ฉาวหนัก! ครูดุริยางค์ โรงเรียนดังหัวหิน ลวนลามนักเรียนสาว ในห้องซ้อมดนตรี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 17:24 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 17:34 น.
ฉาวหนัก! ครูดุริยางค์หื่น โรงเรียนดังหัวหิน ลวนลามนักเรียนสาว ในห้องซ้อมดนตรี
ภาพประกอบจาก AI

ฉาวหนัก! ครูดุริยางค์ โรงเรียนดังหัวหิน ลวนลามนักเรียนสาว ในห้องซ้อมดนตรี เผยทำมานานหลายเดือน แม่ผู้เสียหายหวั่นคดีไม่คืบ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 แม่ของเด็กนักเรียนหญิงสมาชิกวงดุริยางค์ เข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่ สภ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร้องทุกข์และดำเนินคดีครูฝึกสอนวงดุริยางค์โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่ง หลังพบว่าครูคนดังกล่าวก่อเหตุกระทำอนาจารลูกสาวภายในห้องซ้อมดนตรีมานานหลายเดือน

บันทึกการแจ้งความระบุว่า ครูผู้ก่อเหตุฉวยโอกาสลวนลามผู้เสียหายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายน 2569 จนถึงปัจจุบัน การกระทำดังกล่าวส่งผลให้เด็กมีสภาพจิตใจย่ำแย่และหวาดผวาอย่างหนัก ครอบครัวจึงยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

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ช่วงแรกผู้ปกครองกังวลว่าคดีจะล่าช้าและไม่ได้รับความเป็นธรรม ประกอบกับโรงเรียนต้นสังกัดพยายามปิดข่าวและไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ จึงตัดสินใจร้องเรียนสื่อมวลชนเพื่อเป็นกระบอกเสียง

ความคืบหน้าล่าสุด โรงเรียนมีคำสั่งให้ครูผู้ก่อเหตุพ้นสภาพจากการเป็นครูแล้ว แต่ทางครอบครัวยังเรียกร้องให้ผู้บริหารออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการ พร้อมกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาให้รัดกุมมากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนทุกคนอย่างแท้จริง

ล่าสุด ทางโรงเรียนได้ออกมาชี้แจงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวว่า “ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่บุคลากรของโรงเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อนักเรียนในวงโยธวาทิต ซึ่งเป็นการกระทำที่โรงเรียนไม่สามารถยอมรับได้ และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของนักเรียนและผู้ปกครอง

โรงเรียนขอยืนยันว่า มิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และสอบสวนอย่างจริงจัง และมีคำสั่งเลิกจ้างบุคลากรรายดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ โรงเรียนได้ประสานและแจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบดำเนินการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายแล้ว

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ทั้งนี้ โรงเรียนได้สั่งระงับการฝึกซ้อมเป็นการชั่วคราวและงดการเข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการ ของวงโยธวาทิตตลอดปีการศึกษานี้ โดยจะพิจารณาดำเนินกิจกรรมอีกครั้งเมื่อมีมาตรการกำกับดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยของนักเรียนอย่างรัดกุมและเหมาะสม

โรงเรียนขอยืนยันว่า ความปลอดภัย สวัสดิภาพ และสิทธิของนักเรียนเป็นสิ่งที่โรงเรียนให้ความสำคัญสูงสุด และจะไม่เพิกเฉยต่อการกระทำใด ๆ ที่ขัดต่อหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ ของสถานศึกษา พร้อมมุ่งมั่นป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันขึ้นอีก

คณะผู้บริหารและคณะครูขอโทษต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และทุกฝ่าย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้”

ที่มา: FB/ วิทยุชุมชน แกไม่รอดแน่ 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 17:24 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 17:34 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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