มูลนิธิวอชด็อก ปัดเกี่ยวข้อง อดีตกรรมการแจ้งความ “ต๊ะ นารากร” ย้ำเป็นเรื่องส่วนบุคคล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 16:50 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 16:50 น.
แถลงการณ์ WDT ปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับการแจ้งความ ต๊ะ นารากร

WDT ยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับอดีตกรรมการแจ้งความ ต๊ะ นารากร ชี้การนำชื่อมูลนิธิไปกล่าวอ้างเป็นการกระทำส่วนบุคคล

มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ (WDT) ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีอดีตกรรมการมูลนิธิเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ ต๊ะ นารากร ติยายน พิธีกรและผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา โดยยืนยันว่าประธานและคณะกรรมการมูลนิธิชุดปัจจุบันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแจ้งความ พร้อมระบุว่าการนำชื่อมูลนิธิไปกล่าวอ้างเป็นการกระทำส่วนบุคคล

ก่อนหน้านี้ อดีตกรรมการมูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เดินทางเข้าพบ ร.ต.อ.สายชล อดใจ รองสารวัตรสอบสวน สภ.หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับต๊ะ นารากร กรณีข้อความที่เห็นว่าเข้าข่ายหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา โดยข้อมูลการแจ้งความยังระบุถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

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ล่าสุด มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เผยแพร่คำชี้แจงผ่านเพจเฟซบุ๊ก เพื่อยืนยันจุดยืนของคณะกรรมการชุดปัจจุบันเกี่ยวกับการดำเนินคดีครั้งนี้ โดยระบุข้อความว่า

มูลนิธิวอชด็อกแจงเรื่องที่มีคนไปแจ้งความต๊ะนารากร
FB/มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ Watchdog Thailand Foundation WDT

“คำชี้แจงมูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ กรณีมีบุคคลไปแจ้งความกล่าวหา คุณต๊ะ นารากร ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ณ สถานีตำรวจภูธรหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยกล่าวอ้างว่าเป็นการดำเนินการในนามมูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์นั้น

ประธานและคณะกรรมการมูลนิธิฯ ชุดปัจจุบัน ขอชี้แจงว่า มูลนิธิฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแจ้งความหรือการกระทำของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

การนำชื่อมูลนิธิฯ ไปกล่าวอ้างหรือดำเนินการใด ๆ โดยบุคคลดังกล่าว เป็นการกระทำส่วนบุคคล มูลนิธิฯ ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำนั้น จึงขอชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกัน”

จากคำชี้แจงของ WDT มูลนิธิยืนยันว่าการแจ้งความต๊ะ นารากร ไม่ใช่การดำเนินการของประธานหรือคณะกรรมการชุดปัจจุบัน และไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของอดีตกรรมการที่นำชื่อองค์กรไปกล่าวอ้าง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 16:50 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 16:50 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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