สรุปดราม่า อ้างเป็นพนง.สนามบิน กุข่าวแฉ 7 ดาราดัง ไมค์ พิรัชต์ โดนด้วย โร่ชี้แจง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 15:33 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 15:41 น.
สรุปดราม่า อ้างเป็นพนง.สนามบิน กุข่าวแฉ 7 ดาราดัง ไมค์ พิรัชต์ โดนด้วย โร่ชี้แจง

สรุปดราม่า อ้างเป็นพนง.สนามบิน กุข่าวแฉ 7 ดาราดัง ไมค์ พิรัชต์ โดนด้วย โร่ชี้แจงเคลียรชัด ชาวเน็ตลากไส้ สุดท้ายโป๊ะแตกคนแฉตกงาน-ไร้เงิน

กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนที่ลุกลามถึงขั้นทอล์กออฟเดอะทาวน์ในโลกออนไลน์เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา เมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความกล่าวอ้างว่าเป็นพนักงานสนามบิน แฉพฤตกรรมเสื่อมเสียของเหล่าดารานักแสดงชื่อดังระดับประเทศ มากถึง 7 คนด้วยกัน ว่ามีนิสัยวีนเหวี่ยงและชอบเอาเปรียบเจ้าหน้าที่สนามบิน จนทำให้ชาวเน็ตหลงเชื่อและเข้าไปรุมต่อว่านักแสดงเหล่านี้อย่างรุนแรง

ข้อความดังกล่าวถูกแชร์ออกไปเป็นวงกว้างไม่เพียงแค่ในแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กเท่านั้น แต่เดือดหนักใน X เป็นอย่างมาก จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยหนึ่งใน 7 ข้อที่แฉดาราแต่ละคนนั้น ในข้อ 4 พาดพิงถึง “ดารา ม. ที่เป็นนักร้องดังในจีน มีพี่ชื่อ ก เป็นแฟนเก่า ข เถียงจะเอา ผจก.ตามติดไปด้วยชั้นเฟิร์สคลาส แต่ไม่มีบัตรเอเป็ค”

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สรุปดราม่า อ้างเป็นพนง.สนามบิน กุข่าวแฉ 7 ดาราดัง ไมค์ พิรัชต์ โดนด้วย โร่ชี้แจง-1
ภาพจาก : FB เจ๊มอย108 V1

งานนี้ร้อนถึง ไมค์ พิรัชต์ ต้องออกมาโพสต์ข้อความตอกกลับในทันที แม้จะเป็นอักษรย่อ แต่เมื่ออ่านและวิเคราะห์ดูดี ๆ ก็ดูจะเป็นการพาดพิงถึงหนุ่มไมค์โดยตรง เจ้าตัวเลยต้องออกมารีทวิตระบุว่า

“ไม่แน่ใจว่าข้อ 4 หมายถึงผมหรือเปล่านะครับ เพราะเขียนตัวย่อชัดเกินและมีคนส่งมาให้ แต่ถ้าหมายถึงผม ขออนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงนิดนึงครับ ในชีวิตผมเคยนั่ง First Class แค่ครั้งเดียวตอนไปอเมริกา เพราะตอนนั้นอยากลองสัมผัสประสบการณ์ดูเฉย ๆ หลังจากนั้นผมก็เดินทางด้วย Business Class หรือไม่ก็ economy class แบบคนทั่วไปมาตลอดครับ

อีกอย่าง ถ้าผมเดินทางโดยมี ผจก ไปด้วย หมายความว่าผมเดินทางไปทำงาน ซึ่งทางผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้จัดเตรียมตั๋วเครื่องบิน Business Class ให้ทั้งผมและผู้จัดการตามเงื่อนไขการทำงานอยู่แล้วครับ จึงไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะต้องไปโวยวายกับพนักงานเรื่องการอัปเกรดที่นั่ง และ ผจก ที่ทำงานกับผมไม่มีนิสัยวีนอยากขออัปเกรดด้วยครับ ไม่เคยต้องขอร้อง อยากได้อะไรในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้จ่ายด้วยตัวเอง

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และส่วนตัวผมก็ไม่ใช่คนที่จะไปวีนหรือหาเรื่องใครด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้ให้เสียทั้งเวลาและพลังงานครับ แค่ต้องพูดคุยกับคนแปลกหน้าบางครั้งผมยังรู้สึกใช้พลังงานเยอะเลย

ผมให้เกียรติคนทำงานทุกอาชีพเสมอ และไม่เคยคิดว่าการเป็นศิลปินจะทำให้ตัวเองมีสิทธิพิเศษที่จะไปปฏิบัติกับใครอย่างไม่ให้เกียรติ ผมไม่ใช่คนชอบมีปัญหากับใคร และจะเลือกโต้ตอบก็ต่อเมื่อรู้สึกว่ามีใครจงใจทำร้ายหรือละเมิดสิทธิของผมจริง ๆ เท่านั้นนะครับ

สุดท้ายอยากฝากไว้นิดนึงว่า การเล่าเรื่องหรือส่งต่อข้อมูลบนโซเชียล โดยเฉพาะเรื่องที่อาจทำให้บุคคลอื่นเสียชื่อเสียง ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบคอบก่อนนะครับ เพราะบางครั้งเรื่องที่เราอาจคิดว่าเป็นแค่การเล่าสู่กันฟัง ก็อาจมีผลกระทบและความรับผิดทางกฎหมายตามมาได้ ขอบคุณครับ”

สรุปดราม่า อ้างเป็นพนง.สนามบิน กุข่าวแฉ 7 ดาราดัง ไมค์ พิรัชต์ โดนด้วย โร่ชี้แจง-2
ภาพจาก : X @M1KEANGELO
สรุปดราม่า อ้างเป็นพนง.สนามบิน กุข่าวแฉ 7 ดาราดัง ไมค์ พิรัชต์ โดนด้วย โร่ชี้แจง-3
ภาพจาก : X @M1KEANGELO

หลังจากนั้นกลุ่มแฟนคลับและชาวเน็ตเริ่มรู้สึกว่าโพสต์แฉนี้ดูมีลับลมคมในแปลก ๆ จึงได้ทำการสืบค้นการอย่างขันแข็ง กระทั่งจับโป๊ะคนโพสต์แฉต้นเรื่องได้ว่า “เจ้าของโพสต์ที่ออกมาแฉ 7 ดาราดังนั้น ไม่ได้เป็นพนักงานสนามบินมานานแล้ว ตอนนี้ตกงาน และเพิ่งโพสต์หางานอยู่ ทั้งยังมีปัญหาเรื่องการเงินด้วย”

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เมื่อความจริงถูกเปิดเผยงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่รุมจวกเจ้าของโพสต์กันแบบยับเยินว่า การเลือกวิธีระบายความเครียดจากการตกงาน และมีปัญหาการเงินด้วยการออกมากุเรื่องเท็จใส่ร้ายคนมีชื่้อเสียงจนเสียหายนั้น นอกจากจะยังไม่มีงานทำแล้ว ยังเสี่ยงถูกดาราทั้ง 7 คนฟ้องร้องดำเนินคดีทางกฎหมาย ยิ่งซ้ำเติมชีวิตติดลบในตอนนี้เข้าไปอีก

สรุปดราม่า อ้างเป็นพนง.สนามบิน กุข่าวแฉ 7 ดาราดัง ไมค์ พิรัชต์ โดนด้วย โร่ชี้แจง-4
ภาพจาก : FB อรรถรส

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อ้างอิงจาก : FB เจ๊มอย108 V1, อรรถรส

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 15:33 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 15:41 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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