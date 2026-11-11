แบมบี้ เดอะสตาร์ ยังจิตตก! ยันไม่ใช่มือที่สาม ท้าเปิดหลักฐาน-แฉจุดแตกหัก ทริปญี่ปุ่น
แบมบี้ เดอะสตาร์ ยังจิตตก! ดร.ณัฐ เปิดใจแทน ยันไม่ได้เป็นมือที่สาม บุ๋ม-ก๊อต ท้าเปิดหลักฐานแชต-ประวัติการโทร แฉจุดแตกหัก ‘ทริปญี่ปุ่น’
เชื่อว่าหลายคนยังคงรอคอยการออกมาแถลงข่าวชี้แจงเรื่องราวทั้งหมด ของ แบมบี้ เดอะสตาร์ หรือ แบมบี้ สิรินโสพิศ มิสยูนิเวิร์ส ระนอง 2025 หลังถูกโยงกลางวงแถลงของ บุ๋ม ปนัดดา ว่าเธอคือมือที่สามแอบมีสัมพันธ์กับ ก๊อต อธิป ทั้ง ๆ ที่รักเหมือนลูกในไส้ จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก แต่ก็ยังไม่ได้เห็นแบมบี้ออกมาชี้แจงสักที แถมยังเก็บตัวเงียบไร้ความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์อีกด้วย
ล่าสุดในรายการ แฉ เมื่อวานนี้ (10 พ.ย. 69) ดร.ณัฐ เจ้าของช่อง Spark Update ได้ออกมาให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ แบมบี้ เดอะสตาร์ ในขณะนี้ ซึ่งต้องยอมรับว่า แบมบี้ยังคงมีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ หัวใจสลาย และแพนิก จากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น
เนื่องจาก แบมบี้ นั้นชื่นชอบ ชื่นชม และศรัทธาในตัว บุ๋ม ปนัดดา เป็นอย่างมาก ถึงขั้นยกให้เป็นไอดอลมาตลอด 10 ปี ตั้งแต่สมัยประกวดร้องเพลงเวทีเดอะสตาร์ จนตัดสินใจมาเป็นอาสาสมัครในองค์กรทำดีด้วยกัน และเกิดความสนิทสนมจนนับถือบุ๋มเป็นแม่อีกคน แต่กลับถูกฮีโร่ของตัวเองป้ายสีใส่ว่าเป็นชู้กับ ก๊อต อธิป สามีบุ๋ม จึงยิ่งช็อกเข้าไปอีก
ในส่วนข้อกล่าวหาต่าง ๆ ทาง ดร.ณัฐ เผยว่า แหล่งข่าวใกล้ชิดยืนยันว่าแบมบี้สามารถไล่ชี้แจงโต้แย้งสิ่งที่คุณบุ๋มพูดได้ทุกข้อ อย่างเรื่องรถ BMW ที่ไปจอดอยู่ที่บ้านคาร์แคร์ แบมบี้ยืนยันชัดเจนว่าไม่ใช่รถของแบมบี้ ทะเบียนรถเป็นคนละคันกันเลย และสามารถตรวจสอบเลขทะเบียนได้
ส่วนเรื่องข้อกล่าวหาว่าแอบเข้าบ้านไปอยู่กับคุณก๊อตสองต่อสอง ทางฝั่งแบมบี้ปฏิเสธทั้งหมด โดย ดร.ณัฐ เล่าความจริงว่า ในวันเกิดเหตุ แบมบี้นั่งรถตู้คันเดียวกับคุณบุ๋มไปด้วยกัน แต่เมื่อรถตู้ไปส่งคุณบุ๋มลงที่งานศพ ด้วยความที่แบมบี้เป็นคนไม่ชอบไปงานศพ คนขับรถตู้คันเดิมจึงขับพาแบมบี้กลับมาส่งที่บ้านของคุณบุ๋ม เพื่อให้แบมบี้มา “เอารถของตัวเองที่จอดทิ้งไว้ที่บ้านคุณบุ๋ม” เท่านั้น และในบ้านตอนนั้นก็ไม่ได้อยู่กันสองต่อสองอย่างที่ถูกกล่าวหา แต่มีทั้งลูกของคุณก๊อต ลูกของคุณบุ๋ม และแม่บ้านอยู่ด้วยกันทั้งหมด รวมเป็น 4 คน ซึ่งอยู่กันครบขนาดนั้นจะไปแอบมีอะไรกันได้อย่างไร
ส่วนเรื่องที่มีการกล่าวหาว่าโทรไปขู่แบล็กเมล์ว่าจะเปิดคลิปเสียงหรือไฟล์ลับ ทางแบมบี้ยืนยันว่าไม่มีคลิปและไม่เคยโทรไปขู่ใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมท้าว่ายินดีเซ็นหนังสือมอบอำนาจให้ไปเช็กประวัติการโทรเข้า-ออกกับศูนย์ AIS ได้เลยว่าไม่มีการโทรไปขู่แน่นอน
ส่วนเรื่องงานวิ่งเทรลที่มีข่าวว่าไปดักเจอกัน แบมบี้ ชี้แจงว่า ไปงานวิ่งจริงเพราะได้รับว่าจ้างให้ไปทำงานรีวิวทั้งหมด 2 ครั้ง และยืนยันว่าทั้งสองครั้งที่ไปทำงาน คุณก๊อตไม่ได้ไปปรากฏตัวที่สนามวิ่งเทรลเลยแม้แต่เงา ทำให้แบมบี้ต้องตกเป็นเหยื่อในเรื่องนี้
ส่วนการที่แบมบี้ต้องกลายมาเป็นหนึ่งในตัวละครของเรื่องนี้ ดร.ณัฐ เล่าว่า จุดแตกหักไม่ได้มาจากเรื่องชู้สาว แต่มาจาก “ทริปญี่ปุ่น” จากข้อมูลที่ได้มาทราบว่า การเดินทางไปฝึกอบรมกู้ภัยแผ่นดินไหว ซึ่งจริง ๆ แล้วใช้เวลาฝึกอบรมแค่ครึ่งวัน หรือวันเดียว แต่กลับเดินทางไปกันยาวหลายวัน และตารางเวลาที่เหลือคือการไปเที่ยวสวนสนุกยูนิเวอร์แซล
จุดพีคเกิดขึ้นเมื่อลูกของคุณก๊อต บังเอิญไปเห็นตารางทริปญี่ปุ่นที่มีแต่โปรแกรมเที่ยว จึงเอ่ยปากขอตามไปเที่ยวด้วย ทำเอาวงแตกและทำให้คุณบุ๋มโกรธเกรี้ยวอย่างหนัก ถึงขั้นส่งไลน์มาด่ากราดใส่แบมบี้ยับเยิน (ซึ่ง ดร.ณัฐ ยืนยันกลางรายการว่าได้เห็นแชทนี้กับตาตัวเองแล้ว) โดยต่อว่าในทำนองว่า “มึงเอาเรื่องตารางทริปญี่ปุ่นไปบอกผัวกูเหรอ” จนกลายเป็นจุดแตกหักตั้งแต่นั้นมา
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อ้างอิงจาก : รายการ แฉ, FB อรรถรส