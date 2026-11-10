สุกี้ตี๋น้อย โชว์ผลตรวจชีส หลังพบคราบดำ ยันไม่ใช่เชื้อรา ทานได้ปลอดภัย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 17:39 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 17:40 น.
สุกี้ตี๋น้อย เผยผลตรวจสอบคราบดำบนชีส ยันไม่ใช่เชื้อรา

สุกี้ตี๋น้อย โชว์ผลแล็บจากเดนมาร์ก ยันคราบดำบนชีสไม่ใช่เชื้อรา กินได้ปลอดภัยเกิดจากการเสียดสีของสแตนเลส พร้อมตามหาลูกค้า 6 รายเจอสิ่งแปลกปลอม แจกเงิน 5,000 บาทและคูปองกินฟรี 10 ใบ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 เพจสุกี้ตี๋น้อย เผยผลการตรวจสอบชีส ตี๋น้อย จาก Lab ที่ต่างประเทศ ตรวจสอบโดย บริษัท Uhrenholt ประเทศเดนมาร์ก ผลสรุปว่า จุดดำบนชีสไม่ใช่เชื้อรา

จากการตรวจสอบร่วมกับแผนกผลิต คราบสีเข้มที่สังเกตเห็นภายในชีสสอดคล้องกับการเข้มขึ้นเฉพาะจุดของส่วนไขมันเนยแข็ง ซึ่งเกิดจากการเสียดสีระหว่างผลิตภัณฑ์กับชิ้นส่วนสแตนเลสสตีลที่สัมผัสกันในระหว่างกระบวนการขูด หรือ อาจเกิดขึ้นได้เมื่อเนยแข็งปริมาณเล็กน้อยสะสมชั่วคราวบนใบปาดระหว่างการทำงาน ส่งผลให้เกิดความเข้มขึ้นเล็กน้อยก่อนจะถูกปล่อยกลับเข้าสู่สายการผลิต

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ทั้งนี้ สาเหตุดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของอาหาร และผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยสำหรับการบริโภค

ชีสจากสุกี้ตี๋น้อย
ภาพจาก Facebook : สุกี้ตี๋น้อย

นอกจากสุกี้ตี๋น้อยจะออกมาชี้แจงเรื่องผลตรวจสอบชีสแล้ว ทางเพจยังชี้แจงกรณีที่มีการโพสต์ภาพและข้อความเกี่ยวกับการพบสิ่งแปลกปลอมในอาหารของสุกี้ตี๋น้อย จำนวน 6 ราย ในกลุ่ม Facebook สุกี้ตี๋น้อย แฟนคลับ เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

ทางสุกี้ตี๋น้อยขอเรียนให้ทราบว่าไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้พยายามติดต่อกลับไปยังผู้โพสต์ เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขา รวมถึงวันและเวลาที่เข้ารับบริการ เพื่อนำข้อมูลไปตรวจสอบแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนามาตรฐานการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกและขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยติ-ชม จึงขอความกรุณาลูกค้าที่ปรากฏในภาพดังกล่าว ติดต่อกลับทาง Inbox เพจสุกี้ตี๋น้อย เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม

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ทางตี๋น้อยขอมอบเงินค่าเดินทางให้ จำนวน 5,000 บาท และ คูปองทานฟรี จำนวน 10 ใบ

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ขอให้ผู้ใช้บัญชี Facebook เดียวกับบัญชีที่โพสต์ภาพและข้อความดังกล่าว ติดต่อกลับทางเพจสุกี้ตี๋น้อย

ทั้งนี้ สุกี้ตี๋น้อยขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยแจ้งข้อมูลและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามาตรฐานของเราให้ดียิ่งขึ้น

ตี๋น้อยชดเชยให้ลูกค้าที่เจอสิ่งแปลกปลอม
ภาพจาก Facebook : สุกี้ตี๋น้อย
สุกี้ตี๋น้อย เผยผลตรวจสอบชีส
ภาพจาก Facebook : สุกี้ตี๋น้อย

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 17:39 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 17:40 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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