เปิดวาร์ป มายู มิซากิ ดาว AV ลูกคุณหนู โตคอนโดหรู อึ้งนั่งรถไฟแทบไม่เป็น
เปิดวาร์ป มายู มิซากิ (Mayu Misaki / 三咲まゆ) นักแสดง AV ญี่ปุ่นหน้าใหม่จากค่าย MOODYZ ที่มีภูมิหลังแตกต่างจากภาพจำของวงการหนังผู้ใหญ่ หลังเปิดเผยว่าเธอเติบโตในครอบครัวนักธุรกิจฐานะร่ำรวยใจกลางกรุงโตเกียว อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมหรู มีแม่บ้านคอยดูแลและรถยนต์ต่างประเทศหลายคัน จนแทบไม่รู้วิธีใช้บริการรถไฟด้วยตัวเอง แต่กลับตัดสินใจเข้าสู่วงการ AV เพราะต้องการหาเงินเลี้ยงตัวเองและใช้ชีวิตตามที่ต้องการ
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์ Nikkan SPA! ของญี่ปุ่น เผยแพร่บทสัมภาษณ์มายู มิซากิ โดยเธอเล่าว่า พ่อแม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวและเป็นผู้บริหารบริษัท ครอบครัวเคยอาศัยอยู่ในบ้านเช่าใจกลางกรุงโตเกียว ค่าเช่าประมาณ 1.5 ล้านเยนต่อเดือน ก่อนย้ายไปอยู่คอนโดมิเนียมระดับหรูบนชั้นสูงของอาคาร ซึ่งต่อมาพ่อแม่ซื้อเป็นกรรมสิทธิ์
ชีวิตวัยเด็กของมายูเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ครอบครัวมีแม่บ้านช่วยทำความสะอาดและซื้อของเข้าบ้าน ส่วนการเดินทางใช้รถยนต์ต่างประเทศที่มีอยู่ประมาณ 2-3 คัน และพ่อแม่มักขับรถรับส่งไปโรงเรียน
เธอยังได้เรียนกิจกรรมพิเศษหลายอย่าง ทั้งเปียโน บัลเลต์ เชียร์แดนซ์ และเรียนพิเศษตัวต่อตัว โดยระบุว่าค่าเรียนเปียโนสูงถึงประมาณ 300,000 เยนต่อเดือน ส่วนบัลเลต์อยู่ที่ประมาณ 350,000 เยนต่อเดือน นอกจากนี้ ยังเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นประจำ ทั้งสหรัฐอเมริกา ฮาวาย สิงคโปร์ มาเลเซีย และเกาหลีใต้
อย่างไรก็ตาม มายูเล่าว่าเธอไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองร่ำรวยกว่าคนอื่นในวัยเด็ก และเพิ่งเริ่มตระหนักถึงฐานะครอบครัวเมื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย เพราะพ่อแม่ไม่ได้ให้นำเงินไปใช้ตามใจ โดยสมัยประถมเธอได้รับเงินค่าขนมประมาณ 5,000 เยน และเงินปีใหม่อีกประมาณ 10,000 เยน
หนึ่งในเรื่องที่เธอจดจำได้ชัดเจนคือการขึ้นรถไฟด้วยตัวเองครั้งแรก หลังสอบเข้าโรงเรียนมัธยมศึกษา พ่อแม่ต้องการให้เธอเดินทางไปโรงเรียนเอง เพราะต้องเรียนต่อที่นั่นอีก 6 ปี
แม้วันเปิดภาคเรียนจะยังมีคนไปส่ง แต่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่วัน เธอต้องเริ่มเดินทางด้วยรถไฟตามลำพัง ปัญหาคือไม่เคยคุ้นเคยกับสถานีขนาดใหญ่ ไม่รู้วิธีใช้บัตรโดยสาร IC และแยกความแตกต่างระหว่างรถไฟธรรมดา รถด่วน และรถด่วนพิเศษไม่ออก
มายูยอมรับว่าเธอเคยร้องไห้เพราะสับสนกับการเดินทาง และบ่นกับแม่ว่าไม่อยากขึ้นรถไฟ ก่อนใช้เวลาประมาณ 1 เดือนจึงสามารถเดินทางด้วยตัวเองได้คล่อง
เธอยังเล่าเรื่องชวนขำว่า ครั้งหนึ่งเคยโกหกเพื่อนว่าตัวเองมีบัตร Suica ซึ่งเป็นบัตรโดยสารระบบขนส่งสาธารณะถึง 10 ใบ เพราะไม่เข้าใจการใช้งาน และคิดว่าการมีบัตรหลายใบจะทำให้ดูเก่งกว่าเพื่อน คล้ายกับการสะสมการ์ดโปเกมอน
ความไม่คุ้นเคยกับชีวิตประจำวันของคนทั่วไปยังรวมถึงเรื่องอาหาร โดยมายูเพิ่งเคยเข้าร้านซูชิสายพานเป็นครั้งแรกตอนเรียนมัธยมปลายปีสุดท้าย หลังจากคุ้นเคยกับร้านอาหารญี่ปุ่นระดับหรูและอาหารคอร์สแบบฝรั่งเศสหรืออิตาลีมาตั้งแต่เด็ก
ครั้งแรกที่เข้าร้านซูชิสายพาน เธอไม่รู้วิธีกดสั่งอาหารผ่านหน้าจอ ไม่รู้วิธีชงชา และไม่กล้าหยิบจานซูชิจากสายพานที่กำลังเคลื่อนอยู่
สำหรับการศึกษา มายูเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมเอกชนที่มีชื่อเสียงเรื่องค่าเล่าเรียนสูง ก่อนศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหญิงที่ถูกมองว่าเป็นสถาบันสำหรับลูกสาวครอบครัวมีฐานะ โดยขณะให้สัมภาษณ์เธอยังเป็นนักศึกษาอยู่
แม้มีโอกาสเข้าสู่ธุรกิจครอบครัว แต่มายูกลับเลือกเส้นทางที่แตกต่าง เธออธิบายว่าตนเองชอบความตื่นเต้น อยากพบผู้คนหลากหลาย และไม่ต้องการใช้ชีวิตเหมือนคนอื่น อีกทั้งไม่อยากเข้าทำงานในบริษัทของพ่อแม่แล้วถูกมองว่าได้รับอภิสิทธิ์ในฐานะลูกสาวเจ้าของกิจการ
อีกเหตุผลคือความต้องการเป็นอิสระทางการเงิน เพราะเธอเคยชินกับมาตรฐานการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างสูง และไม่ต้องการพึ่งพาเงินจากพ่อแม่ต่อไป แม้เจ้าตัวยอมรับว่าไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายของตัวเองลงได้ง่ายนัก
ท้ายที่สุด มายูตัดสินใจเข้าสู่วงการภาพยนตร์ผู้ใหญ่ โดยเปิดตัวกับค่าย MOODYZ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ภายใต้สังกัดต้นสังกัดนักแสดง ACT Entertainment
อย่างไรก็ตาม พ่อแม่ยังไม่ทราบอาชีพที่แท้จริงของเธอในช่วงที่ให้สัมภาษณ์ โดยมายูบอกครอบครัวว่าทำงานเป็นพนักงานต้อนรับในสถานบันเทิง เธอยอมรับว่ากังวลหากพ่อแม่รู้ความจริง เพราะทั้งคู่เลี้ยงดูเธอมาอย่างดีและไม่ต้องการให้ลูกลำบาก
หลังเริ่มทำงานในวงการ AV มายูกลับพบว่าตัวเองปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ดี เธอชื่นชอบอาหารกล่องในกองถ่ายราคาไม่กี่พันเยนหรือต่ำกว่านั้น เพราะไม่เคยมีโอกาสรับประทานอาหารลักษณะนี้มากนักในวัยเด็ก
นอกจากนี้ เธอยังเล่าถึงประสบการณ์ถูกเพื่อนกีดกันในช่วงประถมศึกษา ซึ่งทำให้เรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับคนรอบข้าง และเริ่มสนใจการใช้ชีวิตที่ต่างจากสภาพแวดล้อมในครอบครัว
สำหรับการทำงานในวงการ AV มายูยอมรับว่ายังไม่เข้าใจระบบค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมทั้งหมด และไม่ทราบว่านักแสดงคนอื่นได้รับค่าจ้างเท่าไร แต่รู้สึกดีที่มีผู้ติดตามผลงานและได้พบเจอผู้คนหลากหลาย
ผู้ที่สนใจติดตามชีวิตและผลงานของมายู มิซากิ สามารถติดตามบัญชี X อย่างเป็นทางการได้ที่ @mayu_misaki0801 ซึ่งระบุข้อมูลการเปิดตัวกับ MOODYZ และสังกัด ACT Entertainment ไว้ในประวัติบัญชี
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