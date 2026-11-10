อาลัย นพ.สมสุข รพ. ราชวิถี อุทิศร่างเป็นอาจารย์ใหญ่ มอบบทเรียนให้ศิษย์รุ่นหลัง
ศิษย์กราบ ‘นพ.สมสุข ก้องกิจกำธร’ รพ.ราชวิถี ยกย่องอาจารย์ผู้เป็นแบบอย่าง บริจาคร่างเป็นวิทยาทาน มอบบทเรียนแห่งการให้ฝากไว้แก่ศิษย์รุ่นต่อไป
วงการแพทย์และสาธารณสุขแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ นพ.สมสุข ก้องกิจกำธร อาจารย์แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ หลังเพจเฟซบุ๊ก ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ รพ.ราชวิถี : Urology Rajavithi โพสต์ข้อความแสดงความอาลัย พร้อมเปิดเผยเจตนารมณ์อันยิ่งใหญ่ของอาจารย์ที่ตัดสินใจอุทิศร่างกายตนเองเป็นอาจารย์ใหญ่ เพื่อเป็นวิทยาทานทางการแพทย์
กลุ่มศิษย์แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่งานศัลยกรรมระบบปัสสาวะ โรงพยาบาลราชวิถี กราบขอบพระคุณ นพ.สมสุข ที่คอยอบรมสั่งสอนศิษย์ทั้งผ่านคำพูดและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเสมอมา การบริจาคร่างกายในครั้งนี้คือบทเรียนแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งอาจารย์ได้ฝากไว้ให้แก่ศิษย์รุ่นต่อไป โดยลูกศิษย์ทุกคนพร้อมใจกันน้อมระลึกถึงพระคุณและคำสอนของอาจารย์ตลอดไป
สำหรับกำหนดการจัดพิธีกราบลา นพ.สมสุข ก้องกิจกำธร ทางโรงพยาบาลราชวิถีจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ระหว่างเวลา 08.00 – 09.00 น. ณ อาคารอำนวยการเก่า ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่ และผู้ที่ประสงค์มาร่วมพิธี สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ตามวันและเวลาดังกล่าว
ในส่วนของพิธีทางศาสนานั้น เนื่องจาก นพ.สมสุข มีความประสงค์บริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับทางโรงพยาบาลราชวิถี จึงยังไม่มีการจัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพในขณะนี้ หากมีกำหนดการจัดพิธีอย่างเป็นทางการภายหลังจากกระบวนการเป็นอาจารย์ใหญ่เสร็จสิ้น ทางหน่วยงานจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง
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