CIB อึ้ง! เจอ อัญมณี หลักสิบล้าน ระหว่างค้น 2 จุดกลางกรุง คาดเป็นที่ซุกแบรนด์เนมแท้
CIB แกะรอยกล้องวงจรปิด ค้น 2 จุดกลางกรุง คาด บุ๋ม ปนัดดา ซุกแบรนด์เนมแท้ไว้ อึ้ง! เจอเครื่องประดับ ‘อัญมณี’ มูลค่าหลัก 10 ล้าน สอดคล้องเส้นเงิน
ยังคงติดตามข่าวกันต่อเนื่อง สำหรับประเด็นกระเป๋าแบรนด์เนมแท้ ของ บุ๋ม ปนัดดา ถูกนำไปซุกซ่อนหรือพักไว้ที่ไหน หลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดแบรนด์เนมหรู 32 ใบจากบ้านพัก สุดท้ายพบว่าเป็นของปลอมทั้งหมด ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ช็อก! กระเป๋าแบรนด์เนม “บุ๋ม ปนัดดา” 32 ใบ ตีเก๊ทั้งหมด เร่งสืบที่ซุกซ่อนของแท้โฆษณา
ล่าสุด 11 พ.ย. 69 เพจดาวแปดแฉก โพสต์ข้อความ ระบุว่า “ด่วนเวลานี้!! ตำรวจสอบสวนกลาง แกะรอยภาพจากดวงจรปิด แล้วเข้าตรวจค้น 2 จุดกลางกรุง ค้นหาแบรนด์เนมแท้ของ “บุ๋ม ปนัดดา” น่าจะเอามาพักไว้ #อาจมีสิ่งของบางอย่างให้ตะลึงรอลุ้นอย่างใส่ใจ”
ต่อมาไม่นานเพจ ดาวแปดแฉก ก็โพสต์ข้อความเพิ่มเติม ระบุว่า “ตะลึงเวลานี้!! ตํารวจสอบสวนกลาง ตรวจค้นเจอเครื่องประดับ “อัญมณี” คาดว่าน่าจะเป็นของจริงน่าจะมีมูลค่าหลักสิบล้านบาท ที่ 1 ใน 2 ห้องพัก “บุ๋ม ปนัดดา” ในคอนโดฯ ย่านสุขุมวิท #สอดคล้องเส้นเงิน”
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อ้างอิงจาก : FB ดาวแปดแฉก