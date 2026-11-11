อาการล่าสุด บรูซ วิลลิส ป่วยสมองเสื่อมทรุดหนัก ครอบครัวดูแลใกล้ชิด
อัปเดตอาการ “บรูซ วิลลิส” ป่วยสมองเสื่อม ล่าสุดทรุดหนัก ครอบครัวดูแลใกล้ชิด “ทัลลูลาห์” ลูกสาวฉะคนใกล้ตัวนำเรื่องในบ้านเปิดเผย
วงการฮอลลีวูดกำลังช็อกกับข่าวคราวอัปเดตอาการป่วยของตำนานพระเอกแอ็กชันระดับโลก บรูซ วิลลิส (Bruce Willis) วัย 71 ปี ซึ่งปัจจุบันกำลังเผชิญกับภาวะ ‘โรคสมองเสื่อม’ ส่วนหน้าและขมับ (Frontotemporal Dementia – FTD)
โดยรายงานข่าวจากสื่อต่างประเทศระบุว่า อาการป่วยของพระเอกหนุ่มในเวลานี้ทรุดหนักลงจนต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมงจากทีมแพทย์ โดยมี เอมมา เฮมิง (Emma Heming) ภรรยาคู่ชีวิตคอยดูแลค่าใช้จ่ายร่วม 30,000 ดอลลาร์ต่อเดือน หรือประมาณ 1,009,125 บาท จากทรัพย์สินที่เจ้าตัวสะสมมาตลอดชีวิตการทำงาน
แหล่งข่าวใกล้ชิดครอบครัวเปิดเผยเพิ่มเติมว่า บรูซ วิลลิส ใช้ชีวิตอยู่ในโลกส่วนตัวและประสบปัญหาอย่างมากในการสื่อสาร ความมีชีวิตชีวาในอดีตเปลี่ยนเป็นความเงียบขรึม ท่ามกลางกำลังใจจากครอบครัว ทั้งภรรยา บรรดาลูกสาว และเดมี มัวร์ อดีตภรรยา ที่คอยสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้เขา แม้ว่าเพื่อนร่วมวงการส่วนใหญ่ต่างพากันเว้นระยะห่างนับตั้งแต่ บรูซ ประกาศอำลาวงการไปเมื่อปี 2022 ก็ตาม
ท่ามกลางกระแสข่าวเรื่องอาการป่วยโรคสมองเสื่อม ของ บรูซ วิลลิส ถูกเผยแพร่ออกไปเป็นวงกว้าง สื่อดังอย่าง Daily Mail ตีข่าวอาการป่วยของบรูซ โดยใช้คำกล่าวอ้างจากคนสนิทของครอบครัวที่เปรียบเทียบอาการป่วยของพ่อว่า “ดูเหมือนเด็กทารก” มานำเสนอออกสื่อ เป็นเหตุให้ ทัลลูลาห์ วิลลิส (Tallulah Willis) ลูกสาวคนเล็กของบรูซ วัย 32 ปี ถึงขั้นทนไม่ไหว จนต้องออกโรง ฟาดกลับผ่านอินสตาแกรมสตอรี่อย่างดุเดือด
ทัลลูลาห์ เปิดใจว่า “การที่คนรอบตัวหรือคนในครอบครัวนำเรื่องส่วนตัวและถ้อยคำแย่ ๆ แบบนี้มาเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ พร้อมประกาศกร้าวให้หยุดการกระทำดังกล่าวและออกไปให้พ้นจากครอบครัวของเธอ”
ทั้งนี้ แม้ว่า บรูซ วิลลิส จะต้องต่อสู้กับโรคร้าย แต่วันสำคัญของครอบครัวก็ยังคงมีความหมายเสมอ โดยพระเอกดังเพิ่งสร้างความประทับใจด้วยการเดินทางไปร่วมพิธีวิวาห์ของลูกสาวคนเล็ก ทัลลูลาห์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ รัฐไอดาโฮ ซึ่งภาพความอบอุ่นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความรักและความผูกพันอันแน่นแฟ้นของครอบครัวที่พร้อมยืนหยัดเคียงข้างกันในทุกสถานการณ์
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อ้างอิงจาก : jordannews, usatoday