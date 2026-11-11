วิกฤตแม่น้ำสาย! พบสารหนูเกินมาตรฐาน 25 เท่า กระทบประปา 14 หมู่บ้าน
อัปเดตวิกฤตแม่น้ำสาย จ.เชียงราย หลังสารหนูเคยพุ่งสูง 30 เท่าของเกณฑ์มาตรฐาน จนกระทบการผลิตประปา 14 หมู่บ้าน ล่าสุด 10 พ.ย. ยังพบสารหนูในน้ำดิบสูงกว่าเกณฑ์ 10 เท่า
นายสุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า ปัญหาเริ่มรุนแรงขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน หลังตรวจพบแม่น้ำสายบริเวณชุมชนหัวฝายมีสีน้ำตาลแดง ขุ่นเข้ม และมีตะกอนโคลนจำนวนมากผิดปกติ โดยค่าความขุ่นเพิ่มสูงถึง 14,000 NTU ขณะที่ระบบกรองน้ำของ กปภ.สาขาแม่สาย รองรับได้ประมาณ 6,000 NTU
นอกจากความขุ่นที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบสารหนูในน้ำดิบสูงกว่ามาตรฐานประมาณ 29–30 เท่า ทำให้ระบบผลิตน้ำประปาไม่สามารถรองรับสภาพน้ำที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างปลอดภัย กปภ.จึงต้องหยุดผลิตน้ำชั่วคราว
นายคมสัน สัมมา ผู้จัดการ กปภ.สาขาแม่สาย ชี้แจงในการประชุมติดตามสถานการณ์เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนว่า เจ้าหน้าที่เริ่มตรวจพบความผิดปกติในช่วงบ่ายวันที่ 5 พฤศจิกายน ก่อนประกาศหยุดจ่ายน้ำเวลาประมาณ 18.00 น. เนื่องจากน้ำสำรองในถังเก็บมีจำกัด
ต่อมาเวลาประมาณ 20.00–22.00 น. ค่าความขุ่นและสารหนูเริ่มลดลง จึงกลับมาเดินเครื่องผลิตได้ในเวลา 22.00 น. และทยอยส่งน้ำเข้าสู่ระบบบางส่วนตั้งแต่เวลาประมาณ 02.00 น. ของวันที่ 6 พฤศจิกายน
การหยุดผลิตและจ่ายน้ำกระทบประชาชนในตำบลเวียงพางคำและตำบลแม่สาย รวม 14 หมู่บ้าน ซึ่งบางพื้นที่ประสบปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล โดยวันที่ 6 พฤศจิกายน กปภ.สามารถฟื้นการจ่ายน้ำได้ประมาณ 80% ก่อนมีรายงานว่ากลับมาจ่ายน้ำได้เต็มระบบในวันที่ 7 พฤศจิกายน
อย่างไรก็ตาม ปัญหาการปนเปื้อนสารหนูยังไม่หมดไป เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่) ตรวจน้ำแม่น้ำสายบริเวณบ้านหัวฝายด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น พบสารหนูเข้มข้น 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร ขณะที่ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินกำหนดไว้ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร เท่ากับสูงกว่าเกณฑ์ 25 เท่า
เจ้าหน้าที่จึงเก็บตัวอย่างน้ำจาก 3 จุด ได้แก่ บ้านหัวฝาย สะพานมิตรภาพแม่น้ำสายแห่งที่ 2 และบ้านป่าซางงาม ตำบลเกาะช้าง ส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อตรวจยืนยันปริมาณสารหนูและโลหะหนัก
ผลติดตามวันที่ 7 พฤศจิกายน พบค่าความขุ่นในน้ำดิบลดลงเหลือ 1,164 NTU และสารหนู 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือ 5 เท่าของเกณฑ์มาตรฐาน แม้สถานการณ์จะดีขึ้นจากช่วงแรก แต่ยังมีสารหนูปนเปื้อนในแม่น้ำ
ต่อมาวันที่ 10 พฤศจิกายน สำนักข่าวชายขอบรายงานคำเปิดเผยของผู้จัดการ กปภ.สาขาแม่สายว่า ค่าความขุ่นของน้ำดิบอยู่ที่กว่า 1,000 NTU ขณะที่สารหนูอยู่ที่ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือ 10 เท่าของเกณฑ์มาตรฐาน โดย กปภ.ยังสามารถผลิตน้ำประปาได้ตามปกติ
ทั้งนี้ ตัวเลขสารหนูที่ตรวจพบทั้งหมดเป็นค่าจากน้ำดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตประปา ไม่ใช่ผลตรวจสารหนูในน้ำประปาที่ส่งถึงบ้านเรือนประชาชน การกลับมาจ่ายน้ำได้ตามปกติจึงเป็นคนละประเด็นกับการตรวจยืนยันคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัด
สำหรับมาตรการรับมือ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการกรมควบคุมมลพิษติดตามคุณภาพน้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมประสานจังหวัดเชียงรายเตรียมแหล่งน้ำสำรอง หากเกิดเหตุฉุกเฉินจนไม่สามารถใช้น้ำจากแม่น้ำสายผลิตประปาได้
จังหวัดเชียงรายกำหนดแผนรับมือ 3 ระยะ โดยมาตรการเร่งด่วนให้ตรวจสารหนูและโลหะหนักในน้ำดิบก่อนผลิตประปา หากค่าความขุ่นเกิน 6,000 NTU ให้หยุดผลิตทันที พร้อมเตรียมแหล่งน้ำสำรองจากระบบประปาตำบลเกาะช้าง 1 แห่ง และแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก 5 แห่ง รวมถึงรถบรรทุกน้ำ รถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ และชุดผลิตน้ำประปาสนามสำหรับช่วยเหลือประชาชน
ส่วนแผนระยะกลางจะพัฒนาแหล่งน้ำดิบจากอำเภอเชียงแสน สนับสนุนการผลิตประปาในอำเภอแม่สาย พร้อมเพิ่มระบบน้ำบาดาลและถังเก็บน้ำสำรอง โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 ยังรายงานว่า โครงการผันน้ำจากแม่น้ำโขงมายังระบบผลิตประปาแม่สายมีความคืบหน้าประมาณ 50% และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2571
สำหรับระยะยาว จังหวัดมีแผนพัฒนาแหล่งน้ำสำรองเพิ่มเติม เพื่อลดการพึ่งพาแม่น้ำสายเพียงแห่งเดียว รวมถึงเสนอให้ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติในแม่น้ำสาย แม่น้ำรวก และแม่น้ำกก เพื่อเฝ้าระวังความผิดปกติและเพิ่มความรวดเร็วในการแจ้งเตือน
ส่วนสาเหตุของสารหนูที่เพิ่มสูงผิดปกติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบความเป็นไปได้หลายด้าน ทั้งฝนบริเวณต้นน้ำที่อาจชะล้างตะกอนและโลหะหนักลงสู่แม่น้ำ ปริมาณน้ำที่ลดลง และกิจกรรมเหมืองแร่ในพื้นที่ต้นน้ำ โดยยังไม่มีข้อสรุปยืนยันแหล่งกำเนิดมลพิษของเหตุการณ์ครั้งนี้
รัฐบาลยังเตรียมประสานความร่วมมือกับเมียนมาเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดน ควบคู่กับการหาแหล่งน้ำสำรองเพื่อรักษาความต่อเนื่องของระบบประปาในอำเภอแม่สาย
ด้านกรมอนามัยแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการนำน้ำจากแม่น้ำสายโดยตรงมาใช้ดื่ม ประกอบอาหาร หุงข้าว ล้างผักผลไม้ หรืออาบน้ำ รวมถึงหลีกเลี่ยงการนำสัตว์น้ำจากพื้นที่เสี่ยงมาบริโภคจนกว่าจะมีการยืนยันความปลอดภัย และควรใช้น้ำจากระบบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว
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