อาการล่าสุด บุ๋ม ปนัดดา เริ่มเครียด-คิดถึงลูก ‘อนุวัติ’ เคลียร์ ‘ทนายเพชร’ ยันไม่ได้ใช้เป็นหมาก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 10:32 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 10:43 น.
อาการล่าสุด บุ๋ม ปนัดดา หลังเข้าเรือนจำ เริ่มเครียด-คิดถึงลูก

หนุ่ม อนุวัติ เผยอาการล่าสุด บุ๋ม ปนัดดา ในเรือนจำวันที่ 2 เริ่มเครียดและคิดถึงลูก ล่าสุดปรับความเข้าใจ ‘ทนายเพชร’ เข้าใจกันแล้ว ยันไม่ได้ใช้เป็นหมาก

จากกรณี อนุวัติ จัดให้ ออกมาเปิดใจถึง บุ๋ม ปนัดดา อดีตประธานมูลนิธิองค์กรทำดี หลังมีการออกหมายจับ ตนรู้สึกเสียใจอย่างหนักที่เหมือนถูกเพื่อนหลอกใช้เหมือนเป็นแค่หมากตัวหนึ่ง ล่าสุดอนุวัติอัปเดตว่า ทนายเพชร ทนายความของบุ๋ม ได้โทรศัพท์มาพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่กรมสรรพากร ยืนยันว่าไม่ได้ใช้อนุวัติเป็นหมาก หลังจากได้พูดคุยกันอนุวัติเข้าใจสถานการณ์ของทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

สำหรับการใช้ชีวิตในเรือนจำก้าววันที่ 2 ทนายเพชรเผยว่าได้วิดีโอคอลเยี่ยมทุกวัน ตอนนี้เจ้าตัวเริ่มมีอาการเครียดและคิดถึงลูกมาก ทางทนายพยายามให้กำลังใจด้วยการปริ้นต์รูปลูกทั้ง 2 คนไปให้ดูเพื่อให้คลายความคิดถึง

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ส่วนในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายนนี้ จะเป็นวันแรกที่เรือนจำเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมได้ ซึ่งทนายเพชรเองก็ยังไม่ทราบรายชื่อบุคคลที่จะเข้าเยี่ยม เนื่องจากเป็นสิทธิเด็ดขาดของผู้ต้องขังที่จะไม่เปิดเผยรายชื่อ

“10/11/69

วันนี้ทนายเพชร โทรมาปรับความเข้าใจ เหตุการณ์ที่สรรพากร ยืนยันไม่ได้ใช้ผมเป็นหมาก คุย และปรับความเข้าใจแล้ว ผมเข้าใจทุกฝ่ายครับ

ส่วน บุ๋ม ปนัดดา ทนายเพชร วีดีโอคอลเยี่ยมทุกวัน เข้าสู่วันที่ 2 บุ๋มเริ่มเครียด คิดถึงลูก ทนาย พยายามให้กําาลังใจ ปรินต์รูปลูก 2 คนให้ดูให้หายคิดถึง ส่วนวัน พฤหัสบดีที่ 12 พย. เป็นวัน แรกเปิดให้ญาติเยี่ยม ทนายเพชร ยังไม่ทราบชื่อบุคคล และเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องขังที่จะไม่เปิด เผยรายชื่อผู้เข้าเยี่ยม #อนุวัตจัดให้”

อนุวัติ เผยอาการบุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก Facebook : อนุวัติ จัดให้

ก่อนหน้านี้ หนุ่ม อนุวัติ รู้สึกเสียใจอย่างหนักที่เหมือนถูกเพื่อนหลอกใช้ เล่าว่าบุ๋มเคยมาเล่าปัญหาครอบครัวให้ฟัง แต่ตนเลือกที่จะรักษามารยาทไม่เอาไปโพสต์สร้างกระแส สุดท้ายบุ๋มกลับเอาเรื่องเดียวกันนี้ไปเล่าให้เพจและบุคคลอื่นฟังเพื่อให้กลายเป็นประเด็นสังคมตามที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรก

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นอกจากนี้ บุ๋มยังเคยโทรศัพท์มาเล่าหลังจบการแถลงข่าว อ้างว่าหอบลูกหนีออกจากบ้านโดยไม่มีรองเท้าใส่ สวมแค่กางเกงช้างไปซ่อนตัวที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้ แถมยังอ้างเรื่องสามีมีชู้โดยเอาพี่เลี้ยงเด็กมายืนยัน พ่วงด้วยเรื่องราวการจ้างนักสืบและจ้างช่างมาเจาะตู้เซฟเพื่อนำเงิน 7 ล้านบาทหนีออกมา ตอนนั้นอนุวัติเริ่มสงสัยแต่เลือกเก็บเงียบไว้

ส่วนเหตุการณ์ที่กรมสรรพากร อนุวัติเผยว่าบุ๋มเป็นคนติดต่อมาหาเอง บอกว่าจะไปยื่นเอกสารเพราะกำลังจะถูกออกหมายจับ โดยขอร้องให้ตนไปหาแค่คนเดียวและปฏิเสธไม่ให้นักข่าวช่องอื่นตามไปโดยอ้างว่าไว้ใจเพียงคนเดียว เมื่อเดินทางไปถึงตอน 10.00 น. จึงถ่ายคลิปไว้ ซึ่งบุ๋มคาดหวังว่าภาพข่าวจะจบลงแค่การมายื่นเอกสารของมูลนิธิ

อนุวัติขอสัมภาษณ์เพิ่มเติม หลังจากนั้นเมื่ออนุวัตินำข้อมูลไปคุยกับ “มดดำ คชาภา” พิธีกรคนดัง เรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมที่อีกฝ่ายอ้างว่ามีแค่ 3-4 ใบซึ่งขัดแย้งกับความเป็นจริง ก่อนขยายผลจนมีการออกหมายจับและตรวจสอบเส้นทางการเงิน ทำให้ตนรู้สึกว่าตกเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งในเกม

อย่างไรก็ดี อนุวัติเปิดใจว่าตนเคยลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วม โปรโมตให้ประชาชนบริจาค และโอนเงินช่วยมูลนิธิองค์กรทำดีมาตลอด แต่เมื่อตรวจสอบสลิปโอนเงินย้อนหลังพบว่าเงินไม่ได้เข้าบัญชีมูลนิธิโดยตรง แต่เข้าบัญชีชื่อ “องค์กรทำดี โดย นางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี” ทำให้รู้สึกว่าความเป็นเพื่อนที่เคยมอบให้นั้นไม่มีค่าและถูกนำมาหลอกใช้มาตลอด

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อนุวัติ จัดให้ถึง บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก Facebook : อนุวัติ จัดให้
บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก Facebook : ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 10:32 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 10:43 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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