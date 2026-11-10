ฉาวหนัก! ครูดุริยางค์ โรงเรียนดังหัวหิน ลวนลามนักเรียนสาว ในห้องซ้อมดนตรี
ฉาวหนัก! ครูดุริยางค์ โรงเรียนดังหัวหิน ลวนลามนักเรียนสาว ในห้องซ้อมดนตรี เผยทำมานานหลายเดือน แม่ผู้เสียหายหวั่นคดีไม่คืบ
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 แม่ของเด็กนักเรียนหญิงสมาชิกวงดุริยางค์ เข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่ สภ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร้องทุกข์และดำเนินคดีครูฝึกสอนวงดุริยางค์โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่ง หลังพบว่าครูคนดังกล่าวก่อเหตุกระทำอนาจารลูกสาวภายในห้องซ้อมดนตรีมานานหลายเดือน
บันทึกการแจ้งความระบุว่า ครูผู้ก่อเหตุฉวยโอกาสลวนลามผู้เสียหายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายน 2569 จนถึงปัจจุบัน การกระทำดังกล่าวส่งผลให้เด็กมีสภาพจิตใจย่ำแย่และหวาดผวาอย่างหนัก ครอบครัวจึงยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ช่วงแรกผู้ปกครองกังวลว่าคดีจะล่าช้าและไม่ได้รับความเป็นธรรม ประกอบกับโรงเรียนต้นสังกัดพยายามปิดข่าวและไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ จึงตัดสินใจร้องเรียนสื่อมวลชนเพื่อเป็นกระบอกเสียง
ความคืบหน้าล่าสุด โรงเรียนมีคำสั่งให้ครูผู้ก่อเหตุพ้นสภาพจากการเป็นครูแล้ว แต่ทางครอบครัวยังเรียกร้องให้ผู้บริหารออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการ พร้อมกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาให้รัดกุมมากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนทุกคนอย่างแท้จริง
ล่าสุด ทางโรงเรียนได้ออกมาชี้แจงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวว่า “ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่บุคลากรของโรงเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อนักเรียนในวงโยธวาทิต ซึ่งเป็นการกระทำที่โรงเรียนไม่สามารถยอมรับได้ และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนขอยืนยันว่า มิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และสอบสวนอย่างจริงจัง และมีคำสั่งเลิกจ้างบุคลากรรายดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ โรงเรียนได้ประสานและแจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบดำเนินการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายแล้ว
ทั้งนี้ โรงเรียนได้สั่งระงับการฝึกซ้อมเป็นการชั่วคราวและงดการเข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการ ของวงโยธวาทิตตลอดปีการศึกษานี้ โดยจะพิจารณาดำเนินกิจกรรมอีกครั้งเมื่อมีมาตรการกำกับดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยของนักเรียนอย่างรัดกุมและเหมาะสม
โรงเรียนขอยืนยันว่า ความปลอดภัย สวัสดิภาพ และสิทธิของนักเรียนเป็นสิ่งที่โรงเรียนให้ความสำคัญสูงสุด และจะไม่เพิกเฉยต่อการกระทำใด ๆ ที่ขัดต่อหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ ของสถานศึกษา พร้อมมุ่งมั่นป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันขึ้นอีก
คณะผู้บริหารและคณะครูขอโทษต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และทุกฝ่าย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้”
ที่มา: FB/ วิทยุชุมชน แกไม่รอดแน่ 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀
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