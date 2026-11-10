สุกี้ตี๋น้อย โชว์ผลตรวจชีส หลังพบคราบดำ ยันไม่ใช่เชื้อรา ทานได้ปลอดภัย
สุกี้ตี๋น้อย โชว์ผลแล็บจากเดนมาร์ก ยันคราบดำบนชีสไม่ใช่เชื้อรา กินได้ปลอดภัยเกิดจากการเสียดสีของสแตนเลส พร้อมตามหาลูกค้า 6 รายเจอสิ่งแปลกปลอม แจกเงิน 5,000 บาทและคูปองกินฟรี 10 ใบ
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 เพจสุกี้ตี๋น้อย เผยผลการตรวจสอบชีส ตี๋น้อย จาก Lab ที่ต่างประเทศ ตรวจสอบโดย บริษัท Uhrenholt ประเทศเดนมาร์ก ผลสรุปว่า จุดดำบนชีสไม่ใช่เชื้อรา
จากการตรวจสอบร่วมกับแผนกผลิต คราบสีเข้มที่สังเกตเห็นภายในชีสสอดคล้องกับการเข้มขึ้นเฉพาะจุดของส่วนไขมันเนยแข็ง ซึ่งเกิดจากการเสียดสีระหว่างผลิตภัณฑ์กับชิ้นส่วนสแตนเลสสตีลที่สัมผัสกันในระหว่างกระบวนการขูด หรือ อาจเกิดขึ้นได้เมื่อเนยแข็งปริมาณเล็กน้อยสะสมชั่วคราวบนใบปาดระหว่างการทำงาน ส่งผลให้เกิดความเข้มขึ้นเล็กน้อยก่อนจะถูกปล่อยกลับเข้าสู่สายการผลิต
ทั้งนี้ สาเหตุดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของอาหาร และผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยสำหรับการบริโภค
นอกจากสุกี้ตี๋น้อยจะออกมาชี้แจงเรื่องผลตรวจสอบชีสแล้ว ทางเพจยังชี้แจงกรณีที่มีการโพสต์ภาพและข้อความเกี่ยวกับการพบสิ่งแปลกปลอมในอาหารของสุกี้ตี๋น้อย จำนวน 6 ราย ในกลุ่ม Facebook สุกี้ตี๋น้อย แฟนคลับ เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
ทางสุกี้ตี๋น้อยขอเรียนให้ทราบว่าไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้พยายามติดต่อกลับไปยังผู้โพสต์ เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขา รวมถึงวันและเวลาที่เข้ารับบริการ เพื่อนำข้อมูลไปตรวจสอบแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนามาตรฐานการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกและขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยติ-ชม จึงขอความกรุณาลูกค้าที่ปรากฏในภาพดังกล่าว ติดต่อกลับทาง Inbox เพจสุกี้ตี๋น้อย เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ทางตี๋น้อยขอมอบเงินค่าเดินทางให้ จำนวน 5,000 บาท และ คูปองทานฟรี จำนวน 10 ใบ
ขอให้ผู้ใช้บัญชี Facebook เดียวกับบัญชีที่โพสต์ภาพและข้อความดังกล่าว ติดต่อกลับทางเพจสุกี้ตี๋น้อย
ทั้งนี้ สุกี้ตี๋น้อยขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยแจ้งข้อมูลและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามาตรฐานของเราให้ดียิ่งขึ้น
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