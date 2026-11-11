โคตรเลว! โจรใต้ ลอบวางระเบิดซ้ำ 2 ครั้ง รถตู้รับส่งนักเรียน สตูล เด็กเจ็บ 3
คนร้ายลอบวางระเบิดซ้ำ 2 ครั้ง ริมถนนสายทุ่งหว้า จ.สตูล สะเก็ดระเบิดโดนรถตู้รับส่งนักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุพังเสียหาย เด็กบาดเจ็บ 3 ราย กอ.รมน.ภาค 4 สน. ออกแถลงการณ์ประณามยับ จ่อลากคอผู้ก่อเหตุลงโทษขั้นเด็ดขาด
เมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เวลาประมาณ 06.13 น. เกิดเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดขึ้นบริเวณริมถนน ห่างจากด่านตรวจความมั่นคงทุ่งหว้ามุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ราว 500 เมตร จากนั้นเพียง 10 นาทีถัดมา เวลาประมาณ 06.23 น. ก็เกิดเสียงระเบิดดังซ้ำขึ้นอีกเป็นครั้งที่สอง รวมเป็น 2 ครั้งซ้อน
แรงระเบิดส่งผลกระทบต่อรถตู้เอกชนรับส่งนักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง ที่กำลังพานักเรียนรวม 11 คนเดินทางผ่านมาบนเส้นทางดังกล่าว ตัวรถได้รับความเสียหาย และมีนักเรียนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 3 คน เจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบเข้าช่วยเหลือและนำตัวส่งไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลทุ่งหว้าทันที
หลังเกิดเหตุ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ได้ออกแถลงการณ์ประณามการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างรุนแรง ชี้ว่าการใช้ความรุนแรงกับผู้บริสุทธิ์ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนและรถรับส่งนักเรียน ถือเป็นการกระทำที่ไม่อาจยอมรับได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เพราะเด็กและเยาวชนควรได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างปลอดภัย การกระทำลักษณะนี้ยังสร้างความหวาดกลัวและทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่อย่างร้ายแรง พร้อมยืนยันว่าจะต้องลากคอผู้บงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดโดยไม่มีข้อยกเว้น
ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อเร่งเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจพิสูจน์ชนิดของระเบิด และติดตามไล่ล่ากลุ่มคนร้าย ควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วทั้งพื้นที่เพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นสิ่งของต้องสงสัยหรือความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ให้รีบแจ้งสายด่วน กอ.รมน.ภาค 4 สน. โทร 1341 หรือแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ล่าสุด กอ.รมน.ภาค 4 สน. รายงานเพิ่มเติมกรณีนักเรียน ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด นักเรียนได้รับบาดเจ็บ 3 ราย มีรายละเอียด ดังนี้
1. เด็กชาย พีรณัฐ เขี้ยวแก้ว อายุ 13 ปี ปัจจุบันศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวิเชียรมาตุ ได้รับบาดเจ็บบริเวณขา เจ้าหน้าที่จึงส่งเข้ารับการรักษาตัวเบื้องต้น ณ โรงพยาบาลทุ่งหว้า ปัจจุบันดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสตูล
2. เด็กหญิง กนกพัฒน์ ชำนาญคง อายุ 13 ปี ปัจจุบันศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวิเชียรมาตุ ได้รับบาดเจ็บ บริเวณแก้มขวา เจ้าหน้าที่จึงส่งเข้ารับการรักษาตัวเบื้องต้น ณ โรงพยาบาลทุ่งหว้า ปัจจุบันดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสตูล
3. นางสาวกนกพร คงวัฒนานนท์ อายุ 17 ปี ปัจจุบันศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ได้รับบาดเจ็บ บริเวณ ขาและแขน เจ้าหน้าที่จึงส่งเข้ารับการรักษาตัวเบื้องต้น ณ โรงพยาบาลทุ่งหว้า ปัจจุบันอาการปลอดภัยและออกจากโรงพยาบาลทุ่งหว้าเป็นที่เรียบร้อย