ระทึกกลางเวหา ผู้โดยสารอ้างมีระเบิด บุกห้องนักบิน ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ส ส่งรหัสจี้เครื่องบิน
เกิดเหตุระทึกขวัญกลางอากาศเหนือท้องฟ้าสหรัฐอเมริกา เมื่อผู้โดยสารชายคลุ้มคลั่งรายหนึ่งเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดสีดำล้วน ก่อนจะตะโกนขู่ว่ามีระเบิดและพยายามบุกพังประตูห้องนักบินของสายการบิน ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ 2174 ส่งผลให้นักบินต้องส่งสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินระดับ 4 (Level 4) ซึ่งเป็นระดับภัยคุกคามทางการบินขั้นสูงสุดเทียบเท่ากับการจี้เครื่องบิน
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา เครื่องบินโบอิ้ง 737 MAX 9 ลำดังกล่าว บรรทุกผู้โดยสาร 46 คน และลูกเรือ 6 คน ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาตินวร์ก รัฐนิวเจอร์ซีย์ มุ่งหน้าสู่เมืองนิวออร์ลีนส์ รัฐลุยเซียนา หลังจากบินขึ้นได้ไม่นาน ชายคนดังกล่าวเริ่มมีพฤติกรรมผิดปกติ โวยวาย พยายามวิ่งชาร์จตรงไปยังห้องนักบินพร้อมอ้างว่ามีระเบิด
เสียงวิทยุสื่อสารการควบคุมการจราจรทางอากาศเผยให้เห็นวินาทีบีบหัวใจ เมื่อลูกเรือและผู้โดยสารช่วยกันตั้งสติและใช้ไหวพริบเข้าเกลี้ยกล่อมชายคลุ้มคลั่งจนยอมล่าถอยกลับไปทางด้านหลังเครื่องบิน ก่อนจะช่วยกันควบคุมตัวเขาไว้ที่ท้ายลำ ทำให้กัปตันสามารถประคองเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยที่ท่าอากาศยานนานาชาติหลุยส์ อาร์มสตรอง นิวออร์ลีนส์ ในเวลาประมาณ 23.15 น.
หลังเครื่องบินแตะรันเวย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสำนักงานนายอำเภอเจฟเฟอร์สัน แพริช เข้าปิดล้อมเครื่องบินและอพยพผู้โดยสารออกจากตัวเครื่องทั้งหมด โดยให้นักบินล็อกประตูขังตัวเองอยู่ในค็อกพิตเพื่อความปลอดภัย ส่วนชายผู้ก่อเหตุยังคงพยายามเจรจาต่อรองอยู่ภายในเครื่องบิน ก่อนจะถูกตำรวจบุกชาร์จจับกุมตัวไว้ได้ในที่สุด
จากการตรวจสอบประวัติ ทราบชื่อผู้ก่อเหตุคือ นายโรนี อเล็กซานเดอร์ โกเมซ-อัลแบร์โต (Rony Alexander Gomez-Alberto) วัย 34 ปี สัญชาติฮอนดูรัส พูดภาษาอังกฤษแทบไม่ได้ ปัจจุบันอาศัยอยู่ในย่านเดอะบร็องซ์ รัฐนิวยอร์ก โฆษกกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ (DHS) เปิดเผยว่า โกเมซ-อัลแบร์โต เป็นคนต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย เคยถูกตำรวจตระเวนชายแดนจับกุมมาแล้วถึง 3 ครั้ง
ประวัติของเขาเคยถูกจับกุมและเนรเทศออกนอกประเทศไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน 2011 ที่รัฐเท็กซัส ครั้งที่สองเมื่อเดือนตุลาคม 2014 ที่รัฐนิวเม็กซิโก ทว่าในปี 2019 เขาก็ยังลักลอบข้ามพรมแดนกลับเข้ามาทางแคลิฟอร์เนียเป็นครั้งที่สามจนถูกจับได้อีกรอบ
แต่ในเดือนมกราคม 2020 ผู้พิพากษากลับมีคำสั่งให้ปล่อยตัวเขาออกจากสถานกักกันของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (ICE) เพื่อรอการไต่สวนคดีเนรเทศ จนกระทั่งมาก่อเหตุดังกล่าว เขามีประวัติอาชญากรรมติดตัวทั้งข้อหาขู่วางระเบิด ข้อหาก่อการร้าย และการประพฤติตนวุ่นวาย
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหาแจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการวางเพลิงและการก่อการร้าย ศาลสั่งควบคุมตัวไว้ที่เรือนจำเจฟเฟอร์สัน แพริช โดยไม่อนุญาตให้ประกันตัว ขณะที่หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง (ICE) ได้ทำหนังสือขออายัดตัวเพื่อดำเนินคดีและเตรียมผลักดันออกนอกประเทศต่อไป
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