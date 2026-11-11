อาลัย “น้องลิซ่า” วัยเพียง 13 ออกจากบ้านไป รร. พบเป็นศพ ชายคนร้ายยิงตัวหนีผิด
พบร่าง “ลิซ่า” เด็กหญิงเชื้อสายเวียดนามวัย 13 ปี เสียชีวิต ในบ้านร้าง พร้อมชายวัย 22 ปีบาดเจ็บหนัก หลังหายตัวระหว่างไปโรงเรียนในเยอรมนี
ตำรวจและอัยการกรุงเบอร์ลินยืนยันว่า ร่างที่พบในบ้านหลังหนึ่งในรัฐบรันเดินบวร์คคือ ลิซ่า ตะ (Lisa Tạ) เด็กหญิงเชื้อสายเวียดนามวัย 13 ปี ที่หายตัวไประหว่างเดินทางไปโรงเรียนในกรุงเบอร์ลิน เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนชายชาวเยอรมันวัย 22 ปี ซึ่งพบอยู่ในบ้านหลังเดียวกันในสภาพบาดเจ็บสาหัส ขณะที่ผลชันสูตรเบื้องต้นยังไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กหญิงได้
ลิซ่าออกจากบ้านในย่านมาร์ซาน เวลาประมาณ 07.20 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 โดยตั้งใจไปขึ้นรถที่บริเวณบาร์นิมพลัทซ์เพื่อเดินทางไปโรงเรียน แต่เธอไปไม่ถึงและขาดการติดต่อ เจ้าหน้าที่ไม่พบข้อมูลว่าเธอตั้งใจออกจากบ้านไปเอง จึงระดมกำลังค้นหา โดยเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน มีตำรวจเข้าร่วมปฏิบัติการราว 220 นาย พร้อมสุนัขติดตามกลิ่นและเฮลิคอปเตอร์
กระทั่งช่วงเที่ยงวันที่ 8 พฤศจิกายน ตำรวจรัฐบรันเดินบวร์คได้รับแจ้งว่ามีผู้เข้าไปในบ้านเดี่ยวที่ไม่มีคนพักอาศัยในเขตเมืองบาดไฟรเอินวัลเดอโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อเข้าตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พบร่างเด็กหญิงและชายบาดเจ็บสาหัสอยู่ภายในบ้าน หน่วยกู้ภัยนำตัวชายคนดังกล่าวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต
วันที่ 9 พฤศจิกายน อัยการเบอร์ลินเปิดเผยว่า ผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าผู้เสียชีวิตคือลิซ่า ส่วนชายที่พบในบ้านเป็นชาวเยอรมันวัย 22 ปี อาศัยอยู่ในเขตมาร์ซาน–เฮลเลอร์สดอร์ฟของกรุงเบอร์ลิน ตำรวจเข้าตรวจค้นที่พักของเขาและยึดสิ่งของที่อาจใช้เป็นหลักฐาน เบื้องต้นยังไม่พบข้อมูลว่าทั้งคู่รู้จักกันมาก่อน หรือมีบุคคลอื่นร่วมก่อเหตุ
ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน อัยการระบุว่าเจ้าหน้าที่ยึดรถคันหนึ่งที่อาจเกี่ยวข้องกับคดีไว้ตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์แล้ว ยังต้องพิสูจน์ว่ารถคันดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการหายตัวหรือการเสียชีวิตของลิซ่าหรือไม่ ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้สั่งตรวจเพิ่มเติมหลังการชันสูตรรอบแรกยังไม่พบสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจน
ด้านสถานีโทรทัศน์เยอรมัน rbb รายงานว่า ชุมชนชาวเวียดนามในเยอรมนีร่วมแสดงความอาลัยและให้กำลังใจครอบครัวลิซ่า หลังจากก่อนหน้านี้แม่ของเธอได้ขอให้ชุมชนช่วยกระจายประกาศตามหาลูกสาว