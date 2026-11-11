เปิดตัวเลข หาก “เจนเซน หวง” หย่า ภรรยาอาจได้ทรัพย์สิน 2.6 ล้านล้านบาท
เจนเซน หวง ซีอีโอ NVIDIA ถูกจับตาหลังยอมรับนอกใจภรรยา สื่อคำนวณมูลค่าสินสมรสสมมติ แต่ยังไม่มีการยืนยันหย่าร้าง
เจนเซน หวง (Jensen Huang) ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ NVIDIA วัย 63 ปี กำลังถูกจับตาเรื่องชีวิตคู่ หลังยอมรับว่านอกใจ ลอรี หวง (Lori Huang) ภรรยาที่แต่งงานกันมานาน 41 ปี ล่าสุดสื่อต่างประเทศประเมินว่า หากทั้งคู่ตัดสินใจหย่าร้าง ฝ่ายหญิงอาจได้รับส่วนแบ่งทรัพย์สินสูงถึง 81,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2.6 ล้านล้านบาท ภายใต้สมมติฐานว่าทรัพย์สินทั้งหมดเป็นสินสมรสที่ต้องแบ่งเท่ากัน
สื่อไต้หวัน Mirror Media รายงานโดยอ้างข้อมูลจากสื่อเกาหลีใต้ว่า เจนเซน หวง มีทรัพย์สินสุทธิประมาณ 162,200 ล้านดอลลาร์ ตามการประเมินของ Forbes ในช่วงเวลานั้น หากนำมาหารสองจะเท่ากับ 81,100 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ถูกนำไปเปรียบเทียบกับการหย่าร้างของมหาเศรษฐีระดับโลก
ประเด็นการแบ่งทรัพย์สินเกิดขึ้นหลังวันที่ 8 พฤศจิกายน หวงส่งจดหมายถึงพนักงาน NVIDIA ยอมรับว่าตนเองไม่ซื่อสัตย์ต่อภรรยา พร้อมขอโทษครอบครัวและลูกทั้งสองคน รวมถึงยืนยันว่าจะรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง
ก่อนหน้านี้ สื่อต่างประเทศรายงานว่าหวงมีความสัมพันธ์กับ อลิซ หวง (Alice Huang) นักธุรกิจหญิงชาวจีนที่หน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ สงสัยว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับหน่วยข่าวกรองจีน ทำให้คณะกรรมการ NVIDIA ประกาศตั้งคณะทำงานอิสระเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่มีเหตุให้เชื่อว่าความลับของ NVIDIA หรือข้อมูลด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ รั่วไหล และข้อกล่าวหาเรื่องการจารกรรมยังไม่มีข้อสรุปยืนยัน
สำหรับเจนเซนและลอรี ทั้งคู่รู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนวิศวกรรมที่ Oregon State University ก่อนแต่งงานในปี 1985 และมีลูกด้วยกันสองคน ต่อมาในปี 1993 หวงร่วมก่อตั้ง NVIDIA ซึ่งเติบโตจากธุรกิจชิปกราฟิกสำหรับคอมพิวเตอร์จนกลายเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกด้านปัญญาประดิษฐ์
ตามเอกสารที่ NVIDIA ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2569 หวงมีหุ้นที่นับเป็นการถือครองเพื่อประโยชน์ตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลรวมประมาณ 870.6 ล้านหุ้น หรือ 3.58% ของบริษัท ณ วันที่ 23 มีนาคม 2569 โดยหุ้นจำนวนหนึ่งถือผ่านกองทรัสต์ที่เขากับภรรยามีหน้าที่บริหารร่วมกัน
เหตุที่สื่อประเมินว่าลอรีอาจได้รับทรัพย์สินมหาศาล เนื่องจากทั้งคู่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งใช้หลักกฎหมายแบ่งสินสมรส โดยทรัพย์สินที่คู่สมรสหามาได้ระหว่างการแต่งงาน โดยทั่วไปถือเป็นทรัพย์สินร่วมกัน และต้องแบ่งอย่างเท่าเทียมเมื่อหย่าร้าง
อย่างไรก็ตาม กฎหมายไม่ได้กำหนดให้คู่สมรสต้องแบ่งทรัพย์สินทั้งหมดคนละครึ่งโดยอัตโนมัติ เพราะทรัพย์สินที่มีมาก่อนแต่งงาน มรดก ของขวัญที่ได้รับเป็นการส่วนตัว และทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงทางกฎหมายบางประเภท อาจไม่ถูกนำมารวมในการแบ่งสินสมรส
การคำนวณจำนวนเงินที่ลอรีอาจได้รับจึงต้องพิจารณาว่าหุ้น NVIDIA และทรัพย์สินอื่นได้มาเมื่อใด มีการถือครองผ่านทรัสต์อย่างไร รวมถึงคู่สมรสเคยทำข้อตกลงเรื่องทรัพย์สินก่อนหรือหลังแต่งงานหรือไม่ ซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อย่างครบถ้วน
หากเปรียบเทียบกับการหย่าร้างของ เจฟฟ์ เบโซส (Jeff Bezos) ผู้ก่อตั้ง Amazon และแม็กเคนซี สก็อตต์ (MacKenzie Scott) เมื่อปี 2019 สำนักข่าว Reuters รายงานว่า สก็อตต์ได้รับหุ้น Amazon มูลค่าประมาณ 38,300 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 4% ของหุ้นบริษัทในขณะนั้น
ตัวเลขสมมติ 81,100 ล้านดอลลาร์ของลอรีจึงสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่สก็อตต์ได้รับประมาณ 2.1 เท่า หากเกิดขึ้นจริงด้วยมูลค่าระดับนี้ ก็อาจกลายเป็นหนึ่งในการแบ่งทรัพย์สินจากการหย่าร้างที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์
อย่างไรก็ตาม มูลค่าทรัพย์สินของหวงเปลี่ยนแปลงตามราคาหุ้น NVIDIA โดย Forbes รายงานว่า ณ เวลาเที่ยงวันที่ 10 พฤศจิกายน ตามเวลาสหรัฐฯ ทรัพย์สินสุทธิของเขาลดลงเหลือประมาณ 145,600 ล้านดอลลาร์ หากนำมาหารสองตามสมมติฐานเดิม จะเหลือ 72,800 ล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นว่าตัวเลข 81,100 ล้านดอลลาร์ไม่ใช่มูลค่าคงที่
ทั้งนี้ จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าเจนเซนและลอรี หวง แยกทางหรือยื่นฟ้องหย่า และไม่มีรายงานยืนยันว่าทั้งคู่ตกลงแบ่งทรัพย์สินจำนวนใด ตัวเลขหลายล้านล้านบาทที่ปรากฏในข่าวจึงเป็นเพียงการคำนวณตามสมมติฐานของสื่อ ไม่ใช่ข้อตกลงหย่าร้างที่เกิดขึ้นจริง
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