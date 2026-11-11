ซี ศิวัฒน์ ย้อนอาถรรพ์รัก 7 ปี เอมี่ เกือบพังเพราะมือที่ 3 ฝากข้อคิดเตือนใจผู้ชาย
ซี ศิวัฒน์ ควง เอมี่ กลิ่นประทุม ย้อนปมอาถรรพ์รัก 7 ปี บททดสอบใหญ่ชีวิตคู่ เคยเกือบพังเพราะมือที่สาม ฝากข้อคิดเตือนใจผู้ชาย อ่านบทสัมภาษณ์เปิดอกที่นี่
คู่รักมาราธอนที่อยู่เคียงข้างกันมานานถึง 21 ปีอย่าง ซี ศิวัฒน์ และ เอมี่ กลิ่นประทุม ควงแขนกันมาเปิดใจเล่าถึงเส้นทางความรักผ่านรายการคุยแซ่บShow เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 เผยหมดเปลือกว่ากว่าจะมีครอบครัวที่มั่นคงอย่างทุกวันนี้ เคยเกือบเอาชีวิตคู่ไม่รอด เพราะต้องเผชิญกับมรสุมอาถรรพ์รัก 7 ปี ที่มีเรื่องมือที่สามเข้ามาสั่นคลอน
ช่วงวิกฤตความรักตอนคบกันได้ 7 ปี เอมี่ยอมรับตรงๆ ว่าเกิดความเบื่อหน่าย มีเรื่องของบุคคลที่สามเข้ามาพัวพัน จนตนต้องตัดสินใจลุกขึ้นมายื่นคำขาดกับฝ่ายชาย ให้เลือกระหว่างการใช้ชีวิตร่วมกันต่อไป หรือจะแยกย้ายไปใช้ชีวิตตามใจชอบ
หากเลือกจะอยู่ด้วยกัน ก็ต้องหันหน้ามาคุยกันว่าแต่ละฝ่ายขาดตกบกพร่องเรื่องไหน เพราะที่ผ่านมาเวลามีปัญหาหรือไม่พอใจอะไรมักเลือกที่จะเก็บเงียบไว้ จนกลายเป็นช่องว่าง แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้น ทั้งคู่จึงได้เปิดอกเคลียร์ใจกันทุกเรื่อง กว่าจะปรับความรู้สึกและกลับมาสนิทใจเหมือนเดิมได้ ต้องใช้เวลานานพอสมควร
ซีมองว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเปรียบเสมือนบททดสอบครั้งใหญ่ ยิ่งคบกันนานเท่าไร การสื่อสารยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเท่านั้น หากใครคนใดคนหนึ่งเลือกที่จะเก็บสะสมความไม่พอใจไว้ สิ่งนั้นจะกลายเป็นระเบิดเวลาที่รอวันปะทุ ทำให้ความสัมพันธ์ค่อยๆ ห่างเหินออกไป บทเรียนครั้งนั้นสอนให้รู้ว่า เวลาจะพูดคุยกัน ต้องคำนึงถึงเนื้อหา น้ำเสียง และจังหวะเวลาในการพูด ทุกวันนี้ทั้งคู่ยังคงต้องปรับตัวเข้าหากันอยู่เสมอ ไม่มีวันไหนที่จะหยุดเรียนรู้กันได้
เมื่อพิธีกรแซวเรื่องการส่องสาวในโซเชียลมีเดีย เอมี่เล่าอย่างอารมณ์ดีว่า ถ้ามีรูปผู้หญิงเด้งขึ้นมา ซีมักจะกดไลก์เป็นประจำ แต่เรื่องนี้ไม่ได้เป็นปัญหาหรือทำให้ทะเลาะกันอีกแล้ว ปัจจุบันเรื่องที่ทำให้มีปากเสียงกันส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องธุรกิจ การทำงานร่วมกัน หรืออารมณ์หงุดหงิดทั่วไป ตนไม่เคยคิดจะคอยจับผิดหรือเช็กโทรศัพท์มือถือ เพราะเชื่อว่าถ้าคนจะนอกลู่นอกทาง เดี๋ยวก็รู้เองตามธรรมชาติ การไปตามค้นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำให้ไม่สบายใจ สู้ไม่รู้เสียยังจะดีกว่า
ซีในวัย 44 ปี ได้ฝากข้อคิดเตือนใจไปถึงบรรดาผู้ชายทั้งหลายจากประสบการณ์ตรงของตัวเองว่า การคิดนอกลู่นอกทางหรือการนอกใจไม่ใช่เรื่องสนุก และไม่มีทางจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งอย่างแน่นอน ต่อให้มั่นใจว่าตัวเองเก่งกาจในการบริหารสับรางแค่ไหน เชื่อเถอะว่าความลับไม่มีในโลก เพราะเซนต์ของผู้หญิงนั้นแม่นยำและรวดเร็วเสมอ
สิ่งที่คิดว่าน่าตื่นเต้นท้าทายมันเป็นเพียงแค่อีโก้ของผู้ชายเท่านั้น วันนี้ตนกล้าเปิดโทรศัพท์ให้ภรรยาเช็กได้ตลอดเวลา และไม่เคยคิดจะเปลี่ยนรหัสผ่านอีกเลย พร้อมย้ำว่าการหาความสุขจากสิ่งเรียบง่ายรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นภรรยา พ่อแม่ หรือลูกหลาน คือความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนที่สุดแล้ว