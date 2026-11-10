หญิง ธิติกานต์ ไม่คิดเยี่ยม บุ๋ม ปนัดดา ที่เรือนจำ เคยชมเก่ง-ฉลาด ทำไมกล้าทำแบบนี้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 15:50 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 15:52 น.
หญิง ธิติกานต์ ช็อกคดี บุ๋ม ปนัดดา อึ้งเงินบริจาคถูกดึงเข้ากระเป๋าส่วนตัว

หญิง ธิติกานต์ เสียใจมากไม่คาดคิด ‘บุ๋ม ปนัดดา’ กล้าทำแบบนี้ ทั้งที่เคยชมเป็นคนเก่งและฉลาด ลั่นเงินคมเปลี่ยนคนได้ ประกาศไม่ขอไปเยี่ยม ขอดูห่าง ๆ ดีกว่า

นักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดัง หญิง ธิติกานต์ เปิดใจให้สัมภาษณ์ ถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจออกหมายจับและควบคุมตัว บุ๋ม ปนัดดา กรณีข้อกล่าวหาเรื่องการบริหารเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี

หญิง ธิติกานต์ เล่าว่า หลังจากเจอกันในงานเมื่อหลายวันก่อน ซึ่งในวันนั้นยังไม่มีหมายจับ แต่วันนี้มีหมายจับและเริ่มมีหลักฐานข้อมูลเปิดเผยออกมาทุกวัน ตนรู้สึกเสียใจและช็อกจนไม่คาดคิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ เพราะที่ผ่านมาตนเป็นคนหนึ่งที่ไปช่วยงานจิตอาสาของมูลนิธิค่อนข้างบ่อยมาก

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ส่วนกรณีที่ผลการแถลงของตำรวจระบุว่า มีการนำเงินบริจาคไปใช้ส่วนตัวถึง 70% (กว่า 500 ล้านบาท) และนำไปช่วยเหลือสังคมเพียง 30% (กว่า 200 ล้านบาท) จากยอดรวมประมาณกว่า 800 ล้านบาทนั้น นักร้องสาวเผยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า “เสียใจมาก พูดแล้วยังใจสั่น” สัดส่วนดังกล่าวไม่สมดุลอย่างยิ่ง

ในมุมของจิตอาสา คนที่ตั้งใจบริจาคเงินเข้ามาก็เพราะต้องการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจึงไม่เข้าใจว่าทำไมอีกฝ่ายถึงกล้าทำเช่นนี้ ส่วนความดีที่เคยช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากและสรรพสัตว์ ผลลัพธ์คือมีประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจริง จุดนี้ตนก็ยังขอบคุณและศรัทธาในส่วนนั้น แต่เมื่อมาเห็นเส้นทางเงินออกจากมูลนิธิ ก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นและไม่คิดว่าจะกล้าทำ

เมื่อถามว่ารู้สึกเหมือนโดนหลอกหรือไม่ เธอตอบกลับว่าหากมองในแง่ของจิตบริสุทธิ์ที่ตนตั้งใจลงพื้นที่ไปช่วย ตนอนุโมทนากับตัวเองและทุกคนที่คิดดีทำดี แต่เมื่อมองย้อนกลับไป อาจมองได้ว่าตนเป็นคนหนึ่งที่เขาใช้มากกว่า

ทั้งนี้ ยืนยันว่าการที่ตนไปเป็นจิตอาสา ไม่ใช่เพราะอยากไปยืนถ่ายรูปเคียงข้าง บางครั้งเขาไม่ได้ลงพื้นที่ ตนก็ยังลงไปทำ เพราะต้องการตอบแทนคุณแผ่นดินและช่วยเหลือพี่น้องร่วมชาติที่อาจเคยเป็นแฟนเพลงหรือเคยสนับสนุนตน

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หญิง ธิติกานต์ ยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตนเองว่า ทุกครั้งที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน เช่น การเดินทางไปเชียงใหม่ ตนออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ทั้งค่าตั๋วเดินทาง ค่าน้ำมัน และค่าอาหาร หากตนไม่พร้อมทั้งเรื่องสุขภาพและเงินส่วนตัว ก็จะไม่ลงไปทำอย่างเด็ดขาด เพราะไม่ต้องการไปเป็นภาระของใครหรือเป็นภาระของมูลนิธิ

หญิง ธิติกานต์ และ บุ๋ม ปนัดดา-2
ภาพจาก Instagram : ying_thitikarn0899946551

สำหรับประเด็นความเคลื่อนไหวด้านการเงินในอดีต หญิงไม่เคยได้ยินกับตัวว่ามูลนิธิไม่มีเงินถึงล้าน แต่จะได้ยินเวลาทำสิ่งปลูกสร้างหรือการก่อสร้างจากเพื่อน ๆ ในมูลนิธิว่า รอบนี้ทำเสาก่อน รอบนี้ทำหลังคาส่วนนี้ก่อน เพราะต้องรอเงินบริจาคที่ทยอยเข้ามา

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เรื่องทรัพย์สินและกระเป๋าแบรนด์เนม หญิงระบุว่า เวลาเจอกันหน้างานจะเห็นเขาใส่เพียงเสื้อมูลนิธิ กางเกงวอร์ม รองเท้าบูทหรือรองเท้าผ้าใบลุยน้ำ กินอยู่ง่าย ๆ เช่น กินไข่กระทะพร้อมกับทีมงานอาสา มีเพียงบางโอกาส เช่น งานรับประกาศนียบัตรที่อาจเห็นการใช้โบว์หรือรองเท้าแบรนด์เนมบ้าง แต่กระเป๋าแบรนด์เนมไม่ค่อยได้เห็น หลังทราบข่าวว่าตำรวจตรวจยึดของกลางเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมหลายสิบใบก็ยิ่งสะเทือนใจ

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ทั้งนี้ เจ้าตัวยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีทรัพย์สิน ที่ดิน หรือของแบรนด์เนมใด ๆ ฝากไว้ที่ตนอย่างแน่นอนและตนก็ไม่ใช่คนใกล้ชิดในระดับนั้น ส่วนกระเป๋าของจริงที่ตำรวจกำลังติดตามก็เชื่อว่าน่าจะมีจริงตามเส้นทางการเงิน แต่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน

เธอไม่ล่วงรู้ได้ว่าเป็นการวางแผนมาตั้งแต่ต้น หรือเกิดขึ้นเพราะเมื่อเห็นเงินจำนวนมากแล้วจิตใจเปลี่ยนไป แต่เหตุการณ์นี้ทำให้เห็นว่า “เงินมันคม” เวลาอยู่กับใครก็อาจเปลี่ยนคนนั้นได้ แต่สำหรับตนเองมีความกลัวและละอายต่อการทำบาปมาก จะไม่มีวันนำเงินมาปะปนกันเด็ดขาด มองว่าเงินบริจาคเป็นเงินที่บริสุทธิ์ แต่หากนำมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ ตัวเงินไม่ได้ผิด แต่คนที่นำไปใช้ผิดคือคนที่ทำผิด และเงินนั้นจะกลายเป็นเงินบาปทันที

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะเดินทางไปเยี่ยม บุ๋ม ปนัดดา หรือไม่ เธอตอบชัดเจนว่า “ไม่ขอไปเยี่ยม” ขอเฝ้าดูอยู่ห่าง ๆ และให้คนที่ใกล้ชิดกว่านี้ไปเยี่ยมจะดีกว่า เน้นย้ำว่า แม้หลักฐานจะปรากฏแต่เรื่องนี้เพิ่งเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และศาลยังไม่ได้ตัดสิน จึงยังไม่สามารถสรุปความผิดหรือเจตนาได้ทั้งหมด

สิ่งที่ตนอยากบอกคือ ตนมองว่าเขาเป็นคนเก่งและฉลาดมาก ทั้งกิริยา วาจา และคำพูด ที่ผ่านมามองว่าใช้ความฉลาดได้ถูกต้องมาโดยตลอด แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจึงอยากตั้งคำถามว่า “ทำไมถึงใช้ความฉลาด ความเก่ง และความสามารถของตัวเองไปในทางแบบนี้ มันเกิดอะไรขึ้น”

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หญิง ธิติกานต์
ภาพจาก Instagram : หญิง ธิติกานต์ เพจหลัก

บุ๋ม ปนัดดา

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 15:50 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 15:52 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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