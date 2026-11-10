สังเวย 5 ศพ รถนักเรียน รร.นานาชาติ พุ่งตกบ่อน้ำ 22 ชีวิตหวิดดับ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 14:40 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 14:40 น.
สังเวย 5 ศพ รถนักเรียน รร.นานาชาติ พุ่งตกบ่อน้ำ 22 ชีวิตหวิดดับ

รถรับส่งนักเรียนเอกชน เสียหลักพุ่งตกบ่อน้ำริมทางหลวงหมายเลข 8 ในจังหวัดกันดาล กัมพูชา สังเวยชีวิตเด็กนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ 5 ศพ บาดเจ็บ 2 ราย รอดชีวิตอีก 19 คน ตำรวจรวบคนขับดำเนินคดี

เกิดอุบัติเหตุสลดในประเทศกัมพูชา เมื่อรถรับส่งที่บรรทุกนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติเบลทัย (BELTEI International School) จำนวน 26 คน เสียหลักพุ่งตกลงไปในบ่อน้ำริมทางหลวงหมายเลข 8 ในเขตสะอางกันดาล จังหวัดกันดาล เมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน ส่งผลให้มีนักเรียนเสียชีวิต 5 ราย บาดเจ็บ 2 ราย ส่วนอีก 19 รายรอดชีวิตโดยไม่ได้รับบาดเจ็บ

ลี บุนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ของกลุ่มบริษัท BELTEI โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กยืนยันตัวเลขผู้ประสบเหตุทั้งหมด 26 คน พร้อมชี้แจงว่ารถคันเกิดเหตุเป็นรถรับจ้างส่วนบุคคลที่ผู้ปกครองว่าจ้างกันเอง ไม่ใช่รถในสังกัดของทางโรงเรียน

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ภาพวิดีโอที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นวินาทีโกลาหล ขณะชาวบ้านในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ตำรวจรีบวิ่งกรูเข้าไปริมบ่อน้ำเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ติดอยู่ภายในรถซึ่งจมอยู่ในน้ำ โดยมีประชาชนจำนวนมากมุงดูเหตุการณ์และช่วยกันดึงร่างเด็กๆ ขึ้นมาบนฝั่ง

สำนักข่าว Fresh News สื่อท้องถิ่นของกัมพูชารายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวคนขับรถคันดังกล่าวไว้แล้วหลังเกิดเหตุ ขณะที่สาเหตุของการเสียหลักพุ่งตกน้ำ ข้อมูลอายุและรายชื่อของผู้เสียชีวิต รวมถึงรายละเอียดการว่าจ้างรถรับส่งคันนี้ ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดกันดาลต่อไป

ที่มา: kiripost

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 14:40 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 14:40 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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