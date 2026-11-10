เตือน ลูกค้ากสิกรไทย ปิดปรับปรุงระบบ 15 พ.ย.นี้ บริการไหนใช้งานไม่ได้บ้าง
กสิกรไทย ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว 15 พ.ย. 2569 เวลา 03.00 – 05.00 น. กระทบหลายบริการ แนะลูกค้าวางแผนการเงินล่วงหน้า
ธนาคารกสิกรไทยประกาศแจ้งเตือนลูกค้าผู้ใช้งาน เตรียมปิดให้บริการระบบชั่วคราวเพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 เวลา 03.00 – 05.00 น. ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินบางประเภทได้ชั่วคราว ประกอบด้วย
- ไม่สามารถสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อจ่ายเงินหรือโอนเงิน
- ไม่สามารถทำรายการจ่ายบิล และสแกนคิวอาร์โค้ดชำระค่าสินค้าหรือบริการ
- ไม่สามารถใช้งานบัตรเครดิตกสิกรไทย
- ไม่สามารถถอนเงินสดด้วยบัตรเงินด่วน XPRESS CASH
- ไม่สามารถชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยบัตรเงินด่วน XPRESS CASH และบัตรเดบิตกสิกรไทย
สำหรับการโอนเงินผ่านหมายเลขบัญชีธนาคารหรือรหัสพร้อมเพย์ยังคงทำรายการได้ตามปกติ
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ธนาคารแนะนำให้ผู้ใช้บริการวางแผนการทำธุรกรรมทางการเงินล่วงหน้าเพื่อป้องกันความขัดข้อง พร้อมขออภัยในความไม่สะดวก หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง K-Contact Center โทรศัพท์ 02-888-8888 ติดต่อได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
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