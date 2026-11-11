ข่าวใหญ่! รัฐบาลจ่อเลิกขายแก๊สโซฮอล์ 91-95 ต้นปี 2570 ดัน E20 เป็นน้ำมันหลัก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 11:08 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 11:09 น.
รัฐบาลจ่อเลิกขายแก๊สโซฮอล์ 91-95 ต้นปี 2570 ดัน E20 เป็นน้ำมันหลัก

สรยุทธ สุทัศนะจินดา เปิดแผนปรับน้ำมัน 2 เฟส จ่อเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 ต้นปี 2570 ก่อนทยอยเลิก 95 แต่ยังไม่มีประกาศทางการ

ในการรายงานข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 สรยุทธระบุว่า แผนที่ได้รับข้อมูลมาจะแบ่งการเปลี่ยนผ่านออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะแรกอาจเริ่มตั้งแต่ต้นปี 2570 ด้วยการยุติจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 91 ก่อน แล้วปรับเปลี่ยนหัวจ่ายน้ำมันเดิมตามสถานีบริการให้สามารถจำหน่าย E20 เพิ่มขึ้น ส่วนระยะที่สองจะทยอยยุติจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 95 เพื่อให้ผู้ใช้รถหันมาเติม E20 มากขึ้น

หากแผนนี้เกิดขึ้นจริง น้ำมันกลุ่มเบนซินที่จำหน่ายตามสถานีบริการอาจเหลือเพียง 2 ประเภทหลัก ได้แก่ แก๊สโซฮอล์ E20 และเบนซินชนิดไม่ผสมเอทานอล โดยมีแนวคิดให้ ปตท. เป็นแกนหลักในการปรับเปลี่ยนระบบจำหน่ายน้ำมัน

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สำหรับความแตกต่างของน้ำมันทั้ง 3 ชนิด แก๊สโซฮอล์ 91 และแก๊สโซฮอล์ 95 ต่างมีเอทานอลผสมอยู่ประมาณ 10% จัดเป็นน้ำมันกลุ่ม E10 ส่วน E20 มีเอทานอลผสมประมาณ 20% โดยเอทานอลสามารถผลิตได้จากวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น อ้อยและมันสำปะหลัง

การเพิ่มสัดส่วนการใช้ E20 จึงเป็นหนึ่งในแนวทางลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าจากต่างประเทศ พร้อมเพิ่มความต้องการวัตถุดิบทางการเกษตรภายในประเทศ

อีกประเด็นสำคัญคือความพร้อมของรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน E20 โดยสรยุทธระบุว่า ตามแนวทางที่ได้รับข้อมูลมา จะมีการประสานผู้ผลิตรถยนต์ให้ออกมายืนยันความพร้อมร่วมกัน โดยเฉพาะรถยนต์เครื่องยนต์เบนซินที่ผลิตและจำหน่ายตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ซึ่งแผนที่เป็นกระแสข่าวอ้างว่าสามารถรองรับ E20 ได้ทั้งหมด

เรื่องเล่าเช้านี้

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ใช่การรับรองอย่างเป็นทางการว่ารถยนต์ทุกคันที่ผลิตตั้งแต่ปี 2555 สามารถเติม E20 ได้ ผู้ใช้รถควรตรวจสอบคู่มือหรือสอบถามผู้ผลิตก่อนเปลี่ยนชนิดน้ำมัน โดยเฉพาะรถรุ่นเก่าและรถที่ไม่ได้ระบุว่ารองรับ E20

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ส่วนราคาน้ำมันที่อาจกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ข้อมูลราคาขายปลีกอ้างอิงของ PTT Station วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 พบว่า E20 ราคา 31.30 บาทต่อลิตร ขณะที่เบนซิน 95 ชนิดไม่ผสมเอทานอลราคา 48.83 บาทต่อลิตร ต่างกัน 17.53 บาทต่อลิตร

หากแผนลดชนิดน้ำมันเหลือเพียง E20 กับเบนซินไม่ผสมเอทานอลเกิดขึ้นจริง ผู้ใช้รถที่รองรับ E20 จะมีทางเลือกเติมน้ำมันราคาต่ำกว่า ส่วนรถที่ไม่สามารถใช้ E20 ได้ อาจต้องพึ่งพาเบนซินไม่ผสมเอทานอลซึ่งมีราคาสูงกว่ามาก

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2569 คณะรัฐมนตรีมีมติลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน E20 จาก 6 บาท เหลือ 0.358 บาทต่อลิตร เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2569 ถึง 27 มกราคม 2570 เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ ลดต้นทุนด้านพลังงาน และสนับสนุนการใช้ผลผลิตทางการเกษตรในประเทศ

ล่าสุดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 นายเอกภพ เพียรพิเศษ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทินมอบหมายให้กระทรวงพลังงานและบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ศึกษาแนวทางเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของน้ำมัน E20 และดีเซล B20 เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน ลดการนำเข้าน้ำมัน และเพิ่มการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรของไทย

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อย่างไรก็ตาม ข้อสั่งการที่รัฐบาลเปิดเผยยังไม่ได้ระบุแผนยกเลิกการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 ตามลำดับเวลาที่เป็นกระแสข่าวในรายการเรื่องเล่าเช้านี้

ทั้งนี้ สรยุทธระบุว่ารายละเอียดเรื่องการทยอยเลิกจำหน่ายน้ำมันทั้งสองชนิดเป็นข้อมูลแผนงานที่ได้รับมา ซึ่งยังต้องติดตามความชัดเจนจากรัฐบาลต่อไป โดยเฉพาะกำหนดเริ่มใช้จริง ความพร้อมของสถานีบริการ และมาตรการรองรับผู้ใช้รถที่ไม่สามารถเติม E20 ได้

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 11:08 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 11:09 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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