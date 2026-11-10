สยบข่าวลือ! “ท่าช้าง รัชโยธิน” แจงหลังถูกโยงคลัสเตอร์ ฝีดาษลิง ยันร้านปลอดภัย
สยบข่าวลือ! “ท่าช้าง รัชโยธิน” แจงหลังถูกโยงคลัสเตอร์ ฝีดาษลิง ยันร้านปลอดภัย เผยเตรียมดำเนินการตามกฎหมายคนแชร์ข้อมูลเท็จ
ร้าน “ท่าช้าง รัชโยธิน” ได้ออกมาประกาศพร้อมชี้แจงหลังถูกโยงว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงและเป็นคลัสเตอร์การแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิง โดยระบุว่า
“ทางร้านท่าช้าง รัชโยธิน ขออนุญาตชี้แจงกรณีข่าวลือที่เกิดขึ้น และต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านที่ออกมาแจ้งล่าช้า เนื่องจากทางร้านต้องการรวบรวมข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องที่สุดก่อนทำการชี้แจงครับ
จากกรณีข่าวเรื่องโรคฝีดาษลิงตามช่องทางต่างๆ ทางร้านขอยืนยันอย่างบริสุทธิ์ใจว่า ทางร้านไม่ได้เป็นสถานที่สุ่มเสี่ยง หรือเป็นแหล่งกำเนิดของโรคนี้แอย่างใด ขอให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจและวางใจได้ 100% ครับ
สำหรับผู้ที่โพสต์หรือส่งต่อข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงอันส่งผลให้ทางร้านได้รับความเสียหาย ทางร้านจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องทุกกรณี ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เชื่อมั่นและอยู่เคียงข้างเราครับ”
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