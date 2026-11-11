รวบแล้ว 2 โจรกัมพูชา ตัดสายไฟเครื่องปั่นไฟ รพ.ชลบุรี เกือบทำเครื่องช่วยหายใจผู้ป่วยล่ม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 10:03 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 10:04 น.
รวบแล้ว 2 โจรกัมพูชา ตัดสายไฟเครื่องปั่นไฟ รพ.ชลบุรี เกือบทำเครื่องช่วยหายใจผู้ป่วยล่ม

ตำรวจ สภ.เมืองชลบุรี จับ 2 ผู้ต้องหาชาวกัมพูชา หลังลักลอบตัดสายไฟเมน 5 เส้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองโรงพยาบาลชลบุรี ความเสียหายกว่า 300,000 บาท

ตำรวจ สภ.เมืองชลบุรี จับกุมผู้ต้องหาชาวกัมพูชา 2 ราย อายุ 25 ปี และ 14 ปี ในคดีลักลอบตัดสายไฟเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองของโรงพยาบาลชลบุรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 สายไฟเมนถูกตัดรวม 5 เส้น ความเสียหายเบื้องต้นกว่า 300,000 บาท

เหตุเกิดเวลาประมาณ 14.30 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้าไปตรวจตราและพบความผิดปกติที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ผู้ก่อเหตุจึงกระโดดหน้าต่างหลบหนีไป ยังไม่มีทรัพย์สินสูญหาย

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โรงพยาบาลชลบุรีระบุว่า หากเกิดไฟฟ้าดับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องนี้จะจ่ายไฟสำรองให้อาคารบริการหลายอาคารและศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่ได้ อาคารเหล่านี้มีผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจนับร้อยราย

ผู้กำกับการ สภ.เมืองชลบุรี สั่งชุดสืบสวนเข้าพื้นที่ทันทีหลังรับแจ้ง จนติดตามจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 2 รายได้ในเวลาประมาณ 18.00 น. วันเดียวกัน พร้อมตรวจยึดเครื่องมือและของกลางหลายรายการ

โรงพยาบาลชลบุรีระบุในแถลงการณ์ว่า สายไฟที่ถูกตัดหากนำไปขายจะได้ราคาต่ำมาก เทียบไม่ได้กับความเสี่ยงต่อชีวิตผู้ป่วย หากระบบไฟสำรองใช้งานไม่ได้ในช่วงที่ไฟฟ้าดับ

ของกลางสายไฟทองแดงและเครื่องมือตัด วางบนโต๊ะพร้อมผู้ต้องหา 2 คนที่ถูกควบคุมตัว

เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาชาวกัมพูชา
Screenshot

เจ้าหน้าที่ใส่กุญแจมือผู้ต้องหาที่ลานจอดรถ

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ภาพจาก: ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 10:03 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 10:04 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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