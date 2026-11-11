อย. สหรัฐฯ สั่งเพิ่มคำเตือน ปากกาลดน้ำหนัก GLP-1 ยอดฮิต เสี่ยงตาบอดถาวร
อย. สหรัฐฯ สั่งติดฉลากเตือนความเสี่ยงยาเบาหวาน-ยาลดน้ำหนักกลุ่ม GLP-1 ยอดฮิต ทั้ง Ozempic และ Mounjaro อาจกระตุ้นภาวะหลอดเลือดตาอุดตันเฉียบพลัน NAION เสี่ยงตาบอดถาวร ผู้ป่วยยื่นฟ้องร้องเพียบ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ออกคำสั่งให้บรรดาบริษัทยายักษ์ใหญ่ เพิ่มคำเตือนบนฉลากยาฉีดควบคุมระดับน้ำตาลและลดน้ำหนักกลุ่ม GLP-1 ยอดนิยม เช่น Ozempic, Wegovy, Mounjaro และ Zepbound หลังพบหลักฐานว่าการใช้ยากลุ่มนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะเส้นประสาทตาขาดเลือดส่วนหน้าชนิดไม่ได้เกิดจากหลอดเลือดแดงอักเสบ (NAION) ซึ่งเปรียบเสมือนภาวะหลอดเลือดสมองอุดตันที่เกิดขึ้นกับดวงตา และอาจส่งผลให้สูญเสียการมองเห็นหรือตาบอดถาวรได้
ภาวะ NAION มักเกิดขึ้นเมื่อระบบการไหลเวียนของเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงเส้นประสาทตา ซึ่งทำหน้าที่ส่งสัญญาณภาพจากตาไปยังสมอง เกิดการติดขัด ทำให้เส้นประสาทตาขาดออกซิเจน ผู้ป่วยจะสูญเสียการมองเห็นอย่างกะทันหันโดยไม่มีอาการเจ็บปวด มักเป็นที่ตาข้างใดข้างหนึ่ง และความเสียหายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นแบบถาวร
อย. สหรัฐฯ ตัดสินใจสั่งเพิ่มคำเตือนดังกล่าวหลังจากทบทวนข้อมูลจากการทดลองทางคลินิก การศึกษาในสัตว์ทดลอง รวมถึงรายงานผลข้างเคียงจากผู้ใช้งานจริง แม้ผู้เชี่ยวชาญจะย้ำว่าภาวะนี้พบได้น้อยมากก็ตาม ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นตามหลังหน่วยงานกำกับดูแลด้านยาของสหราชอาณาจักรและยุโรป ที่เคยออกโรงเตือนความเสี่ยงนี้ไปแล้วก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกัน เฉพาะตั้งแต่ปี 2025 เป็นต้นมา บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ (Novo Nordisk) ผู้ผลิต Ozempic และ Wegovy ได้ถูกผู้ป่วยยื่นฟ้องร้องต่อศาลไปแล้วเกือบ 100 คดี
ปัจจุบัน เฉพาะในสหรัฐอเมริกามีผู้ใหญ่ใช้ยาลดน้ำหนักกลุ่มนี้ราว 40 ล้านคน หรือคิดเป็น 15 เปอร์เซ็นต์ของประชากรวัยผู้ใหญ่ ข้อมูลจากคณะกรรมการความปลอดภัยของสำนักงานยาแห่งยุโรปประเมินว่า ผู้ที่ใช้ยาเซมากลูไทด์ (Semaglutide) ติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี อาจพบภาวะนี้ได้ในอัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 10,000 คน นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ JAMA Network Open พบว่าผู้ใช้ยาเซมากลูไทด์และยาเทอร์เซพาไทด์ มีแนวโน้มจะเกิดภาวะ NAION สูงกว่าผู้ที่ใช้ยาเบาหวานชนิดอื่น 76 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งนักวิจัยสันนิษฐานว่าอาจเชื่อมโยงกับการที่ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงอย่างรวดเร็วเกินไป
อาการเตือนของภาวะนี้ ได้แก่ การมองเห็นภาพมัวลงอย่างฉับพลัน ลานสายตาแคบลงหรือมีภาพบางส่วนแหว่งหายไป สีสันของภาพผิดเพี้ยน หรือความคมชัดตรงกึ่งกลางสายตาลดลง โดยผู้ป่วยมักสังเกตเห็นความผิดปกติตอนตื่นนอนตอนเช้า หากผู้ใดที่กำลังใช้ยากลุ่มนี้อยู่เริ่มมีอาการทางสายตา ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโดยด่วนที่สุด
หนึ่งในผู้เสียหายที่ร่วมยื่นฟ้องร้อง มิเชลล์ เฟนเนลล์ วัย 53 ปี เล่าว่า เธอเริ่มมีอาการตาพร่ามัวหลังฉีด Ozempic เพื่อรักษาโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ได้ราว 6 เดือน โดยรู้สึกว่าตาข้างขวาหนักอึ้งและมองเห็นด้านข้างลดลง ก่อนที่แพทย์จะวินิจฉัยว่าเป็นภาวะ NAION และสั่งให้หยุดยาทันที
ขณะที่ เจย์ แวนเดอกริฟฟ์ ชายวัย 69 ปี ซึ่งใช้ยาตัวนี้รักษาเบาหวานเช่นกัน เล่าว่าเริ่มมองเห็นภาพไม่ชัดจนคิดว่าแว่นตาสกปรก แต่เมื่อเช็ดแล้วไม่หายจึงไปพบแพทย์ ผลตรวจพบว่าเป็นภาวะ NAION ส่งผลให้เขาสูญเสียการมองเห็นในตาข้างซ้ายไปถึง 2 ใน 3 อย่างถาวร
ทางด้านบริษัท เอลี ลิลลี่ (Eli Lilly) ผู้ผลิต Mounjaro และ Zepbound ชี้แจงว่า ความปลอดภัยของผู้ป่วยคือสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญสูงสุด คำเตือนของ FDA เป็นการบังคับใช้กับยาทุกตัวในกลุ่ม GLP-1 ไม่ได้ระบุเจาะจงเฉพาะตัวยาของบริษัท และกำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อประสานงานกับทาง อย. ต่อไป พร้อมแนะนำว่าหากผู้ป่วยรายใดพบผลข้างเคียงจากการใช้ยา ควรรีบปรึกษาแพทย์ประจำตัวทันที
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