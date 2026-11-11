เปิดชีวิตลูกแฝด ‘ทูกี สมิธ-โรเบิร์ต เดอ นีโร’ แอริน-จูเลียน ในวัย 31 ปี
เปิดชีวิต แอริน เดอ นีโร (Airyn De Niro) และ จูเลียน เดอ นีโร (Julian De Niro) ลูกฝาแฝดวัย 31 ปี ของ ทูกี สมิธ (Toukie Smith) อดีตนางแบบและนักแสดงชาวอเมริกัน กับ โรเบิร์ต เดอ นีโร (Robert De Niro) พระเอกฮอลลีวูดเจ้าของรางวัลออสการ์ 2 สมัย หลังทั้งคู่ร่วมกันออกแถลงการณ์ยืนยันการเสียชีวิตของแม่เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 โดยฝาแฝดเติบโตมาอย่างเป็นส่วนตัว ก่อนแยกย้ายกันสร้างเส้นทางชีวิตของตัวเอง คนหนึ่งเดินตามรอยพ่อสู่วงการแสดง อีกคนกำลังเริ่มต้นอาชีพนางแบบและงานพากย์เสียง
ทูกี สมิธ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 ภายในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ด้วยวัย 74 ปี หลังต่อสู้กับโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง หรือ Multiple Sclerosis (MS) มาเป็นเวลานาน โดยลูกทั้งสองแจ้งข่าวผ่านแถลงการณ์ที่ส่งให้สื่อ The Hollywood Reporter พร้อมกล่าวถึงแม่ในฐานะผู้หญิงที่มีบทบาทในวงการแฟชั่นอเมริกัน และเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อวงการออกแบบเสื้อผ้า
แอรินยังโพสต์ภาพเก่าสมัยเด็กคู่กับแม่ผ่านอินสตาแกรม พร้อมข้อความสั้น ๆ ว่า “หนูจะรักแม่เสมอ” ก่อนที่เรื่องราวครอบครัวของทูกีและโรเบิร์ต เดอ นีโร จะกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง
ย้อนกลับไปในปี 2531 ทูกีเริ่มคบหากับโรเบิร์ต เดอ นีโร ขณะกำลังมีชื่อเสียงในฐานะนางแบบและนักแสดง ทั้งคู่ไม่ได้แต่งงานกัน แต่มีลูกฝาแฝดด้วยกันเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2538 โดยใช้กระบวนการปฏิสนธินอกร่างกาย (IVF) และให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทน ก่อนแยกทางกันในเวลาต่อมา
โรเบิร์ตและทูกีเลือกเลี้ยงลูกทั้งสองโดยหลีกเลี่ยงการเปิดเผยชีวิตส่วนตัวต่อสื่อ แม้พ่อจะเป็นนักแสดงระดับโลกและแม่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการแฟชั่น โดยแอรินเคยให้สัมภาษณ์นิตยสาร Them เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ว่า เธอรู้สึกขอบคุณพ่อและแม่ที่พยายามปกป้องลูกจากความสนใจของสาธารณชน เพื่อให้ทั้งคู่ได้เติบโตและใช้ชีวิตวัยเด็กใกล้เคียงกับคนทั่วไปมากที่สุด
สำหรับจูเลียน เดอ นีโร เขาเลือกเดินตามรอยพ่อเข้าสู่วงการบันเทิง โดยเริ่มมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง In Dubious Battle ในปี 2559 ก่อนรับบท บารัค โอบามา (Barack Obama) อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ในช่วงวัยหนุ่ม จากซีรีส์ The First Lady ซึ่งออกอากาศเมื่อปี 2565
ต่อมาจูเลียนยังปรากฏตัวในซีรีส์ระทึกขวัญการเมือง Zero Day ทาง Netflix เมื่อปี 2568 โดยรับบท ไรลีย์ ดอบส์ (Riley Dobbs) ในเรื่องที่โรเบิร์ต เดอ นีโร รับบทนำเป็นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งต้องเข้ามาสืบสวนเหตุโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่
นอกจากงานแสดง จูเลียนยังสนใจด้านวิชาการ โดยข้อมูลประวัติจาก Broadway.com ระบุว่า เขาเรียนการแสดงที่ Tisch School of the Arts มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก (NYU) และ Lee Strasberg Theatre & Film Institute พร้อมศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จาก NYU Courant Institute of Mathematical Sciences
เขายังมีประสบการณ์แสดงละครเวทีบรอดเวย์เรื่อง The Sign in Sidney Brustein’s Window ซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งของอาชีพนักแสดง นอกเหนือจากภาพยนตร์และซีรีส์โทรทัศน์
ส่วนแอริน เดอ นีโร มีเส้นทางชีวิตแตกต่างจากพี่น้องฝาแฝด โดยเธอเปิดเผยตัวตนในฐานะผู้หญิงข้ามเพศต่อสาธารณชนผ่านบทสัมภาษณ์กับ Them เมื่อเดือนเมษายน 2568 หลังเริ่มเข้าสู่กระบวนการดูแลสุขภาพเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ทางเพศในเดือนพฤศจิกายน 2567
แอรินเล่าว่า แม้เติบโตมาในครอบครัวคนดัง แต่ชีวิตวัยเด็กไม่ได้ง่ายเสมอไป เธอเคยถูกเพื่อนล้อเลียนเรื่องรูปร่าง การแสดงออกทางเพศ และเชื้อชาติ จนส่งผลต่อความมั่นใจในตัวเองอยู่หลายปี ก่อนเริ่มยอมรับตัวตนและใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการ
สำหรับเส้นทางอาชีพ แอรินสนใจงานนางแบบและพากย์เสียงมาตั้งแต่ก่อนเปิดตัวต่อสาธารณชน โดยต้องการสร้างชื่อจากความสามารถของตัวเองมากกว่าการพึ่งชื่อเสียงของพ่อแม่ นอกจากนี้ เธอยังศึกษาด้านการให้คำปรึกษาสุขภาพจิต ด้วยความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้คนจากกลุ่มคนผิวสีและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ
หนึ่งในบุคคลที่แอรินได้รับอิทธิพลมากที่สุดคือทูกี สมิธ แม่ของเธอ ซึ่งเคยเป็นนางแบบผิวดำที่ประสบความสำเร็จในวงการแฟชั่นช่วงทศวรรษ 1970 ถึง 1980 โดยแอรินเปิดเผยว่า เธอจดจำบุคลิก การแต่งตัว และวิธีวางตัวของแม่ได้เป็นอย่างดี และต้องการสืบทอดความมั่นใจในแบบที่แม่เคยมี
หลังแอรินเปิดเผยตัวตน โรเบิร์ต เดอ นีโร ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ยืนยันว่าเขารักและสนับสนุนลูกสาวเช่นเดิม โดยไม่มองว่าการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางเพศเป็นเหตุให้ความรักของพ่อที่มีต่อลูกเปลี่ยนไป
ต่อมาในเดือนตุลาคม 2568 แอรินให้สัมภาษณ์ Them อีกครั้งเกี่ยวกับแฟชั่นและการค้นหาสไตล์ของตัวเอง พร้อมเล่าว่าเธอได้รับอิทธิพลจากความชื่นชอบเสื้อผ้าสีดำของแม่ และนำมาพัฒนาการแต่งตัวแนวกอทิกที่แสดงตัวตนของเธอ
สำหรับทูกี สมิธ นอกจากเป็นแม่ของลูกแฝดแล้ว เธอมีผลงานในวงการแฟชั่นและบันเทิงมายาวนาน เริ่มอาชีพนางแบบในปี 2515 เคยร่วมงานกับแบรนด์ Givenchy, Thierry Mugler และ Issey Miyake ก่อนผันตัวเข้าสู่วงการแสดง โดยเป็นที่รู้จักจากบท อีวา รอว์ลีย์ (Eva Rawley) ในซิตคอมเรื่อง 227 และมีผลงานภาพยนตร์ The Preacher’s Wife
ทูกียังเป็นน้องสาวของ วิลลี สมิธ (Willi Smith) นักออกแบบแฟชั่นชาวอเมริกันผู้ก่อตั้งแบรนด์ WilliWear ซึ่งเสียชีวิตในปี 2530 โดยพี่น้องทั้งสองมีส่วนสร้างชื่อให้กับนักออกแบบและนางแบบผิวดำในวงการแฟชั่นอเมริกัน
ปัจจุบันแอรินและจูเลียนมีอายุ 31 ปี และเป็นลูก 2 คนจากทั้งหมด 7 คนของโรเบิร์ต เดอ นีโร โดยทั้งคู่ยังคงดำเนินชีวิตและทำงานในเส้นทางที่แตกต่างกัน ขณะที่การจากไปของทูกี สมิธ ทำให้เรื่องราวครอบครัวซึ่งไม่ค่อยเปิดเผยต่อสาธารณชนตลอดหลายสิบปี กลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้ง
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