เตือน ลูกค้ากสิกรไทย ปิดปรับปรุงระบบ 15 พ.ย.นี้ บริการไหนใช้งานไม่ได้บ้าง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 15:05 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 15:05 น.
กสิกรไทยแจ้งปิดระบบชั่วคราว 15 พ.ย. 69

กสิกรไทย ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว 15 พ.ย. 2569 เวลา 03.00 – 05.00 น. กระทบหลายบริการ แนะลูกค้าวางแผนการเงินล่วงหน้า

ธนาคารกสิกรไทยประกาศแจ้งเตือนลูกค้าผู้ใช้งาน เตรียมปิดให้บริการระบบชั่วคราวเพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 เวลา 03.00 – 05.00 น. ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินบางประเภทได้ชั่วคราว ประกอบด้วย

  • ไม่สามารถสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อจ่ายเงินหรือโอนเงิน
  • ไม่สามารถทำรายการจ่ายบิล และสแกนคิวอาร์โค้ดชำระค่าสินค้าหรือบริการ
  • ไม่สามารถใช้งานบัตรเครดิตกสิกรไทย
  • ไม่สามารถถอนเงินสดด้วยบัตรเงินด่วน XPRESS CASH
  • ไม่สามารถชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยบัตรเงินด่วน XPRESS CASH และบัตรเดบิตกสิกรไทย

สำหรับการโอนเงินผ่านหมายเลขบัญชีธนาคารหรือรหัสพร้อมเพย์ยังคงทำรายการได้ตามปกติ

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ธนาคารแนะนำให้ผู้ใช้บริการวางแผนการทำธุรกรรมทางการเงินล่วงหน้าเพื่อป้องกันความขัดข้อง พร้อมขออภัยในความไม่สะดวก หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง K-Contact Center โทรศัพท์ 02-888-8888 ติดต่อได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

กสิกรไทย ปิดบริการชั่วคราว 15 พ.ย. 69
ภาพจาก Facebook : KBank Live

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 15:05 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 15:05 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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