CIB อึ้ง! เจอ อัญมณี หลักสิบล้าน ระหว่างค้น 2 จุดกลางกรุง คาดเป็นที่ซุกแบรนด์เนมแท้

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 10:51 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 14:36 น.
CIB แกะรอยกล้องวงจรปิด ค้น 2 จุดกลางกรุง คาด บุ๋ม ปนัดดา ซุกแบรนด์เนมแท้ไว้

CIB แกะรอยกล้องวงจรปิด ค้น 2 จุดกลางกรุง คาด บุ๋ม ปนัดดา ซุกแบรนด์เนมแท้ไว้ อึ้ง! เจอเครื่องประดับ ‘อัญมณี’ มูลค่าหลัก 10 ล้าน สอดคล้องเส้นเงิน

ยังคงติดตามข่าวกันต่อเนื่อง สำหรับประเด็นกระเป๋าแบรนด์เนมแท้ ของ บุ๋ม ปนัดดา ถูกนำไปซุกซ่อนหรือพักไว้ที่ไหน หลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดแบรนด์เนมหรู 32 ใบจากบ้านพัก สุดท้ายพบว่าเป็นของปลอมทั้งหมด ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

ช็อก! กระเป๋าแบรนด์เนม “บุ๋ม ปนัดดา” 32 ใบ ตีเก๊ทั้งหมด เร่งสืบที่ซุกซ่อนของแท้

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ล่าสุด 11 พ.ย. 69 เพจดาวแปดแฉก โพสต์ข้อความ ระบุว่า “ด่วนเวลานี้!! ตำรวจสอบสวนกลาง แกะรอยภาพจากดวงจรปิด แล้วเข้าตรวจค้น 2 จุดกลางกรุง ค้นหาแบรนด์เนมแท้ของ “บุ๋ม ปนัดดา” น่าจะเอามาพักไว้ #อาจมีสิ่งของบางอย่างให้ตะลึงรอลุ้นอย่างใส่ใจ”

ต่อมาไม่นานเพจ ดาวแปดแฉก ก็โพสต์ข้อความเพิ่มเติม ระบุว่า “ตะลึงเวลานี้!! ตํารวจสอบสวนกลาง ตรวจค้นเจอเครื่องประดับ “อัญมณี” คาดว่าน่าจะเป็นของจริงน่าจะมีมูลค่าหลักสิบล้านบาท ที่ 1 ใน 2 ห้องพัก “บุ๋ม ปนัดดา” ในคอนโดฯ ย่านสุขุมวิท #สอดคล้องเส้นเงิน”

CIB แกะรอยกล้องวงจรปิด ค้น 2 จุดกลางกรุง คาด บุ๋ม ปนัดดา ซุกแบรนด์เนมแท้ไว้-1

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CIB แกะรอยกล้องวงจรปิด ค้น 2 จุดกลางกรุง คาด บุ๋ม ปนัดดา ซุกแบรนด์เนมแท้ไว้-2

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อ้างอิงจาก : FB ดาวแปดแฉก

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 10:51 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 14:36 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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