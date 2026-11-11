สมปอง ควงภรรยาร่ำไห้ ลูกในท้องปากแหว่งเพดานโหว่ กลัวเป็นปมด้อย ขายของหาค่ารักษา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 09:20 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 09:21 น.
สมปอง ควงภรรยาร่ำไห้ ลูกในท้องปากแหว่งเพดานโหว่ กลัวเป็นปมด้อย ขายของหาค่ารักษา

สมปอง นครไธสง และ คุณส้ม ภรรยา แจ้งข่าวช็อก ลูกชายมีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ยอมรับตกใจและกังวล หวั่นเป็นปมด้อยในอนาคต เตรียมขายสินค้าหาทุนรักษา

ก่อนหน้านี้ สมปอง นครไธสง อดีตพระนักเทศน์ชื่อดัง ออกมาเปิดใจหลัง คุณส้ม ภรรยากำลังตั้งครรภ์ได้ 6 เดือน ยอมรับว่างานน้อยลง ซ้ำเหลือเงินติดบัญชีเพียง 25,000 บาท ล่าสุดทั้งคู่ออกมาไลฟ์แจ้งข่าวบีบหัวใจหลังแพทย์ตรวจพบว่าลูกชายในครรภ์มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

สมปอง เล่าย้อนถึงเหตุการณ์ในวันไปตรวจว่า ช่วงแรกทั้งคู่ดีใจมากที่จะได้มีลูก แต่ด้วยปัจจัยเรื่องอายุที่ตนอายุ 48 ปี และภรรยาอายุ 41 ปี เมื่อคุณหมอแจ้งว่าน้องอาจจะไม่แข็งแรงหรือมีความผิดปกติ ตนก็เริ่มใจไม่ดีและภาวนาขออย่าให้ลูกเป็นอะไร เพราะไม่อยากให้เด็กต้องเจ็บตัวจากการรักษา

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แพทย์แจ้งผลตรวจว่าน้องมีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ สมปองยอมรับว่าวินาทีแรกที่ได้ยินรู้สึกตกใจและรับไม่ได้ ทั้งยังกังวลว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นปมด้อยของลูกในอนาคตหรือไม่ ยิ่งเมื่อหมออธิบายถึงโอกาสการเกิดโรคจาก 1 ต่อ 10,000 และบอกตัวเลข 1 ต่อ 1,000 ก็ยิ่งทำให้รู้สึกหนักใจมากขึ้นไปอีก แม้แพทย์จะอธิบายปลอบใจว่าอาการนี้สามารถรักษาให้หายได้ แต่ต้องเตรียมเงินสำหรับค่ารักษาพยาบาลไว้พอสมควร

ขณะที่ คุณส้ม กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ขณะไลฟ์สด เธอเปิดใจพร้อมรอยน้ำตาว่า ไม่อยากให้ลูกที่เกิดมาต้องมีความผิดปกติหรือไม่เหมือนคนอื่น แต่ก็ได้รับกำลังใจก้อนโตจากคุณพ่อของเธอ (คุณตาของลูกชาย) คอยปลอบใจว่า ไม่ว่าหลานจะเกิดมาเป็นอย่างไรก็คือลูกของส้ม และคุณตาก็อยากเลี้ยง อยากเจอหน้าหลานแล้ว

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สมปองและภรรยาออกมาขอกำลังใจจากแฟน ๆ พร้อมกับฝากอุดหนุนสินค้าล็อตแรกที่ทั้งคู่ตั้งใจผลิตขึ้น เพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปเป็นทุนสำรองสำหรับการดูแลและเป็นค่ารักษาลูกชายต่อไป ซึ่งหลังจากไลฟ์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป บรรดาแฟนคลับต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจและพร้อมสนับสนุนสินค้าของทั้งคู่

คุณส้มและสมปอง
ภาพจาก Facebook : สมปอง นครไธสง
คุณส้ม และ สมปอง
ภาพจาก Facebook : สมปอง นครไธสง
ภาพอัลตราซาวด์ลูกในครรภ์บนหน้าจอแท็บเล็ต
ภาพจาก Facebook : สมปอง นครไธสง

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 09:20 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 09:21 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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