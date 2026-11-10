ไร้ที่ติ! ศรีริต้า เจนเซ่น สวมชุดไทยศิวาลัย ถ่ายบัตรประชาชน สวยสง่าดุจนางในวรรณคดี
ไร้ที่ติ! ศรีริต้า เจนเซ่น ในลุค ชุดไทยศิวาลัยสีทองปักเลื่อมและคริสตัลอย่างปราณีต ไปถ่ายบัตรประชาชน สวยสง่าดุจนางในวรรณคดี
กำลังเป็นเทรนด์ยอดฮิตของวัยรุ่นปัจจุบันนี้ สำหรับการแต่งชุดไทยไปถ่ายภาพบัตรประชาชน เพื่อแสดงออกถึงความเป็นไทย คอนเทนต์นี้ใส่จริง ถ่ายจริง สวยจริง และบ่งบอกเอกลักษณ์ของไทยได้อย่างดีเลยทีเดียว
ไม่เพียงแต่อินฟลูเอนเซอร์ และประชาชนทั่วไปเท่านั้นที่แห่กันสวมชุดไทยในหลากหลายรูปแบบไปถ่ายบัตรประชาชน เพราะล่าสุดนางเอกสาวลูกครึ่ง ศรีริต้า เจนเซ่น ก็ลุกขึ้นมาแปลงโฉมสวมชุดไทยศิวาลัยสีทองปักด้วยเลื่อมและคริสตัลอย่างปราณีต ไปถ่ายรูปทำบัตรประชาชนใบใหม่กับเขาด้วยเหมือนกัน โดยชุดไทยศิวาลัย เป็นชุดไทยพระราชนิยม 1 ใน 8 แบบ และกำลังจะได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมของยูเนสโก ช่วงเดือนธันวาคม ที่กำลังจะถึงนี้ด้วย
นอกเหนือจากความปราณีต สวยงามของ ชุดไทยศิวาลัย แล้วนั้น ความสวยของ ศรีริต้า เจนเซ่น ในลุคนี้ก็ยิ่งเสริมส่งความสวยสง่าที่เหมือนไม่มีอยู่จริงบนโลกมนุษย์เข้าไปอีก โดยหลังจากนางเอกสาวโพสต์คลิปได้ไม่นานก็มีทั้งคนบันเทิง และแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างเป็นเอกฉันท์ ว่า “สวย เหมือนนางฟ้า”
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อ้างอิงจาก : IG sriritajensen