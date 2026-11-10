อดีตกรรมการวอชด็อก แจ้งความ ต๊ะ นารากร ปมแฉเงินบริจาค ยันไม่เคยยุ่งบัญชีมูลนิธิ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 14:40 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 14:40 น.
น.ส.รัตติยา อดีตกรรมการมูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ แจ้งความ ต๊ะ นารากร

รัตติยา อดีตรองประธานมูลนิธิวอชด็อก เข้าแจ้งความ ต๊ะ นารากร หลังโพสต์กล่าวหาผู้บริหารโอนเงินมูลนิธิใช้ส่วนตัว ยืนยันลาออกตั้งแต่ 8 ส.ค. ไม่เคยรับรู้ยอดบริจาค

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 เวลา 11.00 น. น.ส.รัตติยา อายุ 40 ปี อดีตกรรมการและรองประธานมูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เดินทางเข้าพบ ร.ต.อ.สายชล อดใจ รองสารวัตรสอบสวน สภ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ น.ส.นารากร ติยายน หรือ ต๊ะ นารากร กรณีโพสต์ข้อความที่เจ้าตัวเห็นว่าเข้าข่ายหมิ่นประมาทและทำให้ได้รับความเสียหาย

ชนวนเหตุเกิดจากโพสต์เฟซบุ๊กของต๊ะ นารากร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่เรียกร้องให้ตรวจสอบมูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ โดยอ้างว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการนำเงินของมูลนิธิไปใช้จ่ายส่วนตัวของบุคคลในตำแหน่งประธาน กรรมการ และเหรัญญิก ก่อนจะโพสต์ข้อความอีกครั้งว่า

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“ใครที่คิดจะแจ้งความฉันเรื่องที่ฉันออกมาเปิดโปงมูลนิธิ WDT คิดให้ดีดีก่อนนะ ระวังจะโดนสลิปโอนเงินฟาดกลับนะคะ”

รัตติยาเปิดเผยว่า แม้โพสต์ของต๊ะไม่ได้ระบุชื่อของตนโดยตรง แต่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกกล่าวถึง เนื่องจากเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารและปรากฏตัวผ่านสื่อในนามมูลนิธิมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเมื่อค้นหาข้อมูลประธานมูลนิธิวอชด็อกผ่าน Google ยังพบชื่อของตนอยู่ จึงตัดสินใจใช้สิทธิทางกฎหมายเพื่อปกป้องชื่อเสียง

สำหรับประวัติการทำงาน รัตติยาเล่าว่า เริ่มเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสัตว์มาประมาณ 10 ปี โดยรับผิดชอบงานภาคสนามเป็นหลัก ทั้งการเข้าแจ้งความและติดตามดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับสัตว์ ก่อนจะได้รับการชักชวนให้เข้าร่วมเป็นกรรมการและรองประธานมูลนิธิในปี 2567

ต่อมามีความตั้งใจจัดตั้งมูลนิธิของตัวเอง เนื่องจากต้องการดำเนินงานตามแนวทางและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากองค์กรเดิมบางส่วน จึงยื่นหนังสือลาออกเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2569

หลังลาออกเพียงสองวัน ในวันที่ 10 สิงหาคม มูลนิธิวอชด็อกเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการบริหารและประเด็นทุจริตภายในองค์กร ทำให้เกิดความเข้าใจว่าการลาออกของรัตติยาอาจเกี่ยวข้องกับปัญหาการเงินที่ถูกตรวจสอบ

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กระทั่งวันที่ 28 สิงหาคม ประธานมูลนิธิได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัยเรื่องการเงิน โดยรัตติยาระบุว่า ภายหลังมีบุคคลภายในมูลนิธิติดต่อมาพูดคุยทำความเข้าใจ และชี้แจงว่าตนไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการกระทำผิด รวมถึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการแจ้งความของมูลนิธิ

อดีตรองประธาน WDT ยืนยันว่า ตลอดระยะเวลาที่ทำงานช่วยเหลือสัตว์ ไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับบริจาคหรือบริหารบัญชีของมูลนิธิ เพราะรับผิดชอบงานภาคสนาม ส่วนการประชาสัมพันธ์และเปิดรับบริจาคเป็นหน้าที่ของแอดมิน ขณะที่บัญชีและการเงินมีผู้รับผิดชอบแยกต่างหาก

รัตติยาย้ำว่า ไม่เคยทราบยอดเงินบริจาครายเดือนหรือรายปี และไม่เคยมีส่วนร่วมในการอนุมัติใช้จ่ายเงิน หากตำรวจต้องการสอบปากคำหรือตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมก็พร้อมให้ความร่วมมือทุกขั้นตอน

ส่วนข้อสงสัยเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารหรือลายเซ็นที่อาจเกี่ยวข้องกับการแจ้งความ การฉ้อโกง หรือการยักยอกเงิน รัตติยาระบุว่ายังไม่เคยเห็นรายละเอียดหลักฐาน เนื่องจากไม่ได้อยู่ในกลุ่มสื่อสารภายในที่ใช้ประสานงานเรื่องคดี แต่ยินดีให้เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์ลายเซ็นของตน หากพบว่ามีการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

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นอกจากการแจ้งความต๊ะ นารากร แล้ว รัตติยายังเตรียมทำหนังสือยื่นต่อ ปปง. เพื่อขอให้ตรวจสอบการบริหารเงินและความโปร่งใสของมูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ หากพบการกระทำผิดก็ต้องการให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับสถานะของมูลนิธิตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ก่อนหน้านี้ มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า ได้รวบรวมเอกสารและพยานหลักฐานเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินส่งให้ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2569 พร้อมปรับโครงสร้างบริหารและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ โดยมีกำหนดเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่ 11 พฤศจิกายน เวลา 13.00 น. เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดี

ส่วนข้อกล่าวหาเรื่องการนำเงินมูลนิธิไปใช้ส่วนตัวยังไม่มีผลสอบสวนที่ชี้ขาด ขณะที่การแจ้งความของรัตติยาเป็นการดำเนินการในนามส่วนบุคคล ไม่ใช่การแจ้งความในนามมูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์

ต๊ะ นารากร ติยายน ผู้ประกาศข่าวที่ถูกอดีตกรรมการ WDT แจ้งความ
FB/นารากร ติยายน

ล่าสุด วันนี้ ด้าน ต๊ะ นารากร ติยายน ผู้ประกาศข่าวที่ถูกอดีตกรรมการมูลนิธิวอชด็อกแจ้งความ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ตอบโต้ผู้ที่คิดจะดำเนินคดีกับตน หลังออกมาเปิดเผยข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้เงินบริจาคของมูลนิธิ WDT พร้อมเตือนว่ามีหลักฐานสลิปโอนเงินที่อาจถูกนำมาเปิดเผย โดยระบุว่า

“ใครที่คิดจะแจ้งความฉันเรื่องที่ฉันออกมาเปิดโปงมูลนิธิWDT คิดให้ดีดีก่อนนะ ระวังจะโดนสลิปโอนเงินฟาดกลับนะคะ”

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 14:40 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 14:40 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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