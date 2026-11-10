มูลนิธิวอชด็อก ปัดเกี่ยวข้อง อดีตกรรมการแจ้งความ “ต๊ะ นารากร” ย้ำเป็นเรื่องส่วนบุคคล
WDT ยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับอดีตกรรมการแจ้งความ ต๊ะ นารากร ชี้การนำชื่อมูลนิธิไปกล่าวอ้างเป็นการกระทำส่วนบุคคล
มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ (WDT) ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีอดีตกรรมการมูลนิธิเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ ต๊ะ นารากร ติยายน พิธีกรและผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา โดยยืนยันว่าประธานและคณะกรรมการมูลนิธิชุดปัจจุบันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแจ้งความ พร้อมระบุว่าการนำชื่อมูลนิธิไปกล่าวอ้างเป็นการกระทำส่วนบุคคล
ก่อนหน้านี้ อดีตกรรมการมูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เดินทางเข้าพบ ร.ต.อ.สายชล อดใจ รองสารวัตรสอบสวน สภ.หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับต๊ะ นารากร กรณีข้อความที่เห็นว่าเข้าข่ายหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา โดยข้อมูลการแจ้งความยังระบุถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ล่าสุด มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เผยแพร่คำชี้แจงผ่านเพจเฟซบุ๊ก เพื่อยืนยันจุดยืนของคณะกรรมการชุดปัจจุบันเกี่ยวกับการดำเนินคดีครั้งนี้ โดยระบุข้อความว่า
“คำชี้แจงมูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ กรณีมีบุคคลไปแจ้งความกล่าวหา คุณต๊ะ นารากร ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ณ สถานีตำรวจภูธรหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยกล่าวอ้างว่าเป็นการดำเนินการในนามมูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์นั้น
ประธานและคณะกรรมการมูลนิธิฯ ชุดปัจจุบัน ขอชี้แจงว่า มูลนิธิฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแจ้งความหรือการกระทำของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
การนำชื่อมูลนิธิฯ ไปกล่าวอ้างหรือดำเนินการใด ๆ โดยบุคคลดังกล่าว เป็นการกระทำส่วนบุคคล มูลนิธิฯ ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำนั้น จึงขอชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกัน”
จากคำชี้แจงของ WDT มูลนิธิยืนยันว่าการแจ้งความต๊ะ นารากร ไม่ใช่การดำเนินการของประธานหรือคณะกรรมการชุดปัจจุบัน และไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของอดีตกรรมการที่นำชื่อองค์กรไปกล่าวอ้าง
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