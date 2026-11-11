สิ้น นาวาโท โอภาส ฝีพายเรือขบวนพยุหยาตราฯ จากไปกะทันหัน อุทิศร่างเป็นอาจารย์ใหญ่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 11:55 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 12:12 น.
นาวาโท โอภาส ทหารเรือขบวนพยุหยาตราฯ เสียชีวิต

อาลัย นาวาโท โอภาส นาคอรุณ เสียชีวิตด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน จากไปวัย 69 ปี ะอุทิศร่างเป็นอาจารย์ใหญ่ศิริราช เป็นวิทยาทานทางการแพทย์

วงการทหารเรือร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ “นาวาโท โอภาส นาคอรุณ” วัย 69 ปี หรือที่หลายคนคุ้นเคยและเคารพรักในชื่อ ครูโอภาส, ครูเหนียว, ลุงแดง และลุงภาส เสียชีวิตอย่างสงบด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

ลูกชายของนาวาโทโอภาสได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้า ขออโหสิกรรมให้กับบิดา พร้อมเปิดเผยเจตนารมณ์อันยิ่งใหญ่ว่า แม้ร่างกายจะหมดลมหายใจ แต่นาวาโทโอภาสได้บริจาคร่างกายมอบให้เป็นอาจารย์ใหญ่ เพื่อเป็นครูของนักศึกษาแพทย์ในอนาคต การช่วยเหลือครั้งนี้ถือเป็นเจตนาที่ดีอันสูงสุด และขอให้บิดาไปสู่ภพภูมิที่ดี

โฆษณา
นาวาโท โอภาส นาคอรุณ
ภาพจาก Facebook : Pakon Nakaroon

ขณะเดียวกัน ผู้พันพอเพียง กีรติ เทศเจริญ ได้โพสต์ข้อความยกย่องรุ่นพี่ทหารเรือซึ่ง “รับราชการอย่างภาคภูมิใจ ตายอย่างมีประโยชน์” ระบุว่าตนได้รับข่าวเศร้าเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมา นาวาโทโอภาสคือผู้ที่ทำหน้าที่ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคมาแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้

ทางครอบครัวได้นำภาพถ่ายขณะนาวาโทโอภาสปฏิบัติหน้าที่ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค มาตั้งไว้หน้าศพเพื่อเป็นเกียรติประวัติ ภาพดังกล่าวคือความภาคภูมิใจสูงสุดของครอบครัวที่ผู้ตายได้มีโอกาสร่วมในพิธีการอันสำคัญ และแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมั่นคงเสมอมา

กลุ่มราชนาวีได้ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวนาคอรุณ พร้อมแสดงความภาคภูมิใจที่นาวาโทโอภาสได้รับราชการอย่างสมเกียรติ และทำประโยชน์จวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต โดยขอให้ดวงวิญญาณไปสถิตยังสุคติ ณ สัมปรายภพ

โฆษณา

สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศล จะมีการจัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพเพียง 1 คืน ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2569 ณ วัดส้มเกลี้ยง ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี หลังจากนั้นครอบครัวจะส่งมอบสรีระของนาวาโทโอภาสให้กับโรงพยาบาลศิริราชเพื่อนำไปเป็นอาจารย์ใหญ่ตามความประสงค์ต่อไป

กำหนดสวดอภิธะรท นาวาโท โอภาส
ภาพจาก Facebook : ผู้พันพอเพียง กีรติ เทศเจริญ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 11:55 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 12:12 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ซี ศิวัฒน์ ย้อนอาถรรพ์รัก 7 ปี เอมี่ เกือบพังเพราะมือที่ 3 ฝากข้อคิดเตือนใจผู้ชาย

ซี ศิวัฒน์ ย้อนอาถรรพ์รัก 7 ปี เอมี่ เกือบพังเพราะมือที่ 3 ฝากข้อคิดเตือนใจผู้ชาย

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2569
อย. สหรัฐฯ สั่งเพิ่มคำเตือน ปากกาลดน้ำหนัก GLP-1 ยอดฮิต เสี่ยงตาบอดถาวร

อย. สหรัฐฯ สั่งเพิ่มคำเตือน ปากกาลดน้ำหนัก GLP-1 ยอดฮิต เสี่ยงตาบอดถาวร

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2569
ระทึกกลางเวหา ผู้โดยสารอ้างมีระเบิด บุกห้องนักบิน ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ส ส่งรหัสจี้เครื่องบิน

ระทึกกลางเวหา ผู้โดยสารอ้างมีระเบิด บุกห้องนักบิน ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ส ส่งรหัสจี้เครื่องบิน

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2569
เปิดชีวิตลูกแฝด &#039;ทูกี สมิธ-โรเบิร์ต เดอ นีโร&#039; แอริน-จูเลียน ในวัย 31 ปี

เปิดชีวิตลูกแฝด ‘ทูกี สมิธ-โรเบิร์ต เดอ นีโร’ แอริน-จูเลียน ในวัย 31 ปี

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
ซี ศิวัฒน์ ย้อนอาถรรพ์รัก 7 ปี เอมี่ เกือบพังเพราะมือที่ 3 ฝากข้อคิดเตือนใจผู้ชาย บันเทิง

ซี ศิวัฒน์ ย้อนอาถรรพ์รัก 7 ปี เอมี่ เกือบพังเพราะมือที่ 3 ฝากข้อคิดเตือนใจผู้ชาย

5 นาที ที่แล้ว
เศรษฐีใจบุญ คุณอภิชาติ แซ่ตั้ง บริจาคเงิน 50 ล้านบาท แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ข่าว

เศรษฐีใจบุญ คุณอภิชาติ แซ่ตั้ง บริจาคเงิน 50 ล้านบาท แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดชีวิตลูกแฝด &#039;ทูกี สมิธ-โรเบิร์ต เดอ นีโร&#039; แอริน-จูเลียน ในวัย 31 ปี บันเทิง

เปิดชีวิตลูกแฝด ‘ทูกี สมิธ-โรเบิร์ต เดอ นีโร’ แอริน-จูเลียน ในวัย 31 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นทท.ต่างชาติโวยถูกพนักงานร้านสะดวกซื้อไทยเหยียดผิว ข่าว

นทท. อ้างโดนเหยียดผิว เพราะ พนง. เวฟแซนด์วิชไม่ร้อน ทำหน้าเฉย-ไม่พูดด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลจ่อเลิกขายแก๊สโซฮอล์ 91-95 ต้นปี 2570 ดัน E20 เป็นน้ำมันหลัก เศรษฐกิจ

ข่าวใหญ่! รัฐบาลจ่อเลิกขายแก๊สโซฮอล์ 91-95 ต้นปี 2570 ดัน E20 เป็นน้ำมันหลัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โคตรเลว! โจรใต้ ลอบวางระเบิดซ้ำ 2 ครั้ง รถตู้รับส่งนักเรียน สตูล เด็กเจ็บ 3 ข่าวอาชญากรรม

โคตรเลว! โจรใต้ ลอบวางระเบิดซ้ำ 2 ครั้ง รถตู้รับส่งนักเรียน สตูล เด็กเจ็บ 3

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
CIB แกะรอยกล้องวงจรปิด ค้น 2 จุดกลางกรุง คาด บุ๋ม ปนัดดา ซุกแบรนด์เนมแท้ไว้ ข่าว

CIB อึ้ง! เจอ อัญมณี หลักสิบล้าน ระหว่างค้น 2 จุดกลางกรุง คาดเป็นที่ซุกแบรนด์เนมแท้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการล่าสุด บุ๋ม ปนัดดา หลังเข้าเรือนจำ เริ่มเครียด-คิดถึงลูก ข่าว

อาการล่าสุด บุ๋ม ปนัดดา เริ่มเครียด-คิดถึงลูก ‘อนุวัติ’ เคลียร์ ‘ทนายเพชร’ ยันไม่ได้ใช้เป็นหมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปอศ. ลุยยึดรถ 4 คัน ของ มูลนิธิองค์กรทำดี ติดป้าย &#039;ของกลาง&#039; จอดเรียงหน้า CIB ข่าว

ปอศ. ลุยยึดรถ มูลนิธิองค์กรทำดี ติดป้าย ‘ของกลาง’ จอดเรียงหน้า CIB

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้บริจาคตรวจสอบรายการโอนเงินผ่านธนาคาร ข่าว

บริจาคเงินให้มูลนิธิแล้ว ขอคืนได้ไหม หากพบพิรุธ เช็กข้อกฎหมายก่อนทวงเงิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่างเอ๋ หอบหลักฐานแจงเส้นเงิน 84 ล้าน ยันค่าก่อสร้าง 15 ล้าน ที่เหลือโอนคืน ข่าว

ช่างเอ๋ หอบหลักฐานแจงเส้นเงิน 84 ล้าน ยันค่าก่อสร้าง 15 ล้าน ที่เหลือโอนคืน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบแล้ว 2 โจรกัมพูชา ตัดสายไฟเครื่องปั่นไฟ รพ.ชลบุรี เกือบทำเครื่องช่วยหายใจผู้ป่วยล่ม ข่าวอาชญากรรม

รวบแล้ว 2 โจรกัมพูชา ตัดสายไฟเครื่องปั่นไฟ รพ.ชลบุรี เกือบทำเครื่องช่วยหายใจผู้ป่วยล่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลากกินแบ่งรัฐบาลสัญจรจังหวัดตาก งวดธันวาคม 2569 ข่าว

หวยสัญจรตาก ออกวันไหน เช็กวันออกรางวัล งวดธันวาคม 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ไพรวัลย์ ให้กำลังใจ สมปอง และภรรยา หลังลูกในครรภ์ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ บันเทิง

แพรรี่ รู้ข่าว ลูก ‘สมปอง’ ปากแหว่งเพดานโหว่ เชื่อโรคเป็นรักษาได้ อวยพรให้แข็งแรง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบมบี้ เดอะสตาร์ จิตตก! ยันไม่ได้เป็นมือที่สาม ท้าเปิดหลักฐาน เผยจุดแตกหักทริปญี่ปุ่น บันเทิง

แบมบี้ เดอะสตาร์ ยังจิตตก! ยันไม่ใช่มือที่สาม ท้าเปิดหลักฐาน-แฉจุดแตกหัก ทริปญี่ปุ่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ว่าฯ มุกดาหาร ยื่นลาออก เจ็บปวด ทุ่มเททำงาน 34 ปี แต่นายไม่ได้ดูด้วยระบบคุณธรรม ข่าวการเมือง

ผู้ว่าฯ มุกดาหาร ยื่นลาออก เจ็บปวด ทุ่มเททำงาน 34 ปี แต่นายไม่ได้ดูด้วยระบบคุณธรรม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนเซน หวง ซีอีโอ NVIDIA และภรรยา ลอรี หวง ข่าวต่างประเทศ

เปิดตัวเลข หาก “เจนเซน หวง” หย่า ภรรยาอาจได้ทรัพย์สิน 2.6 ล้านล้านบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมปอง ควงภรรยาร่ำไห้ ลูกในท้องปากแหว่งเพดานโหว่ กลัวเป็นปมด้อย ขายของหาค่ารักษา ข่าวดารา

สมปอง ควงภรรยาร่ำไห้ ลูกในท้องปากแหว่งเพดานโหว่ กลัวเป็นปมด้อย ขายของหาค่ารักษา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่น้ำสายบริเวณบ้านหัวฝาย จังหวัดเชียงราย ข่าว

วิกฤตแม่น้ำสาย! พบสารหนูเกินมาตรฐาน 25 เท่า กระทบประปา 14 หมู่บ้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 พร้อมกราฟราคาทองขาขึ้น ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 11 พ.ย. 69 ครั้งที่ 1 ปรับลง 300 บาท ทองแท่งขาย 64,350 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉาว! นศ.หนุ่ม ล่วงละเมิดร่าง อาจารย์ใหญ่ ช็อกคำพิพากษา สั่งมหาลัยจ่ายชดเชย 12 ล้าน ข่าว

ฉาว! นศ.หนุ่ม ล่วงละเมิดร่าง อาจารย์ใหญ่ ช็อกคำพิพากษา สั่งมหาลัยจ่ายชดเชย 12 ล้าน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดฉากตลกดัง คุก 10 ปี คดีข่มขืนแฟนคลับ เหยื่ออื้อ 4 ราย บันเทิง

ปิดฉากตลกดัง คุก 10 ปี คดีข่มขืนแฟนคลับ เหยื่ออื้อ 4 ราย

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟ้าบันดาลทรัพย์ 16/11/69 เลขเด่น 5 และ 0 เลขเด็ด

เลขเด็ดฟ้าบันดาลทรัพย์ 16/11/69 เปิดเลขเด่น 2 ตัว 8 ชุด

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมเลขเด็ด อ.น๊อตตี้ เสือตกถัง และจอมยุทธพลังม้า งวดกลางเดือนพฤศจิกายน 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด 3 สำนักดัง งวด 16/11/69 เทียบชัดๆ ชนกัน 2 เจ้า

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทูกี สมิธ Toukie Smith อดีตนางแบบและนักแสดงฮอลลีวูด เสียชีวิตวัย 74 ปี บันเทิง

อาลัย ทูกี สมิธ อดีตคนรักพระเอก The Intern เสียชีวิตวัย 74 ปี

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปเศรษฐีใจบุญ คุณอภิชาติ แซ่ตั้ง บริจาคเงิน 50 ล้านบาท แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์