สิ้น นาวาโท โอภาส ฝีพายเรือขบวนพยุหยาตราฯ จากไปกะทันหัน อุทิศร่างเป็นอาจารย์ใหญ่
อาลัย นาวาโท โอภาส นาคอรุณ เสียชีวิตด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน จากไปวัย 69 ปี ะอุทิศร่างเป็นอาจารย์ใหญ่ศิริราช เป็นวิทยาทานทางการแพทย์
วงการทหารเรือร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ “นาวาโท โอภาส นาคอรุณ” วัย 69 ปี หรือที่หลายคนคุ้นเคยและเคารพรักในชื่อ ครูโอภาส, ครูเหนียว, ลุงแดง และลุงภาส เสียชีวิตอย่างสงบด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ลูกชายของนาวาโทโอภาสได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้า ขออโหสิกรรมให้กับบิดา พร้อมเปิดเผยเจตนารมณ์อันยิ่งใหญ่ว่า แม้ร่างกายจะหมดลมหายใจ แต่นาวาโทโอภาสได้บริจาคร่างกายมอบให้เป็นอาจารย์ใหญ่ เพื่อเป็นครูของนักศึกษาแพทย์ในอนาคต การช่วยเหลือครั้งนี้ถือเป็นเจตนาที่ดีอันสูงสุด และขอให้บิดาไปสู่ภพภูมิที่ดี
ขณะเดียวกัน ผู้พันพอเพียง กีรติ เทศเจริญ ได้โพสต์ข้อความยกย่องรุ่นพี่ทหารเรือซึ่ง “รับราชการอย่างภาคภูมิใจ ตายอย่างมีประโยชน์” ระบุว่าตนได้รับข่าวเศร้าเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมา นาวาโทโอภาสคือผู้ที่ทำหน้าที่ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคมาแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้
ทางครอบครัวได้นำภาพถ่ายขณะนาวาโทโอภาสปฏิบัติหน้าที่ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค มาตั้งไว้หน้าศพเพื่อเป็นเกียรติประวัติ ภาพดังกล่าวคือความภาคภูมิใจสูงสุดของครอบครัวที่ผู้ตายได้มีโอกาสร่วมในพิธีการอันสำคัญ และแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมั่นคงเสมอมา
กลุ่มราชนาวีได้ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวนาคอรุณ พร้อมแสดงความภาคภูมิใจที่นาวาโทโอภาสได้รับราชการอย่างสมเกียรติ และทำประโยชน์จวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต โดยขอให้ดวงวิญญาณไปสถิตยังสุคติ ณ สัมปรายภพ
สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศล จะมีการจัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพเพียง 1 คืน ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2569 ณ วัดส้มเกลี้ยง ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี หลังจากนั้นครอบครัวจะส่งมอบสรีระของนาวาโทโอภาสให้กับโรงพยาบาลศิริราชเพื่อนำไปเป็นอาจารย์ใหญ่ตามความประสงค์ต่อไป
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