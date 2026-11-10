สังเวย 5 ศพ รถนักเรียน รร.นานาชาติ พุ่งตกบ่อน้ำ 22 ชีวิตหวิดดับ
รถรับส่งนักเรียนเอกชน เสียหลักพุ่งตกบ่อน้ำริมทางหลวงหมายเลข 8 ในจังหวัดกันดาล กัมพูชา สังเวยชีวิตเด็กนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ 5 ศพ บาดเจ็บ 2 ราย รอดชีวิตอีก 19 คน ตำรวจรวบคนขับดำเนินคดี
เกิดอุบัติเหตุสลดในประเทศกัมพูชา เมื่อรถรับส่งที่บรรทุกนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติเบลทัย (BELTEI International School) จำนวน 26 คน เสียหลักพุ่งตกลงไปในบ่อน้ำริมทางหลวงหมายเลข 8 ในเขตสะอางกันดาล จังหวัดกันดาล เมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน ส่งผลให้มีนักเรียนเสียชีวิต 5 ราย บาดเจ็บ 2 ราย ส่วนอีก 19 รายรอดชีวิตโดยไม่ได้รับบาดเจ็บ
ลี บุนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ของกลุ่มบริษัท BELTEI โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กยืนยันตัวเลขผู้ประสบเหตุทั้งหมด 26 คน พร้อมชี้แจงว่ารถคันเกิดเหตุเป็นรถรับจ้างส่วนบุคคลที่ผู้ปกครองว่าจ้างกันเอง ไม่ใช่รถในสังกัดของทางโรงเรียน
ภาพวิดีโอที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นวินาทีโกลาหล ขณะชาวบ้านในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ตำรวจรีบวิ่งกรูเข้าไปริมบ่อน้ำเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ติดอยู่ภายในรถซึ่งจมอยู่ในน้ำ โดยมีประชาชนจำนวนมากมุงดูเหตุการณ์และช่วยกันดึงร่างเด็กๆ ขึ้นมาบนฝั่ง
สำนักข่าว Fresh News สื่อท้องถิ่นของกัมพูชารายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวคนขับรถคันดังกล่าวไว้แล้วหลังเกิดเหตุ ขณะที่สาเหตุของการเสียหลักพุ่งตกน้ำ ข้อมูลอายุและรายชื่อของผู้เสียชีวิต รวมถึงรายละเอียดการว่าจ้างรถรับส่งคันนี้ ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดกันดาลต่อไป
ที่มา: kiripost