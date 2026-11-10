ประธานมูลนิธิวอชด็อก แจงปมเงินบริจาค ยันพบพิรุธเอง แฉฝีมืออดีตคนทำงาน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 17:07 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 17:09 น.
ประธานมูลนิธิวอชด็อก แจงปมเงินบริจาค ยันพบความผิดปกติเอง

ประธานวอชด็อกแจงปม ‘ต๊ะ นารากร’ ร้องสอบเงินบริจาค ยันพบความผิดปกติเอง อ้างเป็นฝีมืออดีตคนทำงาน พบหลักฐานส่วยหัวคิว

จากกรณี ต๊ะ นารากร ติยายน ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊กเรียกร้องให้หน่วยงานตรวจสอบ มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ (WDT) หลังได้รับข้อมูลว่าบุคคลระดับประธาน กรรมการ และเหรัญญิก นำเงินบริจาคไปใช้จ่ายส่วนตัว

ล่าสุด น.ส.ภูริตา วรรณศักดิ์ ประธานมูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ คนปัจจุบัน ขอชี้แจงว่า ทางมูลนิธิเคยโพสต์อธิบายเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อ 3 เดือนก่อน เริ่มต้นมาจากการพบความผิดปกติในการโพสต์รับบริจาคช่วยเหลือบ้านพักพิงสัตว์ผ่านเพจมูลนิธิ จากนั้นพบหลักฐานชัดเจนว่ามีคนทำงานของมูลนิธิไปแอบอ้างเรียกเก็บเงินส่วยหัวคิวจากบ้านพักพิง ซึ่งมูลนิธิไม่มีนโยบายลักษณะนี้และทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก

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หลังจากทราบเรื่อง ทางมูลนิธิเรียกประชุมปรับโครงสร้างคณะกรรมการใหม่ทั้งหมด พร้อมตรวจสอบรายการเดินบัญชีย้อนหลังตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน พบเส้นทางการเงินผิดปกติอย่างชัดเจน จึงรวบรวมพยานหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา

ขณะนี้มีบุคคลที่มีพฤติกรรมต้องสงสัย 1 ราย ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) กำลังสอบสวนขยายผลว่ามีญาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหม พร้อมเรียกสอบปากคำพยานที่มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงอีก 30-40 ปาก หลายคนไม่ได้เกี่ยวข้องกับมูลนิธิ

ประธาน WDT ยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดเป็นพฤติกรรมของอดีตคนทำงาน ไม่ใช่การกระทำของประธานหรือคณะกรรมการปัจจุบัน

พรุ่งนี้ (11 พฤศจิกายน 2569) ประธานและทีมงานจะเดินทางไปยื่นหนังสือติดตามความคืบหน้าคดีที่กองบังคับการปราบปราม และจัดแถลงข่าวชี้แจงความจริงและจะเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายให้ออกหมายเรียก หมายจับ และตรวจสอบเส้นทางทรัพย์สินเพื่อดำเนินคดีอาญาให้ถึงที่สุด

ส่วนผู้ที่โพสต์หรือคอมเมนต์วิจารณ์ในโซเชียล ทางมูลนิธิยังไม่มีแนวคิดจะฟ้องร้องดำเนินคดี

สำหรับประเด็นเรื่องการนำสัตว์มาเป็นเครื่องมือหาเงิน น.ส.ภูริตา อธิบายว่าน่าจะเกิดจากความเข้าใจผิดในลักษณะงาน มูลนิธิไม่ได้มีหน้าที่เปิดรับบริจาคเพื่อนำสัตว์ไปรักษา แต่เน้นทำงานประสานงานและดูแลคดีทารุณกรรมสัตว์ทั่วประเทศ โดยใช้ “กองทุน 1 คดี 1 ชีวิต” เพื่อสนับสนุนทีมกฎหมายและคนทำงาน ปกติแทบไม่เคยเปิดรับบริจาค ยกเว้นช่วงเกิดภัยพิบัติอย่างน้ำท่วมที่ต้องระดมทุนและสิ่งของลงพื้นที่ช่วยเหลือสัตว์ ยืนยันว่าทุกขั้นตอนโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

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ต๊ะ นารากร ติยายน ผู้ประกาศข่าวที่ถูกอดีตกรรมการ WDT แจ้งความ
FB/นารากร ติยายน

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 17:07 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 17:09 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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