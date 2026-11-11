แบมบี้ เดอะสตาร์ ยังจิตตก! ยันไม่ใช่มือที่สาม ท้าเปิดหลักฐาน-แฉจุดแตกหัก ทริปญี่ปุ่น

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 09:45 น.
แบมบี้ เดอะสตาร์ จิตตก! ยันไม่ได้เป็นมือที่สาม ท้าเปิดหลักฐาน เผยจุดแตกหักทริปญี่ปุ่น

แบมบี้ เดอะสตาร์ ยังจิตตก! ดร.ณัฐ เปิดใจแทน ยันไม่ได้เป็นมือที่สาม บุ๋ม-ก๊อต ท้าเปิดหลักฐานแชต-ประวัติการโทร แฉจุดแตกหัก ‘ทริปญี่ปุ่น’

เชื่อว่าหลายคนยังคงรอคอยการออกมาแถลงข่าวชี้แจงเรื่องราวทั้งหมด ของ แบมบี้ เดอะสตาร์ หรือ แบมบี้ สิรินโสพิศ มิสยูนิเวิร์ส ระนอง 2025 หลังถูกโยงกลางวงแถลงของ บุ๋ม ปนัดดา ว่าเธอคือมือที่สามแอบมีสัมพันธ์กับ ก๊อต อธิป ทั้ง ๆ ที่รักเหมือนลูกในไส้ จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก แต่ก็ยังไม่ได้เห็นแบมบี้ออกมาชี้แจงสักที แถมยังเก็บตัวเงียบไร้ความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์อีกด้วย

ล่าสุดในรายการ แฉ เมื่อวานนี้ (10 พ.ย. 69) ดร.ณัฐ เจ้าของช่อง Spark Update ได้ออกมาให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ แบมบี้ เดอะสตาร์ ในขณะนี้ ซึ่งต้องยอมรับว่า แบมบี้ยังคงมีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ หัวใจสลาย และแพนิก จากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น

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เนื่องจาก แบมบี้ นั้นชื่นชอบ ชื่นชม และศรัทธาในตัว บุ๋ม ปนัดดา เป็นอย่างมาก ถึงขั้นยกให้เป็นไอดอลมาตลอด 10 ปี ตั้งแต่สมัยประกวดร้องเพลงเวทีเดอะสตาร์ จนตัดสินใจมาเป็นอาสาสมัครในองค์กรทำดีด้วยกัน และเกิดความสนิทสนมจนนับถือบุ๋มเป็นแม่อีกคน แต่กลับถูกฮีโร่ของตัวเองป้ายสีใส่ว่าเป็นชู้กับ ก๊อต อธิป สามีบุ๋ม จึงยิ่งช็อกเข้าไปอีก

ในส่วนข้อกล่าวหาต่าง ๆ ทาง ดร.ณัฐ เผยว่า แหล่งข่าวใกล้ชิดยืนยันว่าแบมบี้สามารถไล่ชี้แจงโต้แย้งสิ่งที่คุณบุ๋มพูดได้ทุกข้อ อย่างเรื่องรถ BMW ที่ไปจอดอยู่ที่บ้านคาร์แคร์ แบมบี้ยืนยันชัดเจนว่าไม่ใช่รถของแบมบี้ ทะเบียนรถเป็นคนละคันกันเลย และสามารถตรวจสอบเลขทะเบียนได้

ส่วนเรื่องข้อกล่าวหาว่าแอบเข้าบ้านไปอยู่กับคุณก๊อตสองต่อสอง ทางฝั่งแบมบี้ปฏิเสธทั้งหมด โดย ดร.ณัฐ เล่าความจริงว่า ในวันเกิดเหตุ แบมบี้นั่งรถตู้คันเดียวกับคุณบุ๋มไปด้วยกัน แต่เมื่อรถตู้ไปส่งคุณบุ๋มลงที่งานศพ ด้วยความที่แบมบี้เป็นคนไม่ชอบไปงานศพ คนขับรถตู้คันเดิมจึงขับพาแบมบี้กลับมาส่งที่บ้านของคุณบุ๋ม เพื่อให้แบมบี้มา “เอารถของตัวเองที่จอดทิ้งไว้ที่บ้านคุณบุ๋ม” เท่านั้น และในบ้านตอนนั้นก็ไม่ได้อยู่กันสองต่อสองอย่างที่ถูกกล่าวหา แต่มีทั้งลูกของคุณก๊อต ลูกของคุณบุ๋ม และแม่บ้านอยู่ด้วยกันทั้งหมด รวมเป็น 4 คน ซึ่งอยู่กันครบขนาดนั้นจะไปแอบมีอะไรกันได้อย่างไร

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ส่วนเรื่องที่มีการกล่าวหาว่าโทรไปขู่แบล็กเมล์ว่าจะเปิดคลิปเสียงหรือไฟล์ลับ ทางแบมบี้ยืนยันว่าไม่มีคลิปและไม่เคยโทรไปขู่ใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมท้าว่ายินดีเซ็นหนังสือมอบอำนาจให้ไปเช็กประวัติการโทรเข้า-ออกกับศูนย์ AIS ได้เลยว่าไม่มีการโทรไปขู่แน่นอน

ส่วนเรื่องงานวิ่งเทรลที่มีข่าวว่าไปดักเจอกัน แบมบี้ ชี้แจงว่า ไปงานวิ่งจริงเพราะได้รับว่าจ้างให้ไปทำงานรีวิวทั้งหมด 2 ครั้ง และยืนยันว่าทั้งสองครั้งที่ไปทำงาน คุณก๊อตไม่ได้ไปปรากฏตัวที่สนามวิ่งเทรลเลยแม้แต่เงา ทำให้แบมบี้ต้องตกเป็นเหยื่อในเรื่องนี้

ส่วนการที่แบมบี้ต้องกลายมาเป็นหนึ่งในตัวละครของเรื่องนี้ ดร.ณัฐ เล่าว่า จุดแตกหักไม่ได้มาจากเรื่องชู้สาว แต่มาจาก “ทริปญี่ปุ่น” จากข้อมูลที่ได้มาทราบว่า การเดินทางไปฝึกอบรมกู้ภัยแผ่นดินไหว ซึ่งจริง ๆ แล้วใช้เวลาฝึกอบรมแค่ครึ่งวัน หรือวันเดียว แต่กลับเดินทางไปกันยาวหลายวัน และตารางเวลาที่เหลือคือการไปเที่ยวสวนสนุกยูนิเวอร์แซล

จุดพีคเกิดขึ้นเมื่อลูกของคุณก๊อต บังเอิญไปเห็นตารางทริปญี่ปุ่นที่มีแต่โปรแกรมเที่ยว จึงเอ่ยปากขอตามไปเที่ยวด้วย ทำเอาวงแตกและทำให้คุณบุ๋มโกรธเกรี้ยวอย่างหนัก ถึงขั้นส่งไลน์มาด่ากราดใส่แบมบี้ยับเยิน (ซึ่ง ดร.ณัฐ ยืนยันกลางรายการว่าได้เห็นแชทนี้กับตาตัวเองแล้ว) โดยต่อว่าในทำนองว่า “มึงเอาเรื่องตารางทริปญี่ปุ่นไปบอกผัวกูเหรอ” จนกลายเป็นจุดแตกหักตั้งแต่นั้นมา

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อ้างอิงจาก : รายการ แฉ, FB อรรถรส

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 09:45 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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