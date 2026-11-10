กัมพูชา โวยสหรัฐฯ หลังถูกประเมิน อันดับต่ำสุดเป็นปีที่ 5 เหตุปราบแก๊งคอลฯ ล้มเหลว
กัมพูชา โวยสหรัฐฯ หลังถูกประเมิน อันดับต่ำสุดเป็นปีที่ 5 เหตุปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ล้มเหลว ชี้สหรัฐฯ มองข้ามผลงานการปราบปรามการค้ามนุษย์
คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ของกัมพูชา (NCCT) ออกแถลงการณ์แสดงความผิดหวังอย่างยิ่ง หลังกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report) ประจำปี 2569 โดยคงให้กัมพูชาอยู่ในระดับต่ำสุด (Tier 3) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่ง NCCT ชี้ว่าการประเมินนี้ไม่สะท้อนถึงเจตนารมณ์และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของรัฐบาลกัมพูชา
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุเหตุผลการประเมินว่ามาจากปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ การล้มเหลวในการลงโทษผู้กระทำผิด และขาดการคุ้มครองเหยื่อ ทว่า NCCT โต้แย้งว่าทางการใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดตามพิธีสารปาแลร์โม ทั้งสืบสวน ดำเนินคดีผู้ต้องสงสัย และคัดแยกเหยื่อ โดยเน้นย้ำการบังคับใช้หลักการไม่ลงโทษบุคคลที่ถูกบังคับให้กระทำความผิดโดยปฏิบัติต่อพวกเขาในฐานะเหยื่อ
สำหรับการปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์ รัฐบาลกัมพูชาได้ปูพรมกวาดล้างมิจฉาชีพทั่วประเทศ สามารถสั่งปิดฐานปฏิบัติการได้หลายร้อยแห่ง และช่วยเหลือเหยื่อได้หลายพันคน นอกจากนี้ทางการยังได้จับกุมและดำเนินคดีตัวการทั้งชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติ ตลอดจนเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อส่งขึ้นศาลอย่างต่อเนื่อง
NCCT ย้ำว่าอาชญากรรมหลอกลวงผ่านเทคโนโลยีเป็นปัญหาที่กัมพูชาไม่อาจรับมือเพียงลำพัง เนื่องจากมีชาวต่างชาติหลายหมื่นคนหลั่งไหลเข้ามาก่อคดี จึงเรียกร้องให้ประชาคมโลกและภูมิภาคแบ่งปันความรับผิดชอบร่วมกัน ทั้งนี้ กัมพูชาได้ร่วมมือกับพันธมิตรช่วยฟื้นฟูเยียวยา และอำนวยความสะดวกในการส่งตัวผู้อพยพหรือกลุ่มเปราะบางหลายหมื่นคนกลับประเทศอย่างปลอดภัยแล้ว
แม้กัมพูชาจะยอมรับว่ายังคงเผชิญความท้าทายและมีข้อบกพร่องที่ทำให้ผลลัพธ์ยังไม่ถึงเป้าหมายที่คาดหวัง แต่ NCCT ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้ากวาดล้างการค้ามนุษย์ต่อไป พร้อมเรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมมือกันด้วยความมุ่งมั่น เพื่อปกป้องความปลอดภัยและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติจากอาชญากรรมข้ามชาติที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลก
ที่มา: The Star
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