ขีดเส้นตายวันนี้! พลพีร์ เตือน มูลนิธิองค์กรทำดี ไม่ส่งเอกสาร จ่อชงศาลเพิกถอน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 16:33 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 16:34 น.
ขีดเส้นตายวันนี้! พลพีร์ เตือน มูลนิธิองค์กรทำดี จ่อชงศาลเพิกถอน หากไม่ส่งเอกสาร

รมช.มหาดไทย ขีดเส้นตายวันนี้ เตือน มูลนิธิองค์กรทำดี หากไม่ส่งเอกสาร เตรียมขอสำนวนตำรวจยื่นศาลเพิกถอนทันที

ความคืบหน้ากรณีตรวจสอบเส้นเงินมูลนิธิองค์กรทำดี ของ บุ๋ม ปนัดดา ล่าสุด 10 พฤศจิกายน 2569 นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ระบุว่า

“ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งตรวจสอบมูลนิธิและสมาคมทั่วประเทศที่มีอยู่กว่า 14,300 แห่ง หลังมีผู้ทยอยเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบหลายแห่ง รวมถึงกรณีที่ทนายตั้มนำข้อมูลมายื่นเพิ่มเติม โดยเบื้องต้นมีผู้เข้าร้องเรียนแล้ว 11 มูลนิธิ 1 สมาคม และมีผู้ทยอยยื่นเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

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นอกจากนี้ยังพบพฤติกรรมของผู้มีชื่อเสียงบางรายที่เปิดรับบริจาคเงินเข้าบัญชีส่วนตัวก่อนจะมาจัดตั้งสมาคมภายหลัง ซึ่งกระทรวงกำลังตรวจสอบย้อนหลังไปถึงปี 2568 พร้อมเน้นย้ำว่าการเรี่ยไรเงินต้องขออนุญาตเป็นรายครั้งตามกฎหมาย”

สำหรับประเด็นของ มูลนิธิองค์กรทำดี นายพลพีร์ ระบุชัดเจนว่า “วันนี้ถือเป็นเส้นตายวันสุดท้ายที่ทางมูลนิธิจะต้องนำเอกสารและรายงานต่าง ๆ มายื่นต่อกระทรวงมหาดไทย โดยในช่วงบ่ายจะมีประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวทันที หากพบว่าไม่ยอมส่งเอกสารเข้ามาภายในกำหนด ทางกระทรวงจะประสานขอสำนวนและข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาตรวจสอบว่าการดำเนินงานเข้าข่ายใช้เงินผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ หากพบหลักฐานชัดเจนก็จะนำสำนวนดังกล่าวไปยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอเพิกถอนมูลนิธิทันทีโดยไม่ต้องสอบสวนเพิ่มเติม”

นอกจากนี้ นายพลพีร์ ยังกล่าวถึงปัญหาข้อจำกัดทางกฎหมายว่า “ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยยังไม่มีอำนาจตรวจสอบเส้นทางการเงินของมูลนิธิได้โดยตรง จึงได้หารือกับนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีแล้ว โดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและร่างกฎกระทรวงใหม่ ซึ่งจะนัดหารือรายละเอียดกันอีกครั้งในวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้ เพื่อเพิ่มอำนาจให้หน่วยงานกำกับดูแลสามารถตรวจสอบเส้นเงินตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ป้องกันปัญหาการฟอกเงิน การใช้เงินสดที่ไม่โปร่งใส รวมถึงพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 ที่มีบทลงโทษล้าสมัยปรับเพียง 200 บาท ให้สอดคล้องกับเม็ดเงินบริจาคหลักร้อยล้านในปัจจุบัน”

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อ้างอิงจาก : ch3plus

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 16:33 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 16:34 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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