หวยสัญจรตาก ออกวันไหน เช็กวันออกรางวัล งวดธันวาคม 2569
หวยสัญจรตาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยืนยันวันออกรางวัล พร้อมช่องทางถ่ายทอดสดและตรวจหวย
หวยสัญจรตากออกวันไหน? ล่าสุด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก ยืนยันว่า การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสัญจรจังหวัดตาก มีกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2569 ไม่ใช่งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ตามที่หลายคนอาจเข้าใจจากข่าวเลขเด็ดหวยสัญจรที่เผยแพร่ในช่วงนี้
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2569 จังหวัดตากจัดประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสัญจร โดยนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้นายอาทร พิมชะนก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมทีลอซู ศาลากลางจังหวัดตาก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ประชุมรับทราบนโยบายของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งกำหนดให้จังหวัดตากเป็นสถานที่จัดการออกรางวัลสัญจรในงวดวันที่ 1 ธันวาคม 2569 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในต่างจังหวัดได้เห็นขั้นตอนการออกรางวัลอย่างใกล้ชิด ภายใต้มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
สำหรับผู้ที่สงสัยว่าหวยงวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 จะเปลี่ยนไปออกรางวัลที่จังหวัดตากหรือไม่ คำตอบคือไม่ใช่ เพราะกำหนดการหวยสัญจรจังหวัดตากเป็นของงวดต้นเดือนธันวาคม ส่วนงวดวันที่ 16 พฤศจิกายนยังคงเป็นการออกรางวัลตามปฏิทินปกติ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลระบุว่า การถ่ายทอดผลการออกรางวัลตามปกติเริ่มตั้งแต่เวลา 14.30 น. และสิ้นสุดประมาณ 16.00 น. โดยประชาชนสามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 ตั้งแต่เวลา 13.50 น. และไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา 14.00 น.
นอกจากนี้ ยังรับชมผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th แอปพลิเคชัน GLO Lottery official และ LINE TODAY รวมถึงรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป
ส่วนสถานที่จัดออกรางวัลสัญจรภายในจังหวัดตากอย่างละเอียด ประกาศการประชุมวันที่ 28 ตุลาคมยังไม่ได้ระบุอาคารหรือห้องจัดงานที่แน่นอน โดยห้องประชุมทีลอซู ศาลากลางจังหวัดตาก เป็นสถานที่ประชุมเตรียมความพร้อม ไม่ใช่สถานที่ออกรางวัลที่ได้รับการยืนยันในประกาศฉบับนี้
ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลกำหนดการเพิ่มเติมได้จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก ก่อนถึงวันออกรางวัลงวดวันที่ 1 ธันวาคม 2569
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