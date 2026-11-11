นทท. อ้างโดนเหยียดผิว เพราะ พนง. เวฟแซนด์วิชไม่ร้อน ทำหน้าเฉย-ไม่พูดด้วย
นทท.ต่างชาติ กล่าวหาพนักงานร้านสะดวกซื้อเหยียดเชื้อชาติ โวยเวฟแซนด์วิชไม่ร้อน อ้างถูกทำหน้าเฉยเมย-ไม่พูดไม่จาด้วย โซเชียลโต้อาจไม่เข้าใจภาษา แนะใช้แอปแปลสื่อสาร
โลกออนไลน์กำลังวิพากษ์วิจารณ์กรณีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผิวดำ โพสต์คลิปวิดีโอกล่าวหาว่าถูกพนักงานร้านสะดวกซื้อในประเทศไทยเหยียดเชื้อชาติ หลังเข้าไปซื้อแซนด์วิชช่วงเวลาประมาณ 05.00 น.
ชายชาวต่างชาติอธิบายในคลิปว่า พนักงานอุ่นแซนด์วิชมาให้แบบเย็นชืด มีท่าทีเฉยเมย ไม่ยอมสบตาหรือพูดจาด้วย เมื่อนำอาหารกลับไปให้อุ่นใหม่ พนักงานรับไปจัดการให้เงียบ ๆ แล้วยื่นคืนให้ลักษณะคล้ายทำให้จบไป สิ่งนี้ทำให้เขาไม่พอใจอย่างมากและด่วนสรุปว่าคนไทยเหยียดผิว
เมื่อคลิปเผยแพร่ออกไปทำให้เกิดกระแสโต้กลับจากผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย ชาวต่างชาติหลายคนเข้ามาแบ่งปันประสบการณ์เชิงบวก ยืนยันว่าเคยมาเที่ยวเมืองไทยและมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยม เพราะทุกคนน่ารักและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
ผู้ใช้งานอีกส่วนมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากอุปสรรคด้านภาษา ไม่ใช่การเหยียดเชื้อชาติ พร้อมเตือนสติว่าไม่ใช่พนักงานทุกคนจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ควรวางโทรศัพท์มือถือลงและหันมาใช้แอปพลิเคชันแปลภาษาเพื่อพูดคุยกับพนักงานให้เข้าใจตรงกัน
นอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์วิจารณ์พฤติกรรมการถ่ายคลิป โดยมองว่าหากต้องการให้อุ่นอาหารเพิ่ม สามารถแจ้งพนักงานตรง ๆ ได้เลย ดีกว่าการถือโทรศัพท์ถ่ายคอนเทนต์เรียกร้องความสนใจ ซึ่งอาจสร้างความอึดอัดให้ผู้ปฏิบัติงานได้
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