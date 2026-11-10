สายการบิน Qantas จ่อปลดพนักงาน 850 ตำแหน่ง ดัน AI ทำงานแทน ภายในปี 2027

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 15:12 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 15:12 น.
สายการบิน Qantas จ่อปลดพนักงาน 850 ตำแหน่ง ดัน AI ทำงานแทน ภายในปี 2027

สายการบิน Qantas จ่อปลดพนักงาน 850 ตำแหน่ง โยกงานองค์กรไปที่อินเดีย พร้อมนำ AI ทำงานแทน ภายในปี 2027

สายการบินแควนตัส (Qantas) ของออสเตรเลีย ประกาศเมื่อวันอังคาร (10 พ.ย.) เตรียมปลดพนักงาน 850 ตำแหน่ง เพื่อปรับโครงสร้างระบบหลังบ้านครั้งใหญ่ โดยได้ลงนามร่วมกับ “แอกเซนเจอร์” (Accenture) บริษัทที่ปรึกษาชื่อดัง โยกย้ายสายงานองค์กรบางส่วนไปให้ทีมงานในอินเดียดูแล พร้อมเดินหน้าเร่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างเต็มตัว

ด้าน วาเนสซา ฮัดสัน ซีอีโอของสายการบินแควนตัส ได้ส่งอีเมลขอโทษพนักงานถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมระบุว่ากระบวนการปลดพนักงานเฟสแรกจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงกลางปี 2027 และจะดำเนินการต่อเนื่องไปอีกหลายปี การปรับลดจำนวนคนครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อพนักงานราว 3% จากทั้งหมด 28,000 คน โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือฝ่ายการเงิน ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายการตลาด

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สำหรับสาเหตุสำคัญของการตัดสินใจครั้งนี้ คือการเร่งปรับตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยี AI เป็นตัวขับเคลื่อน ซีอีโอแควนตัสชี้แจงว่า การจับมือเป็นพันธมิตรในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทเข้าถึงฐานข้อมูลและทักษะด้าน AI ระดับโลกที่หลายองค์กรกำลังแย่งชิงกันอยู่ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่สามารถจ้างบุคลากรสายนี้ได้ทันต่อความต้องการ และการหยุดนิ่งไม่ยอมพัฒนาเทคโนโลยีก็ไม่ใช่ทางเลือกขององค์กรชั้นนำอีกต่อไป

สายการบินแควนตัสยังคงเดินหน้าโปรเจกต์ยกเครื่องฝูงบินครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้รับมอบเครื่องบินใหม่เข้าประจำการแล้ว 17 ลำ และคาดว่าจะรับมอบเพิ่มสูงสุดถึง 31 ลำในปีหน้า ซึ่งการลงทุนมหาศาลนี้จะช่วยปูทางให้สายการบินสามารถทยอยปลดประจำการเครื่องบินโดยสารยักษ์ใหญ่อย่างรุ่น A380 ได้ตั้งแต่ปี 2028 เป็นต้นไป

ที่มา: cna

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 15:12 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 15:12 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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