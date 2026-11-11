หวยสัญจรตาก ออกวันไหน เช็กวันออกรางวัล งวดธันวาคม 2569

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 09:53 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 09:53 น.
สลากกินแบ่งรัฐบาลสัญจรจังหวัดตาก งวดธันวาคม 2569

หวยสัญจรตาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยืนยันวันออกรางวัล พร้อมช่องทางถ่ายทอดสดและตรวจหวย

หวยสัญจรตากออกวันไหน? ล่าสุด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก ยืนยันว่า การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสัญจรจังหวัดตาก มีกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2569 ไม่ใช่งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ตามที่หลายคนอาจเข้าใจจากข่าวเลขเด็ดหวยสัญจรที่เผยแพร่ในช่วงนี้

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2569 จังหวัดตากจัดประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสัญจร โดยนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้นายอาทร พิมชะนก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมทีลอซู ศาลากลางจังหวัดตาก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

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ที่ประชุมรับทราบนโยบายของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งกำหนดให้จังหวัดตากเป็นสถานที่จัดการออกรางวัลสัญจรในงวดวันที่ 1 ธันวาคม 2569 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในต่างจังหวัดได้เห็นขั้นตอนการออกรางวัลอย่างใกล้ชิด ภายใต้มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

สำหรับผู้ที่สงสัยว่าหวยงวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 จะเปลี่ยนไปออกรางวัลที่จังหวัดตากหรือไม่ คำตอบคือไม่ใช่ เพราะกำหนดการหวยสัญจรจังหวัดตากเป็นของงวดต้นเดือนธันวาคม ส่วนงวดวันที่ 16 พฤศจิกายนยังคงเป็นการออกรางวัลตามปฏิทินปกติ

1. การประชุมเตรียมจัดหวยสัญจรจังหวัดตาก 2569
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลระบุว่า การถ่ายทอดผลการออกรางวัลตามปกติเริ่มตั้งแต่เวลา 14.30 น. และสิ้นสุดประมาณ 16.00 น. โดยประชาชนสามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 ตั้งแต่เวลา 13.50 น. และไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา 14.00 น.

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นอกจากนี้ ยังรับชมผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th แอปพลิเคชัน GLO Lottery official และ LINE TODAY รวมถึงรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

ส่วนสถานที่จัดออกรางวัลสัญจรภายในจังหวัดตากอย่างละเอียด ประกาศการประชุมวันที่ 28 ตุลาคมยังไม่ได้ระบุอาคารหรือห้องจัดงานที่แน่นอน โดยห้องประชุมทีลอซู ศาลากลางจังหวัดตาก เป็นสถานที่ประชุมเตรียมความพร้อม ไม่ใช่สถานที่ออกรางวัลที่ได้รับการยืนยันในประกาศฉบับนี้

ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลกำหนดการเพิ่มเติมได้จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก ก่อนถึงวันออกรางวัลงวดวันที่ 1 ธันวาคม 2569

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 09:53 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 09:53 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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