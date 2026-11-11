เดาสาเหตุ บิ๊กซี รัตนาธิเบศร์ จ่อปิดสาขา ทั้งที่ติดรถไฟฟ้า ทำเลดี-เดินทางสะดวก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 12:59 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 12:59 น.
บิ๊กซี รัตนาธิเบศร์ จ่อปิดสาขา

โซเชียลแห่วิเคราะห์สาเหตุ ‘บิ๊กซี รัตนาธิเบศร์’ จ่อปิดสาขา ทั้งที่ทำเลดีติดรถไฟฟ้าสายสีม่วง แถมเดินทางสะดวก

ช่วงที่ผ่านด้วยพิษเศรษฐกิจหรือครบกำหนดสัญญาเช่าพื้นที่ ทำให้ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขานวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปิดสาขาหลังเปิดบริการมานานกว่า 15 ปี ในเวลาต่อมา บิ๊กซีสาขาหนึ่งในจังหวัดชุมพร แจ้งข่าวปิดให้บริการในวันที่ 30 กันยายน 2569 คาดว่ามาจากสาเหตุเศรษญกิจไมท่ได้หรือยอดขายไม่เป็นไปตามเป้า

ล่าสุดเกิดกระแสฮือฮาบนโลกออนไลน์อีกครั้ง เมื่อมีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กหลายรายโพสต์แจ้งข่าวว่า บิ๊กซี รัตนาธิเบศร์ ตรงบางกระสอ เตรียมปิดตัวลงตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2569 เป็นต้นไป บรรดาร้านค้าเช่าภายในเริ่มทยอยเก็บของและกำหนดปิดร้านกันตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน

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งานนี้หลายคนสงสัยว่าเหตุใดจึงมีข่าวการปิดสาขา เนื่องจากทำเลตรงนี้มีศักยภาพสูง ติดกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง แวดล้อมด้วยแหล่งชุมชน เดินทางสะดวก และมีของกินของใช้ครบครัน หลายคนตั้งคำถามว่าเหตุใดถึงต้องโบกมือลาไปอีกแห่ง

ชาวเน็ตได้ร่วมกันวิเคราะห์ถึงสาเหตุ บางส่วนมองว่าพื้นที่โซนนี้มีการแข่งขันสูง ห้างสรรพสินค้าชื่อดังขนาดใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงสามารถดึงลูกค้าไปได้มากกว่า ศูนย์การค้าคู่แข่งมีความหลากหลายและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้ครอบคลุม ทั้ง เซ็นทรัล เวสเกต, เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์, เอสพลานาด หรือการนั่งรถเมล์ไป เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ก็ทำได้ง่าย

ศูนย์การค้าใหญ่เหล่านี้มีกิจกรรมรองรับผู้บริโภคหลากหลายกว่า ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการรับชมภาพยนตร์ ลูกค้าสามารถเลือกไป เอสพลานาด หรือ เซ็นทรัล เวสเกต หรือต้องการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ คนมักนึกภาพถึง อิเกีย ถ้าหาของกินที่มีความหลากหลาย ผู้บริโภคก็พร้อมมุ่งหน้าไป เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ แทน

บิ๊กซี รัตนาธิเบศร์ จ่อปิดสาขาบิ๊กซี รัตนาธิเบศร์ จ่อปิดสาขาบิ๊กซี รัตนาธิเบศร์ จ่อปิดสาขา-3 บิ๊กซี รัตนาธิเบศร์ จ่อปิดสาขา-2

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 12:59 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 12:59 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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