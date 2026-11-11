เศรษฐีใจบุญ คุณอภิชาติ แซ่ตั้ง บริจาคเงิน 50 ล้านบาท แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เศรษฐีใจบุญ “คุณอภิชาติ แซ่ตั้ง” บริจาคเงิน 50 ล้านบาท สนับสนุนการดำเนินงาน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้โพสต์ภาพขอบคุณผู้บริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล พร้อมระบุข้อความว่า
คุณอภิชาติ แซ่ตั้ง มอบเงินบริจาค จำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยจัดสรรดังนี้
– เพื่อก่อตั้งกองทุน “คุณอภิชาติ แซ่ตั้ง” เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลสำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ และผู้ป่วยสามัญ จำนวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
– เพื่อผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
– เพื่อศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
– เพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
โดยมี รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย พว.ขวัญใจ เหมือนเทศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการพิเศษ, ศ.นพ.ประกิต เทียนบุญ อดีตหัวหน้าฝ่ายออร์โธปิดิกส์ และ ผศ.(พิเศษ)นพ. นรา จารุวังสันติ ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ ร่วมรับมอบ ณ ฝ่ายพิธีการ ตึกวชิรญาณวงศ์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569
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อ้างอิงจาก : FB ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย