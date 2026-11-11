แพรรี่ รู้ข่าว ลูก ‘สมปอง’ ปากแหว่งเพดานโหว่ เชื่อโรคเป็นรักษาได้ อวยพรให้แข็งแรง
แพรรี่ ไพรวัลย์ ให้กำลังใจ ‘สมปอง นครไธสง’ หลังแจ้งข่าวลูกชายมีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ชี้แพทย์เก่ง ๆ มีเยอะ-เป็นโรคที่รักษาได้ อวยพร ‘คุณส้ม’ และหลานแข็งแรง
จากกรณี สมปอง นครไธสง พร้อมด้วยภรรยา คุณส้ม ออกมาไลฟ์สดแจ้งข่าวเศร้าว่าลูกชายในครรภ์มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ด้วยปัจจัยเรื่องอายุซึ่งตนอายุ 48 ปี และภรรยาอายุ 41 ปี โดยมีโอกาสการเกิดโรคจาก 1 ต่อ 10,000 หวั่นใจว่าในอนาคตจะเป็นปมด้อยของลูก แพทย์อธิบายว่าโรคดังกล่าวสามารถรักษษให้หายได้ แต่ต้องเตรียมค่ารักษาได้ล่วงหน้า ทั้งสองจึงฝากแฟน ๆ อุดหนุนสินค้าเพื่อเป็นค่ารักษาให้ลูกชายต่อไป
ขณะที่คนสนิทอย่าง แพรรี่ ไพรวัลย์ ออกมาเคลื่อนไหวหลังสมปองแจ้งข่าวลูกว่า “ให้กำลังใจพี่ปองกับพี่ส้มเรื่องหลานนะคะ ที่จริงดิฉันทราบก่อนหน้านี้แล้ว เพราะได้คุยกับพี่ปองวันที่โอนเงินช่วยเหลือ ไม่คิดว่าพี่ปองจะแจ้งให้ทุกคนได้ทราบผ่านไลฟ์สดในวันนี้ เดี๋ยวนี้คุณหมอเก่ง ๆ มีเยอะค่ะ โรคที่หลานเป็นรักษาได้ ขอให้ทั้งพี่ส้มและหลานมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ”
หากย้อนกลับไปดูมิตรภาพของทั้งคู่ แพรรี่คือคนที่คอยสนับสนุนสมปองมาโดยตลอด และเป็นคนเชียร์ให้เปิดตัวคุณส้มในฐานะภรรยา พร้อมให้คำสัญญาว่าหากทั้งคู่มีลูกจะมอบเงินรับขวัญหลานให้ 100,000 บาท
จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่สมปองมีเงินติดบัญชีอยู่ 120,000 บาท แต่ตัดสินใจแอบภรรยาโอนเงิน 100,000 บาท ไปให้รุ่นน้องที่กำลังเดือดร้อนยืม หลังคุณส้มทราบเรื่องก็โกรธและต่อว่าที่ให้คนอื่นยืมเงินจนตัวเองแทบไม่เหลือใช้ ตนแก้ปัญหานี้ด้วยการโทรศัพท์หาแพรรี่เพื่อขอเบิกเงินรับขวัญหลานล่วงหน้า ด้านแพรรี่ยินดีโอนเงินมาให้ทันที
นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวน่าประทับใจ ช่วงที่แพรรี่เห็นข่าวว่าสมปองเหลือเงินติดตัวแค่สองหมื่นกว่าบาทก็รีบโทรศัพท์ไปหาเพื่อจะโอนเงินช่วยเหลือ แต่ว่าที่คุณพ่อปฏิเสธ พร้อมขอเปลี่ยนเป็นการไปช่วยไลฟ์ขายปลาอินทรีแทน แพรรี่จึงโอนเงินค่าจ้างมาให้ทันที 59,999 บาท และตั้งเงื่อนไขพิเศษว่าหากขายได้ครบทุก 1,000 บ้านจะจ่ายโบนัสเพิ่มให้ ซึ่งในวันนั้นยอดขายทะลุเป้าเกือบหลักล้าน แพรรี่จึงโอนเงินโบนัสอัดฉีดเพิ่มให้สมปอง
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