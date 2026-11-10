ฉาว! นศ.หนุ่ม ล่วงละเมิดร่าง อาจารย์ใหญ่ ช็อกคำพิพากษา สั่งมหาลัยจ่ายชดเชย 12 ล้าน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 23:00 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 23:00 น.
ฉาว! นศ.หนุ่ม ล่วงละเมิดร่าง อาจารย์ใหญ่ ช็อกคำพิพากษา สั่งมหาลัยจ่ายชดเชย 12 ล้าน

ฉาววงการ! นศ.หนุ่ม ล่วงละเมิดร่าง อาจารย์ใหญ่ ช็อกคำพิพากษา ศาลสั่งมหาลัยจ่ายชดเชย 12 ล้าน ประชาชนแห่เลิกบริจาคศพ

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดในโลกออนไลน์ประเทศญี่ปุ่น หลังจากมหาวิทยาลัยชิบะได้ออกมาเปิดเผยความกังวลว่า จำนวนผู้ลงทะเบียนบริจาคสรีระเพื่อการศึกษาหรือที่เรียกกันว่า “อาจารย์ใหญ่” ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาลดลงถึง 20% และเสี่ยงเผชิญภาวะขาดแคลนในอนาคต

จากข่าวดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตรายหนึ่งบนแพลตฟอร์ม X ได้ขุดคุ้ยคดีฉาวสั่นสะเทือนวงการแพทย์เมื่อ 15 ปีที่แล้วของมหาวิทยาลัยทันตกรรมคานากาวะขึ้นมาตีแผ่อีกครั้ง จนกลายเป็นไวรัลที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 36 ล้านครั้ง

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ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2011 ได้เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญขึ้นในคาบปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ เมื่อนักศึกษาชายวัย 44 ปีรายหนึ่ง ได้เดินเข้าไปหาเพื่อนในกลุ่มอื่นก่อนจะลงมือใช้นิ้วล่วงละเมิดร่างอาจารย์ใหญ่หญิงและขยับเข้าออกนานกว่า 2 นาที ท่ามกลางความตกตะลึงและเสียงกรีดร้องของเพื่อนร่วมชั้น แม้จะมีคนพยายามห้ามปรามแต่เจ้าตัวก็ยังไม่หยุด จนทำให้เนื้อเยื่อบริเวณมดลูกของร่างอาจารย์ใหญ่ได้รับความเสียหาย

นอกจากนี้ นักศึกษาชายรายนี้ ยังมีประวัติพฤติกรรมคุกคามทางเพศนักศึกษาหญิงในสถาบันมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทางมหาวิทยาลัยมีคำสั่ง “ไล่ออก”

อย่างไรก็ตาม เรื่องราวกลับพลิกผันเมื่อนักศึกษาชายรายดังกล่าวไม่ยอมรับผิด และได้ยื่นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากทางมหาวิทยาลัย โดยในวันที่ 13 กันยายน 2013 ศาลแขวงโยโกฮามาได้มีคำพิพากษาว่า “กระบวนการสืบสวนของมหาวิทยาลัยมีความบกพร่อง และบทลงโทษรุนแรงจนเกินไป ศาลจึงสั่งให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ก่อเหตุเป็นจำนวนเงินสูงถึงประมาณ 12 ล้านเยน (ราว 2.5 ล้านบาท)

เมื่อเรื่องราวถูกขุดคุ้ยและแชร์ออกไปเป็นวงกว้าง สร้างความโกรธแค้นและเสียงวิจารณ์จากสังคมเป็นอย่างมาก าวเน็ตต่างแสดงความเคลือบแคลงใจต่อกระบวนการยุติธรรมและตั้งคำถามว่า เหตุการณ์ลักษณะนี้จะส่งผลกระทบต่อความศรัทธาและความตั้งใจของประชาชนในการตัดสินใจบริจาค่างกายเพื่อการศึกษาแพทย์ในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

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อ้างอิงจาก : mirrordaily

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 23:00 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 23:00 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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