายใน 48 ชม. คนโพสต์รับส่งต่อจาก LINE

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิป สภาฯ เดือด ไอซ์ รักชนก ซัด โสภณ ไม่เป็นกลาง จนต้องปิดไมค์ ตะโกนลั่น &quot;ฟังให้มันจบดิ&quot; ข่าวการเมือง

คลิปเดือด ไอซ์ รักชนก ซัด โสภณ ไม่เป็นกลาง จนต้องปิดไมค์ ตะโกนลั่นกลางสภา “ฟังให้มันจบดิ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทลายกรุ เครื่องประดับ-แบรนด์เนม บุ๋ม ปนัดดา ซุกคอนโดกลางเมือง ข่าว

ทลายกรุ เครื่องประดับ-แบรนด์เนม บุ๋ม ปนัดดา ซุกคอนโดกลางเมือง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดกรุมหาสมบัติ “บุ๋ม ปนัดดา” เครื่องเพชร 10 ล้าน กระเป๋าหรู ซุกคอนโด ข่าว

เปิดกรุมหาสมบัติ “บุ๋ม ปนัดดา” เครื่องเพชร 10 ล้าน กระเป๋าหรู ชุดแบรนด์เนม ซุกคอนโด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิ้ล จารุณี แจงป่วยโรค SLE ยันไม่ได้ลงไตแบบพุ่มพวง ดวงจันทร์ ข่าวดารา

เปิ้ล จารุณี แจงป่วย SLE คนละแบบกับ ‘พุ่มพวง’ ไม่รุนแรง ติดเตียงหรือถึงตาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบแล้ว! คดีลาบทอดเผ็ด หมอเมกาฟ้องร้านไทย อ้างเส้นเสียงพัง ยอมความก่อนขึ้นศาล ข่าวต่างประเทศ

จบแล้ว! คดีลาบทอดเผ็ด หมอเมกาฟ้องร้านไทย อ้างเส้นเสียงพัง ยอมความก่อนขึ้นศาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูลนิธิองค์กรทำดี เมินส่งเอกสาร รมช.มหาดไทย เตรียมขอสำนวน ตร. ยื่นศาลเพิกถอน ข่าว

ด่วน! มูลนิธิองค์กรทำดี เมินส่งเอกสาร กระทรวงมหาดไทย เตรียมยื่นศาลเพิกถอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพล่าสุด เฉินกว้านซี อดีตพระเอกฮ่องกง วัย 46 ปี ข่าวต่างประเทศ

สาวบังเอิญเจอ อดีตพระเอก ชมเปาะแสนดี โซเชียลทักแรง หน้าแก่-เหมือนคนไร้บ้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดปมอ้างเงินมูลนิธิทำจมูก 6,500 บาท แฉสวนประธาน WDT ข่าว

หนุ่ม กรรชัย เปิดปม WDT นำเงินมูลนิธิไปทำจมูก-ฟรีซไขมัน จี้ตรวจสอบเส้นเงิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการล่าสุด บรูซ วิลลิส ป่วยสมองเสื่อมทรุดหนัก ครอบครัวดูแลใกล้ชิด ลูกสาวฉะคนใกล้ตัวนำเรื่องในบ้านเปิดเผย บันเทิง

อาการล่าสุด บรูซ วิลลิส ป่วยสมองเสื่อมทรุดหนัก ครอบครัวดูแลใกล้ชิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย &quot;น้องลิซ่า&quot; วัยเพียง 13 ออกจากบ้านไป รร. พบเป็นศพ ชายคนร้ายยิงตัวหนีผิด ข่าวต่างประเทศ

อาลัย “น้องลิซ่า” วัยเพียง 13 ออกจากบ้านไป รร. พบเป็นศพ ชายคนร้ายยิงตัวหนีผิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พืชสวนโลกอุดรธานี เผยแนวคิด ตั้งส้วม โซฟา อ่างอาบน้ำ กลางดงดอกไม้ มีแนวคิดสุดลึกล้ำ ข่าว

พืชสวนโลกอุดรธานี เผยแนวคิด ตั้งส้วม โซฟา อ่างอาบน้ำ กลางดงดอกไม้ มีแนวคิดสุดลึกล้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊กซี รัตนาธิเบศร์ จ่อปิดสาขา ข่าว

เดาสาเหตุ บิ๊กซี รัตนาธิเบศร์ จ่อปิดสาขา ทั้งที่ติดรถไฟฟ้า ทำเลดี-เดินทางสะดวก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซี ศิวัฒน์ ย้อนอาถรรพ์รัก 7 ปี เอมี่ เกือบพังเพราะมือที่ 3 ฝากข้อคิดเตือนใจผู้ชาย บันเทิง

ซี ศิวัฒน์ ย้อนอาถรรพ์รัก 7 ปี เอมี่ เกือบพังเพราะมือที่ 3 ฝากข้อคิดเตือนใจผู้ชาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย. สหรัฐฯ สั่งเพิ่มคำเตือน ปากกาลดน้ำหนัก GLP-1 ยอดฮิต เสี่ยงตาบอดถาวร ข่าวต่างประเทศ

อย. สหรัฐฯ สั่งเพิ่มคำเตือน ปากกาลดน้ำหนัก GLP-1 ยอดฮิต เสี่ยงตาบอดถาวร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาวาโท โอภาส ทหารเรือขบวนพยุหยาตราฯ เสียชีวิต ข่าว

สิ้น นาวาโท โอภาส ฝีพายเรือขบวนพยุหยาตราฯ จากไปกะทันหัน อุทิศร่างเป็นอาจารย์ใหญ่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึกกลางเวหา ผู้โดยสารอ้างมีระเบิด บุกห้องนักบิน ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ส ส่งรหัสจี้เครื่องบิน ข่าวต่างประเทศ

ระทึกกลางเวหา ผู้โดยสารอ้างมีระเบิด บุกห้องนักบิน ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ส ส่งรหัสจี้เครื่องบิน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีใจบุญ คุณอภิชาติ แซ่ตั้ง บริจาคเงิน 50 ล้านบาท แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ข่าว

เศรษฐีใจบุญ คุณอภิชาติ แซ่ตั้ง บริจาคเงิน 50 ล้านบาท แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดชีวิตลูกแฝด &#039;ทูกี สมิธ-โรเบิร์ต เดอ นีโร&#039; แอริน-จูเลียน ในวัย 31 ปี บันเทิง

เปิดชีวิตลูกแฝด ‘ทูกี สมิธ-โรเบิร์ต เดอ นีโร’ แอริน-จูเลียน ในวัย 31 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นทท.ต่างชาติโวยถูกพนักงานร้านสะดวกซื้อไทยเหยียดผิว ข่าว

นทท. อ้างโดนเหยียดผิว เพราะ พนง. เวฟแซนด์วิชไม่ร้อน ทำหน้าเฉย-ไม่พูดด้วย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปอึ้งทั้งสตู มูลนิธิวอชด็อกมีเงินบริจาค 31 ล้าน เหลือแค่ 5 หมื่น เฉลยได้เงินเดือนเท่าไหร่