ปอศ. ลุยยึดรถ มูลนิธิองค์กรทำดี ติดป้าย ‘ของกลาง’ จอดเรียงหน้า CIB
ตำรวจ บก.ปอศ. ลุยยึดรถยนต์และรถบรรทุกเล็กของ “มูลนิธิองค์กรทำดี” รวม 4 คัน จอดเรียงหน้ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อใช้เป็นของกลางในคดี
ความคืบหน้าคดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี ล่าสุด 11 พ.ย. 69 บริเวณลานจอดรถด้านหน้าศูนย์รับแจ้งความ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปอศ. ได้ยึดรถยนต์ รถกระบะ และรถบรรทุกเล็กของมูลนิธิองค์กรทำดีไว้เป็นของกลางในคดี มาจอดเรียงรายไว้บริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคาร พร้อมทั้งติดป้าย “ของกลาง กก.๔ บก.ปอศ.”
ทั้งนี้ ในเวลาประมาณ 11.00 น. พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. ได้เชิญตัวแทนเจ้าของสิทธิ์แบรนด์เนมต่างๆ เข้าร่วมตรวจสอบกระเป๋าหรูที่ยึดได้จากบ้านของ บุ๋ม ปนัดดา โดยมีสื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์และเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบครั้งนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ขีดเส้นตายวันนี้! พลพีร์ เตือน มูลนิธิองค์กรทำดี ไม่ส่งเอกสาร จ่อชงศาลเพิกถอน
- เปิดสีหน้า บุ๋ม ปนัดดา-ก๊อต อธิป นาทีคุมตัวฝากขังศาล คดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี
- ด่วน! ตร.ค้านประกัน บุ๋ม-ก๊อต พบเส้นเงินองค์กรทำดี 3 บัญชี โยงสนามเทรล