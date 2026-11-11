บริจาคเงินให้มูลนิธิแล้ว ขอคืนได้ไหม หากพบพิรุธ เช็กข้อกฎหมายก่อนทวงเงิน
เช็กสิทธิขอคืนเงินบริจาคมูลนิธิ หลังพบความผิดปกติ ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ หรือสงสัยถูกหลอกลวง
บริจาคเงินให้มูลนิธิไปแล้ว หากภายหลังพบความผิดปกติในการบริหารเงิน หรือสงสัยว่ามีการนำเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ สามารถขอเงินคืนได้หรือไม่ คำตอบคือ อาจเรียกเงินคืนได้ในบางกรณี แต่เพียงแค่สงสัยว่ามูลนิธิไม่โปร่งใส ยังไม่ทำให้ผู้บริจาคมีสิทธิได้เงินคืนทันที ต้องพิจารณาหลักฐาน ข้อตกลงขณะบริจาค และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 521 การบริจาคเงินโดยทั่วไปเข้าลักษณะสัญญาให้โดยเสน่หา คือผู้ให้โอนทรัพย์สินแก่ผู้รับโดยไม่มีค่าตอบแทน
มาตรา 523 กำหนดว่าการให้สมบูรณ์เมื่อส่งมอบทรัพย์สินแล้ว ดังนั้น เมื่อผู้บริจาคโอนเงินโดยสมัครใจและการให้มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงไม่สามารถเรียกคืนเพียงเพราะเปลี่ยนใจหรือหมดความเชื่อมั่นในมูลนิธิ
อย่างไรก็ตาม สิทธิเรียกเงินคืนอาจเกิดขึ้นได้หากการบริจาคมีข้อผูกพันที่กฎหมายรับรอง หรือผู้บริจาคตัดสินใจโอนเงินเพราะถูกหลอกลวงหรือสำคัญผิดในเรื่องสำคัญ โดยต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป
รศ. ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยให้ความเห็นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568 ว่า การบริจาคโดยเสน่หาโดยหลักไม่สามารถเรียกคืนได้ แต่หากเงินถูกใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตกลงกัน ผู้บริจาคอาจรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายได้ โดยต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและเงื่อนไขของแต่ละกรณี
ประเด็นที่ต้องตรวจสอบเป็นอันดับแรกคือ ผู้บริจาคตกลงมอบเงินเพื่อวัตถุประสงค์ใด หากเป็นการบริจาคเข้ากองทุนทั่วไปของมูลนิธิโดยไม่มีข้อตกลงเฉพาะ การใช้เงินเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ ที่อยู่ภายในวัตถุประสงค์และข้อบังคับของมูลนิธิ อาจเป็นการใช้จ่ายที่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ผู้บริจาคจะไม่เห็นด้วยกับการใช้เงินบางรายการก็ตาม
แต่หากมีข้อตกลงผูกพันผู้รับเงินอย่างชัดเจน เช่น กำหนดภาระที่ผู้รับต้องปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รับ อาจต้องพิจารณาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 528 ซึ่งให้สิทธิผู้ให้เรียกทรัพย์สินคืนในกรณีการให้ที่มีค่าภาระติดพันและผู้รับไม่ปฏิบัติตาม โดยมีเงื่อนไขและข้อจำกัดเรื่องจำนวนที่เรียกคืนได้ตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม การประกาศรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย รักษาผู้ป่วย หรือสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล ไม่ได้หมายความว่าการบริจาคทุกครั้งจะเป็นการให้ที่มีค่าภาระติดพันตามมาตรา 528 โดยอัตโนมัติ ต้องตรวจสอบว่ามีข้อตกลงที่ผูกพันผู้รับเงินอย่างไร
สำหรับกรณีที่ผู้บริจาคสงสัยว่าถูกหลอกลวง ต้องพิจารณากฎหมายอีกส่วนหนึ่ง ได้แก่ มาตรา 159 ซึ่งกำหนดว่าการแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ้อฉลเป็นโมฆียะ โดยการหลอกลวงต้องมีความสำคัญถึงขนาดที่หากไม่มีการหลอกลวง ผู้บริจาคคงไม่ตัดสินใจทำนิติกรรมนั้น
นอกจากนี้ มาตรา 157 ยังกล่าวถึงการแสดงเจตนาเพราะสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สิน ซึ่งต้องเป็นคุณสมบัติที่ตามปกติถือเป็นสาระสำคัญ และหากไม่มีความเข้าใจผิดนั้น ก็คงไม่เกิดการทำนิติกรรมขึ้น
หากข้อเท็จจริงเข้าเงื่อนไขกฎหมาย ผู้บริจาคอาจมีสิทธิบอกล้างนิติกรรม โดยมาตรา 176 กำหนดว่าเมื่อบอกล้างโมฆียะกรรมโดยชอบแล้ว ให้ถือว่านิติกรรมนั้นเป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรก และคู่กรณีต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ทั้งนี้ คำว่าโมฆียะไม่ได้หมายความว่านิติกรรมสิ้นผลทันทีเมื่อพบความผิดปกติ แต่เป็นนิติกรรมที่ผู้มีสิทธิต้องใช้สิทธิบอกล้างตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
อีกประเด็นที่หลายคนสงสัยคือ หากมูลนิธิใช้เงินบริจาคหมดแล้ว จะสามารถปฏิเสธการคืนเงินได้หรือไม่ เรื่องนี้ไม่สามารถตอบได้จากข้อเท็จจริงว่าเงินหมดเพียงอย่างเดียว เพราะต้องตรวจสอบก่อนว่ามีหน้าที่คืนเงินตามกฎหมายหรือไม่
หากเข้าหลักเรื่องลาภมิควรได้ตามมาตรา 406 การคืนเงินต้องพิจารณามาตรา 412 ซึ่งกำหนดหลักการคืนเงินโดยคำนึงถึงเงื่อนไขทางกฎหมาย รวมถึงกรณีผู้รับได้รับเงินไว้โดยสุจริต จึงไม่อาจสรุปได้ว่าผู้รับต้องคืนเงินเต็มจำนวนในทุกสถานการณ์ หรือพ้นความรับผิดทันทีเพียงเพราะนำเงินไปใช้หมดแล้ว
ในส่วนของการบริหารมูลนิธิ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 110 กำหนดให้มูลนิธิเป็นทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณประโยชน์โดยไม่มุ่งแบ่งปันผลประโยชน์ และห้ามจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นนอกจากการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
อย่างไรก็ตาม ต้องแยกการใช้เงินเพื่อกิจกรรมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของมูลนิธิ ออกจากการนำทรัพย์สินไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบ เพราะค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่จำเป็นและเป็นไปตามข้อบังคับ ไม่ได้ถือเป็นความผิดโดยอัตโนมัติ
หากมีหลักฐานว่าผู้รับบริจาคแสดงข้อความเท็จหรือปกปิดความจริงเพื่อหลอกให้ประชาชนส่งมอบเงิน อาจเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 หรือฉ้อโกงประชาชนตามมาตรา 343 แล้วแต่พฤติการณ์
ส่วนกรณีผู้มีหน้าที่ครอบครองเงินของมูลนิธิเบียดบังเงินไปเป็นของตนเองหรือผู้อื่นโดยทุจริต อาจเข้าข่ายความผิดฐานยักยอกทรัพย์ตามมาตรา 352 ซึ่งต้องพิสูจน์องค์ประกอบความผิดและเจตนา ไม่ใช่สรุปจากข้อสงสัยเรื่องการใช้จ่ายเพียงอย่างเดียว
สำหรับผู้บริจาคที่ต้องการตรวจสอบเงินของตนเอง ควรเก็บหลักฐานการโอนเงิน ใบเสร็จ ข้อความเชิญชวนรับบริจาค รายละเอียดโครงการ และเอกสารที่แสดงว่ามีการกำหนดเงื่อนไขการใช้เงินไว้หรือไม่ รวมถึงตรวจสอบชื่อเจ้าของบัญชีที่รับเงินว่าเป็นมูลนิธิ บุคคลธรรมดา หรือหน่วยงานอื่น เพราะมีผลต่อการพิจารณาว่าใครเป็นผู้รับเงินตามกฎหมาย
หากพบข้อสงสัย สามารถติดต่อมูลนิธิเพื่อขอคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมขอรายละเอียดการใช้เงินที่เกี่ยวข้อง หากต้องการให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบ สามารถติดต่อฝ่ายปกครองของสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานปกครองในจังหวัดที่มูลนิธิจดทะเบียน เพื่อประสานเรื่องต่อนายทะเบียนมูลนิธิ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 128 ให้อำนาจนายทะเบียนตรวจสอบการดำเนินงานของมูลนิธิ รวมถึงเรียกเอกสารบัญชีและสอบถามกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้อง ส่วนมาตรา 129 เปิดช่องให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายและผู้มีส่วนได้เสียร้องขอต่อศาลให้ถอดถอนกรรมการของมูลนิธิได้เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
หากมีพยานหลักฐานเกี่ยวกับการหลอกลวงหรือยักยอกเงิน สามารถนำหลักฐานเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนได้ แต่การแจ้งความไม่ได้ทำให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนโดยอัตโนมัติ ส่วนการเรียกร้องเงินคืนทางแพ่งอาจต้องใช้สิทธิบอกล้างนิติกรรม เจรจากับผู้รับเงิน หรือฟ้องคดีต่อศาลตามเหตุแห่งสิทธิที่พิสูจน์ได้
ผู้บริจาคควรขอคำปรึกษาทางกฎหมายโดยไม่ปล่อยเวลาผ่านไปนาน เพราะการบอกล้างโมฆียะกรรมและการเรียกคืนทรัพย์สินมีระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยผลการเรียกร้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน เงื่อนไขการบริจาค และข้อเท็จจริงของแต่ละกรณี
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