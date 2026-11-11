เปิดกรุมหาสมบัติ “บุ๋ม ปนัดดา” เครื่องเพชร 10 ล้าน กระเป๋าหรู ชุดแบรนด์เนม ซุกคอนโด
11 พฤศจิกายน 2569 ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) นำหมายค้นเข้าตรวจค้นคอนโดที่เกี่ยวข้องกับ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี อดีตประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิองค์กรทำดี พบกระเป๋าแบรนด์เนมเพิ่มเติม เครื่องประดับหลายรายการ เจ้าหน้าที่อายัดสิ่งของที่พบเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ โดยยังไม่มีการเปิดเผยผลยืนยันว่าเป็นของแท้กี่ชิ้น
การตรวจค้นคอนโดในย่านสุขุมวิทและราชครู คอนโดพญาไท ซอยราชครู เป็น กระเป๋าแบรนด์เนม 12 ใบ ผ้าพันคอแบรนด์เนม 11 ผืน เสื้อแบรนด์เนม4 ตัว เครื่องประดับ 53 ชิ้น เครื่องเพชรมีการประเมินมูลค่าเครื่องประดับเบื้องต้นไว้ราว 10 ล้านบาท ตัวเลขดังกล่าวยังไม่ใช่ราคาประเมินหลังตรวจพิสูจน์ ส่วนกระเป๋าที่พบเพิ่มบางใบมีลักษณะที่คาดว่าอาจเป็นของแท้ แต่ยังต้องให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเป็นรายใบ
บก.ปอศ. เชิญตัวแทนเจ้าของสิทธิ์แบรนด์ต่าง ๆ เข้าตรวจสอบกระเป๋าหรู 32 ใบที่ตรวจยึดจากบ้านพักก่อนหน้านี้ ส่วนกระเป๋าที่พบจากการค้นคอนโดเป็นอีกชุดหนึ่ง ซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยจำนวน ทั้งสองชุดอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ภาพทั้งหมดจาก: CIB