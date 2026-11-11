รวบแล้ว 2 โจรกัมพูชา ตัดสายไฟเครื่องปั่นไฟ รพ.ชลบุรี เกือบทำเครื่องช่วยหายใจผู้ป่วยล่ม
ตำรวจ สภ.เมืองชลบุรี จับ 2 ผู้ต้องหาชาวกัมพูชา หลังลักลอบตัดสายไฟเมน 5 เส้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองโรงพยาบาลชลบุรี ความเสียหายกว่า 300,000 บาท
ตำรวจ สภ.เมืองชลบุรี จับกุมผู้ต้องหาชาวกัมพูชา 2 ราย อายุ 25 ปี และ 14 ปี ในคดีลักลอบตัดสายไฟเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองของโรงพยาบาลชลบุรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 สายไฟเมนถูกตัดรวม 5 เส้น ความเสียหายเบื้องต้นกว่า 300,000 บาท
เหตุเกิดเวลาประมาณ 14.30 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้าไปตรวจตราและพบความผิดปกติที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ผู้ก่อเหตุจึงกระโดดหน้าต่างหลบหนีไป ยังไม่มีทรัพย์สินสูญหาย
โรงพยาบาลชลบุรีระบุว่า หากเกิดไฟฟ้าดับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องนี้จะจ่ายไฟสำรองให้อาคารบริการหลายอาคารและศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่ได้ อาคารเหล่านี้มีผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจนับร้อยราย
ผู้กำกับการ สภ.เมืองชลบุรี สั่งชุดสืบสวนเข้าพื้นที่ทันทีหลังรับแจ้ง จนติดตามจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 2 รายได้ในเวลาประมาณ 18.00 น. วันเดียวกัน พร้อมตรวจยึดเครื่องมือและของกลางหลายรายการ
โรงพยาบาลชลบุรีระบุในแถลงการณ์ว่า สายไฟที่ถูกตัดหากนำไปขายจะได้ราคาต่ำมาก เทียบไม่ได้กับความเสี่ยงต่อชีวิตผู้ป่วย หากระบบไฟสำรองใช้งานไม่ได้ในช่วงที่ไฟฟ้าดับ
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ภาพจาก: ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี