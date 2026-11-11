ผู้ว่าฯ มุกดาหาร ยื่นลาออก เจ็บปวด ทุ่มเททำงาน 34 ปี แต่นายไม่ได้ดูด้วยระบบคุณธรรม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 09:27 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 11:02 น.
ผู้ว่าฯ มุกดาหาร ยื่นลาออก เจ็บปวด ทุ่มเททำงาน 34 ปี แต่นายไม่ได้ดูด้วยระบบคุณธรรม

ผู้ว่าฯ มุกดาหาร วรญาณ บุญณราช ยื่นหนังสือลาออกจากราชการ ระบุเหตุผลเจ็บปวด รับใช้มหาดไทย 34 ปี แต่ไม่ได้รับระบบคุณธรรมจากนาย ขอไปทำอาชีพอื่น

วงการสิงห์คลองหลอดระอุ นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ตัดสินใจยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569

หนังสือราชการออกที่ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เลขที่ มห 0017.5/1322 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 เรื่อง ขอลาออกจากราชการ เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย เนื้อความระบุว่า นายวรญาณ บุญณราช ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์ขอลาออกจากราชการ

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สำหรับเหตุผลที่ระบุไว้ในหนังสือ ชี้แจงว่า ในขณะรับราชการตั้งแต่ตำแหน่งปลัดอำเภอจนถึงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รวมระยะเวลา 34 ปี ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความตั้งใจ วิริยอุตสาหะ และไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเสียหายต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและกระทรวงมหาดไทย

แต่ในเมื่อไม่ได้รับการพิจารณาผลงานด้วยระบบคุณธรรมจากผู้บังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทย จึงขอลาออกไปประกอบอาชีพอื่น ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป และขอได้โปรดพิจารณาอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามวันดังกล่าว

ในช่วงท้ายของหนังสือระบุยืนยันว่า พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการและส่งมอบงานในความรับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จนถึงวันที่การลาออกมีผลตามที่ได้รับอนุญาต

การยื่นใบลาออกด้วยถ้อยคำตัดพ้อถึงระบบคุณธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารครั้งนี้ กลายเป็นประเด็นที่คนในแวดวงข้าราชการฝ่ายปกครองและสังคมต่างให้ความสนใจอย่างมาก ท่ามกลางกระแสการจับตาเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยในช่วงเวลาดังกล่าว

ผู้ว่าฯ มุกดาหาร ยื่นลาออก เจ็บปวด รับใช้มหาดไทย 34 ปี แต่ไม่ได้รับระบบคุณธรรมจากนาย ขอไปทำอาชีพอื่น

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สำหรับประวัติความเป็นมาของ นายวรญาณ บุญณราช เริ่มจากการเป็นพนักงานธนาคารพาณิชย์ ก่อนเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเข้าสู่ระบบราชการไทย

การศึกษา

ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท จากพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

คู่สมรส คือ นางอัญชลี กัลมาพิจิตร ผู้บริหารปางช้างแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

การอบรม

หลักสูตรปลัดอำเภอ ปี 2535

หลักสูตรปลัดอำเภอส่งเสริมการปกครอง ปี 2536

หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 55

หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 63

หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 7

หลักสูตร ผู้ตรวจราชการระดับกรม สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2561

ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกาศึกษาดูงานตามโครงการผู้นำนานาชาติเยือนสหรัฐอเมริกา 8 มลรัฐ (International Visitor Leadership Program) ปี 2550

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2533-2535 พนักงานชั้นต้น ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ

พ.ศ.2535-2538 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3) อำเภอ แม่สรวย จังหวัดเชียงราย

พ.ศ.2539-2540 ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง 4) ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย

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พ.ศ.2541 นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 โรงเรียนนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง

พ.ศ.2542 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 สำนักอธิการวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง

พ.ศ.2543-2544 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 5) ที่ทำการปกครอง จังหวัดพะเยา

พ.ศ.2545-2546 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 6) ที่ทำการปกครอง จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ.2547-2548 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 7) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

พ.ศ.2549 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 7ว) รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ.2550 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 7) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ.2550 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 8ว) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พ.ศ.2551-2553 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พ.ศ.2554 หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง

พ.ศ.2555 นายอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

พ.ศ.2556-2558 นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

พ.ศ.2558 นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ.2562-2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

พ.ศ.2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ.2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร คนที่ 22

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 09:27 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 11:02 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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