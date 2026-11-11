นทท. อ้างโดนเหยียดผิว เพราะ พนง. เวฟแซนด์วิชไม่ร้อน ทำหน้าเฉย-ไม่พูดด้วย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 11:15 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 11:24 น.
นทท.ต่างชาติโวยถูกพนักงานร้านสะดวกซื้อไทยเหยียดผิว

นทท.ต่างชาติ กล่าวหาพนักงานร้านสะดวกซื้อเหยียดเชื้อชาติ โวยเวฟแซนด์วิชไม่ร้อน อ้างถูกทำหน้าเฉยเมย-ไม่พูดไม่จาด้วย โซเชียลโต้อาจไม่เข้าใจภาษา แนะใช้แอปแปลสื่อสาร

โลกออนไลน์กำลังวิพากษ์วิจารณ์กรณีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผิวดำ โพสต์คลิปวิดีโอกล่าวหาว่าถูกพนักงานร้านสะดวกซื้อในประเทศไทยเหยียดเชื้อชาติ หลังเข้าไปซื้อแซนด์วิชช่วงเวลาประมาณ 05.00 น.

ชายชาวต่างชาติอธิบายในคลิปว่า พนักงานอุ่นแซนด์วิชมาให้แบบเย็นชืด มีท่าทีเฉยเมย ไม่ยอมสบตาหรือพูดจาด้วย เมื่อนำอาหารกลับไปให้อุ่นใหม่ พนักงานรับไปจัดการให้เงียบ ๆ แล้วยื่นคืนให้ลักษณะคล้ายทำให้จบไป สิ่งนี้ทำให้เขาไม่พอใจอย่างมากและด่วนสรุปว่าคนไทยเหยียดผิว

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เมื่อคลิปเผยแพร่ออกไปทำให้เกิดกระแสโต้กลับจากผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย ชาวต่างชาติหลายคนเข้ามาแบ่งปันประสบการณ์เชิงบวก ยืนยันว่าเคยมาเที่ยวเมืองไทยและมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยม เพราะทุกคนน่ารักและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ผู้ใช้งานอีกส่วนมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากอุปสรรคด้านภาษา ไม่ใช่การเหยียดเชื้อชาติ พร้อมเตือนสติว่าไม่ใช่พนักงานทุกคนจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ควรวางโทรศัพท์มือถือลงและหันมาใช้แอปพลิเคชันแปลภาษาเพื่อพูดคุยกับพนักงานให้เข้าใจตรงกัน

นอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์วิจารณ์พฤติกรรมการถ่ายคลิป โดยมองว่าหากต้องการให้อุ่นอาหารเพิ่ม สามารถแจ้งพนักงานตรง ๆ ได้เลย ดีกว่าการถือโทรศัพท์ถ่ายคอนเทนต์เรียกร้องความสนใจ ซึ่งอาจสร้างความอึดอัดให้ผู้ปฏิบัติงานได้

นทท. อ้างโดนเหยียดผิว พนง. เวฟของให้เย็น ซ้ำทำหน้าเฉยเมย-ไม่พูดด้วย
ภาพจาก : davidkast93
นทท. อ้างโดนเหยียดผิว พนง. เวฟของให้เย็น (1)
ภาพจาก : davidkast93

ชาวเน็ตคอมเมนต์ชาวต่างชาติอ้างถูกเหยียดผิว (1) ชาวเน็ตคอมเมนต์ชาวต่างชาติอ้างถูกเหยียดผิว-2 (1)

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 11:15 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 11:24 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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