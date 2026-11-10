ปิดฉากตลกดัง คุก 10 ปี คดีข่มขืนแฟนคลับ เหยื่ออื้อ 4 ราย
ปิดฉากตลกดัง รัสเซลล์ แบรนด์ ศาลลอนดอนสั่งจำคุก 10 ปี 6 เดือน คดีข่มขืนแฟนคลับและล่วงละเมิดทางเพศเหยื่ออีก 3 ราย ผู้พิพากษาชี้เป็นนักล่าเซ็กซ์ ขึ้นทะเบียนผู้กระทำผิดทางเพศตลอดชีวิต
เส้นทางชีวิตของ รัสเซลล์ แบรนด์ (Russell Brand) นักแสดงและตลกชื่อดังชาวอังกฤษที่เคยโลดแล่นอยู่บนจุดสูงสุดของวงการบันเทิง เดินทางมาถึงจุดต่ำสุดอย่างเป็นทางการ เมื่อศาลอาญาเซาท์วาร์กในกรุงลอนดอน มีคำพิพากษาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา สั่งจำคุกเขาเป็นเวลา 10 ปี 6 เดือน หลังคณะลูกขุนตัดสินว่ามีความผิดจริงในคดีข่มขืนแฟนคลับสาว และล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงอีก 3 คน ในช่วงที่เขากำลังโด่งดังสุดขีดเมื่อราวสองทศวรรษก่อน
บรรยากาศในห้องพิจารณาคดีเต็มไปด้วยความตึงเครียด ผู้พิพากษา โจเอล เบนนาธาน เปิดฉากอ่านคำพิพากษาด้วยการตอกหน้าอดีตซูเปอร์สตาร์วัย 51 ปีอย่างเจ็บแสบว่า ในสายตาของคนทั่วไป แบรนด์อาจดูเป็นคนฉลาด ตลก มีเสน่ห์ดึงดูดใจ แต่ในขณะเดียวกัน เขาก็ได้กลายสภาพเป็นนักล่าทางเพศควบคู่ไปกับชื่อเสียงที่พุ่งทะยานขึ้น
ผู้พิพากษากล่าวกลางศาลอย่างชัดเจนว่า “ไม่ว่าผู้หญิงจะสวมใส่เสื้อผ้าแบบไหน จะเดินทางไปที่ใด หรือจะดื่มอะไรเข้าไป พวกเธอยังคงมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ที่จะปฏิเสธ และมีสิทธิ์เรียกร้องความยุติธรรมจากศาลอาญา เมื่อนักล่าทางเพศอย่างคุณ รัสเซลล์ แบรนด์ ลงมือกระทำการโดยที่พวกเธอไม่ยินยอม”
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา แบรนด์มักใช้ภาพลักษณ์หนุ่มเพลย์บอยสุดโต่งที่ชอบคุยโวเรื่องการเปลี่ยนคู่นอนเป็นว่าเล่นมาเป็นจุดขาย แต่ในวินาทีที่ผู้พิพากษาอ่านบทลงโทษ เจ้าตัวกลับมีสีหน้าเรียบเฉยไร้อารมณ์ใดๆ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะคุมตัวเขาออกไป แบรนด์หันไปพูดสั้นๆ กับ ลอร่า กัลลาเชอร์ ภรรยาคู่ชีวิตที่สร้างครอบครัวและมีลูกด้วยกันสามคนว่า “พวกเราจะไม่เป็นไร”
คดีนี้มีจุดเริ่มต้นย้อนไปตั้งแต่ปี 1999 ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงทศวรรษ 2000 ซึ่งเป็นยุคที่แบรนด์ไต่เต้าจากนักแสดงตลกสแตนด์อัพโนเนมและพิธีกรรายการใต้ดิน ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในคนดังที่คนอังกฤษคุ้นหน้าคุ้นตามากที่สุดทางหน้าจอโทรทัศน์ คณะลูกขุนตัดสินว่าเขามีความผิดจริงในคดีข่มขืนหญิงสาววัย 21 ปี เมื่อปี 2009 และล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงอีก 3 คน แต่ยกฟ้องในข้อหาข่มขืนอีก 2 กระทง และข้อหาพยายามกระทำอนาจารอีก 1 กระทง นอกจากนี้ ชื่อของเขาจะถูกบันทึกไว้ในทะเบียนผู้กระทำผิดทางเพศไปตลอดชีวิต
จุดแตกหักที่ทำให้ความลับดำมืดถูกขุดคุ้ยขึ้นมา เกิดขึ้นในปี 2023 เมื่อสื่อยักษ์ใหญ่ของอังกฤษ 3 สำนัก ได้แก่ The Times, Sunday Times และสถานีโทรทัศน์ Channel 4 ร่วมกันตีแผ่รายงานสืบสวนสอบสวน เปิดโปงพฤติกรรมฉาวของเขา จนทำให้มีผู้หญิงหลายคนกล้าออกมาแจ้งความกับตำรวจ (ซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับผู้เสียหายทั้ง 6 คนที่ขึ้นเบิกความในศาลครั้งนี้) ตลอดการพิจารณาคดีนาน 4 สัปดาห์ แบรนด์ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนสำส่อนและเสพติดเซ็กซ์จริง แต่ยังยืนกรานว่าทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยความยินยอมพร้อมใจ ขณะที่ฝั่งอัยการชี้ให้เห็นว่า แบรนด์เป็นคนเลือดเย็นและวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อไล่ล่าเป้าหมายส่วนตัวที่ต้องการจะหลับนอนกับผู้หญิงให้ครบ 5,000 คน
ในวันตัดสินโทษ แบรนด์ถูกเบิกตัวมาจากเรือนจำแวนด์สเวิร์ธ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของลอนดอน หลังจากต้องเข้าไปนอนในคุกมาแล้ว 4 คืน ระหว่างที่ศาลรับฟังคำแถลงผลกระทบจากเหยื่อทั้ง 4 ราย แบรนด์กำไม้กางเขนไว้แน่นในมือและทำท่าทางเหมือนกำลังสวดมนต์ไปตลอดเวลา
คำบอกเล่าของเหยื่อแต่ละคนสะท้อนบาดแผลในใจได้อย่างน่าสะเทือนใจ หญิงสาวรายหนึ่งที่ถูกเขาล่วงละเมิดทางเพศในบาร์ใจกลางกรุงลอนดอนเมื่อปี 2004 ยืนให้การหลังม่านกั้นว่า เหตุการณ์นั้นทำให้เธอช็อกและชีวิตปั่นป่วนไปหมด สิ่งที่ทรมานที่สุดคือตลอดหลายปีที่เขากำลังโด่งดัง เธอไม่สามารถหนีพ้นภาพของเขาที่ปรากฏอยู่ตามสื่อทุกแขนง ผู้คนต่างพากันชื่นชมพฤติกรรมอันน่ารังเกียจที่เขาทำกับผู้หญิงราวกับมันเป็นแค่เรื่องตลกขบขัน เธอรู้สึกคลื่นไส้แทบอาเจียนทุกครั้งที่เห็นเขาเดินลอยหน้าลอยตาเหมือนคนที่จะทำผิดอะไรก็ได้โดยไม่ต้องรับโทษ พร้อมยอมรับว่ากระบวนการต่อสู้คดีตลอด 3 ปีที่ผ่านมา สร้างความกดดันมหาศาลและทำลายสุขภาพกายสุขภาพใจของเธอกับครอบครัวอย่างหนัก
ด้านอัยการ เรียล คาร์มี-โจนส์ ได้อ่านคำแถลงของเหยื่อสาวที่ถูกข่มขืนเมื่อปี 2009 หลังจากไปพบกับแบรนด์ในงานโชว์ของเขาที่ลอนดอนตะวันตก เธอเล่าว่าต้องหันไปพึ่งพาแอลกอฮอล์อย่างหนักเพื่อใช้ความเมาปิดกั้นความรู้สึกและความทรงจำอันเลวร้าย ส่วนเหยื่อรายที่สามซึ่งถูกบุกไปล่วงละเมิดทางเพศถึงที่ทำงานในปี 2005 ระบุในคำแถลงว่า แบรนด์คือนักล่าทางเพศที่ไม่เคยมีความสำนึกผิดเลยว่าพฤติกรรมของตัวเองไปพังชีวิตคนอื่นอย่างไร ขณะที่เหยื่อรายสุดท้ายซึ่งทำงานอยู่ที่สถานีโทรทัศน์ Channel 4 ตอนที่เกิดเหตุในปี 2009 บอกว่าฝันร้ายนี้คงจะตามหลอกหลอนเธอไปทุกวัน และยังหวาดกลัวว่าจะถูกแก้แค้นจากการออกมาพูดความจริง
ทันทีที่คำพิพากษาจำคุกถูกรายงานออกไป มวลชนบางส่วนที่รอฟังผลอยู่ด้านนอกศาลต่างพากันปรบมือด้วยความยินดี ท่ามกลางกลุ่มผู้ประท้วงกลุ่มเล็กๆ ที่มาปักหลักให้กำลังใจแบรนด์ ไม่นานนัก ภรรยาของแบรนด์ก็เดินออกจากศาลโดยมีคนคอยคุ้มกัน เธอรักษาสีหน้าเรียบเฉย ไม่ตอบคำถามใดๆ ของกองทัพนักข่าว ก่อนจะก้าวขึ้นรถตู้สีดำออกไป
เดวิด โรเบิร์ตส์ ตัวแทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด และ แอนดี้ เฟอร์ฟี ผู้กำกับการสืบสวน ตำรวจนครบาลลอนดอน ต่างออกมายกย่องความกล้าหาญของเหยื่อทุกคนที่ยอมเปิดเผยเรื่องราวอันเจ็บปวดท่ามกลางสายตาของสาธารณชน คำตัดสินในวันนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ชื่อเสียง อำนาจ หรือกาลเวลาที่ผ่านไป ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหลักการพื้นฐานเรื่องความยินยอมพร้อมใจได้
วิบากกรรมของแบรนด์ยังไม่จบลงแค่นี้ เพราะเมื่อสัปดาห์ก่อน ตำรวจนครบาลลอนดอนเพิ่งยืนยันว่ากำลังสืบสวนข้อกล่าวหาคดีข่มขืนเพิ่มเติมอีก 2 คดี โดยมีข้อมูลจากการไต่สวนก่อนเริ่มพิจารณาคดีว่า หนึ่งในผู้ร้องเรียนคือหญิงสาวที่เคยคบหากับแบรนด์สมัยที่เธอมีอายุเพียง 16 ปี ขณะที่ตอนนั้นเขามีอายุ 30 ปีแล้ว ด้าน มาร์ก โรว์ลีย์ ผู้บัญชาการตำรวจ เปิดเผยว่าเขาจะไม่แปลกใจเลยหากจะมีเหยื่อกล้าก้าวออกมาแจ้งความเพิ่มอีกจำนวนมาก เพราะการที่คนดังระดับนี้ถูกลงโทษ จะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้เสียหายคนอื่นๆ เห็นว่าความยุติธรรมมีจริง
หากย้อนกลับไปดูเส้นทางในวงการบันเทิง แบรนด์แจ้งเกิดเต็มตัวในช่วงต้นยุค 2000 จากการเป็นพิธีกรรายการ Celebrity Big Brother’s Big Mouth ของช่อง Channel 4 แม้เขาจะแสดงพฤติกรรมปั่นป่วน เอาแน่เอานอนไม่ได้ และใช้คำพูดล่วงละเมิดผู้อื่นอยู่บ่อยครั้ง แต่วงการบันเทิงกลับยังคงป้อนงานและโอกาสทองให้เขาอย่างต่อเนื่อง จนได้จัดรายการวิทยุของตัวเองทางสถานีระดับชาติอย่าง BBC ทว่าในปี 2008 เขาก็ต้องกระเด็นออกจากรายการ หลังไปก่อเรื่องฉาวฝากข้อความเสียงเชิงเหยียดเพศและดูหมิ่นผู้หญิงไปถึง แอนดรูว์ แซกส์ นักแสดงอาวุโสจากซิตคอม Fawlty Towers โดยพูดจาล่วงละเมิดหลานสาวของนักแสดงรุ่นใหญ่รายนี้
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แบรนด์พยายามล้างภาพลักษณ์หนุ่มคลั่งเซ็กซ์แบบเดิมๆ ทิ้งไปอย่างสิ้นเชิง เขาหันมาทำพอดแคสต์พูดคุยเรื่องจิตวิญญาณ การทำสมาธิ โยคะ และประกาศตัวเป็นคริสเตียนผู้เกิดใหม่ เขาย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และตั้งแต่ช่วงวิกฤตโควิด-19 เป็นต้นมา เขาก็สร้างฐานผู้ติดตามกลุ่มใหม่ในโลกออนไลน์ที่มีลักษณะคล้ายลัทธิ มีผู้ติดตามช่องยูทูบมากกว่า 6.6 ล้านคน และจัดรายการบนแพลตฟอร์ม Rumble ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มอนุรักษนิยม ก่อนที่ภาพลักษณ์นักบุญยุคใหม่จะพังทลายลงด้วยคำพิพากษาจำคุกกว่า 10 ปีในที่สุด