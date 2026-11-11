ช่างเอ๋ หอบหลักฐานแจงเส้นเงิน 84 ล้าน ยันค่าก่อสร้าง 15 ล้าน ที่เหลือโอนคืน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 10:15 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 10:15 น.
ช่างเอ๋ หอบหลักฐานแจงเส้นเงิน 84 ล้าน ยันค่าก่อสร้าง 15 ล้าน ที่เหลือโอนคืน

ช่างเอ๋ พร้อม ทนายกุ้ง หอบหลักฐานแจงเส้นเงิน 84 ล้าน คดี บุ๋ม ปนัดดา ยันค่าก่อสร้าง 15 ล้าน ที่เหลือ 68 ล้านโอนคืนทั้งหมด

ความคืบหน้าคดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี ล่าสุด (10 พ.ย. 69) ช่างเอ๋ ผู้รับเหมาก่อสร้างพูลวิลล่าที่ภูเก็ต พร้อมด้วย ทนายกุ้ง ทนายความส่วนตัวได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและให้ปากคำ โดยใช้เวลาสอบปากคำนานร่วม 3 ชั่วโมงเต็ม ก่อนจะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อ

ทนายกุ้ง เผยว่า สาเหตุที่ใช้เวลานานเนื่องจากได้นำเอกสารหลักฐานสำคัญ โดยเฉพาะรายการเดินบัญชีที่แสดงรายละเอียดรายรับและรายจ่ายทั้งหมด มามอบให้ตำรวจใช้ตรวจสอบเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจของช่างเอ๋

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สำหรับประเด็นเรื่องเส้นทางการเงินที่มีความเกี่ยวข้องรวมประมาณ 83-84 ล้านบาท ทนายกุ้ง ชี้แจงว่า รายละเอียดแบ่งออกเป็น 2 ส่วนชัดเจน โดยส่วนแรกเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ 15 ล้านบาท ซึ่งมีเอกสารสัญญาจ้างและหลักฐานการดำเนินงานก่อสร้างยืนยันครบถ้วน

ส่วนที่สองเป็นยอดเงินที่มีการโอนเข้ามาแล้วถูกโอนคืนกลับไปรวมประมาณ 68 ล้านบาท ซึ่งเป็นประเด็นที่พนักงานสอบสวนให้ความสนใจเป็นพิเศษ รวมถึงมีการสอบถามในประเด็นเรื่องบัญชีม้าเพิ่มเติมด้วย

ส่วนที่มาของเงินก้อนดังกล่าว ทนายกุ้ง ระบุว่า ตนเองไม่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สั่งโอนเงินเข้ามา หรือเป็นฝั่งของ ก๊อต อธิป เป็นผู้สั่งการแต่เพียงผู้เดียว พร้อมทั้งยืนยันว่าตั้งแต่เริ่มต้นทำงาน บุ๋มไม่ได้เป็นผู้ติดต่อกับช่างเอ๋โดยตรง แต่มีบุคคลที่ชื่อ กอล์ฟ เป็นผู้ประสานงานหลักมาโดยตลอด ทั้งนี้ ในฐานะทนายความได้ชี้แจงทุกประเด็นข้อสงสัยให้ตำรวจฟังจนครบถ้วน แต่ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับเส้นเงินและบัญชีม้าต่อสื่อมวลชน

ทนายกุ้ง ยืนยันว่า สถานะทางคดีของช่างเอ๋ในตอนนี้ยังคงเป็น “พยาน” เท่านั้น และยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาหรือเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ผู้ต้องหาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตพนักงานสอบสวนพบหลักฐานเพิ่มเติมและจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานะ ทางช่างเอ๋ก็พร้อมน้อมรับและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายต่อไป

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อ้างอิงจาก : โหนกระแส

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 10:15 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 10:15 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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