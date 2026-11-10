TSPCA โต้ WDT ไม่เคยร่วมผลักดันกฎหมายทารุณสัตว์ ปี 2557 ตามที่อ้าง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 15:31 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 15:45 น.
TSPCA โต้ WDT ไม่เคยร่วมผลักดันกฎหมายทารุณสัตว์ ปี 2557

โพสต์เผยคำชี้แจง TSPCA ปฏิเสธ WDT เป็นเครือข่ายร่วมผลักดัน พ.ร.บ.ทารุณกรรมสัตว์ หลังมีการอ้างบทบาทในกฎหมายปี 2557

ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Jonathan De’Bangnensis เผยแพร่ข้อความเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 โดยอ้างว่าเป็นแถลงการณ์ของ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ที่ปฏิเสธว่า มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ (WDT) ไม่เคยเป็นเครือข่ายร่วมผลักดันพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 กับทางสมาคม หลังมีการเผยแพร่ข้อมูลว่า WDT เป็นหนึ่งในเครือข่ายที่มีส่วนร่วมผลักดันกฎหมายฉบับนี้

Jonathan ระบุตัวเองว่าเป็นว่าที่กรรมการของ TSPCA พร้อมนำข้อความที่อ้างว่าเป็นแถลงการณ์จาก ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย มาเผยแพร่ โดยมีเนื้อหาปฏิเสธความเกี่ยวข้องของ WDT ในฐานะเครือข่ายที่ร่วมเสนอและผลักดันกฎหมายกับสมาคม

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ประเด็นข้อโต้แย้งระหว่าง TSPCA และ WDT เกี่ยวกับกฎหมายทารุณกรรมสัตว์ปี 2557

ข้อความส่วนสำคัญระบุว่า “ขอเรียนแจ้งว่า มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ (WDT) ไม่เคยเป็นเครือข่ายที่ร่วมผลักดันกฎหมายฉบับนี้ ร่วมกับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) แต่อย่างใด”

พร้อมระบุว่าการชี้แจงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยเตือนว่าการนำข้อมูลบิดเบือนหรือเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อาจสร้างความเสียหายต่อประชาชนได้

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย TSPCA กับประวัติผลักดันกฎหมายคุ้มครองสัตว์
ภาพจาก : FB/Jonathan De’Bangnensis

ที่มาของประเด็นเกิดจากบทความ Thaiger เรื่อง รู้จัก WDT ใครก่อตั้งมูลนิธิวอชด็อก? เปิดปมเงินบริจาค ก่อนเปลี่ยนบอร์ดยกชุด เผยแพร่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งรายงานประวัติองค์กรโดยอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ WDT ว่า เครือข่ายเริ่มดำเนินงานช่วยเหลือสัตว์ตั้งแต่ปี 2555 และระบุว่าตนเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่มีส่วนร่วมผลักดันกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ปี 2557

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จากการตรวจสอบเว็บไซต์ทางการของ WDT ในหน้า About Us พบว่าองค์กรระบุเป็นภาษาอังกฤษว่ามีบทบาทในการผลักดันให้ประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ฉบับแรก รวมถึงกล่าวถึงการจัดทำข้อเรียกร้องและการประสานงานกับหน่วยงานตำรวจ อย่างไรก็ตาม เนื้อหาส่วนนี้ไม่ได้ระบุว่า WDT ทำงานร่วมกับ TSPCA ในการเสนอร่างกฎหมาย

“We came up with a petition called the “Prevention of Cruelty and Animal Welfare Provision, Act 2557”

พวกเราจึงร่วมกันจัดทำคำร้องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557
www.watchdogthailand.com

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 15:31 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 15:45 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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