สยบข่าวลือ! “ท่าช้าง รัชโยธิน” แจงหลังถูกโยงคลัสเตอร์ ฝีดาษลิง ยันร้านปลอดภัย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 16:59 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 16:59 น.
สยบข่าวลือ! "ท่าช้าง รัชโยธิน" แจงหลังถูกโยงคลัสเตอร์ ฝีดาษลิง ยันร้านปลอดภัย

สยบข่าวลือ! “ท่าช้าง รัชโยธิน” แจงหลังถูกโยงคลัสเตอร์ ฝีดาษลิง ยันร้านปลอดภัย เผยเตรียมดำเนินการตามกฎหมายคนแชร์ข้อมูลเท็จ

ร้าน “ท่าช้าง รัชโยธิน” ได้ออกมาประกาศพร้อมชี้แจงหลังถูกโยงว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงและเป็นคลัสเตอร์การแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิง โดยระบุว่า

“ทางร้านท่าช้าง รัชโยธิน ขออนุญาตชี้แจงกรณีข่าวลือที่เกิดขึ้น และต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านที่ออกมาแจ้งล่าช้า เนื่องจากทางร้านต้องการรวบรวมข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องที่สุดก่อนทำการชี้แจงครับ

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จากกรณีข่าวเรื่องโรคฝีดาษลิงตามช่องทางต่างๆ ทางร้านขอยืนยันอย่างบริสุทธิ์ใจว่า ทางร้านไม่ได้เป็นสถานที่สุ่มเสี่ยง หรือเป็นแหล่งกำเนิดของโรคนี้แอย่างใด ขอให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจและวางใจได้ 100% ครับ

สำหรับผู้ที่โพสต์หรือส่งต่อข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงอันส่งผลให้ทางร้านได้รับความเสียหาย ทางร้านจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องทุกกรณี ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เชื่อมั่นและอยู่เคียงข้างเราครับ”

ท่าช้าง ชี้แจง ฝีดาษลิง
FB/ ท่าช้าง รัชโยธิน

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 16:59 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 16:59 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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