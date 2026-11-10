ครม. เห็นชอบ 16 ธ.ค. 69 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ พระพันปีหลวง
ครม. มีมติเห็นชอบ 16 ธ.ค. 69 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ พระพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 15-19 ธ.ค. 69
10 พฤศจิกายน 2569 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคม 2569 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สำหรับพระราชพิธีดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติระหว่างวันที่ 15–19 ธันวาคม 2569 ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง โดยมีหมายกำหนดการสำคัญ ดังนี้
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- วันที่ 15 ธ.ค. 2569 เวลา 17.00 น. ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
- วันที่ 16 ธ.ค. 2569 เวลา 07.00 น. อัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปท้องสนามหลวง และเวลา 16.30 น. มีพิธีถวายพระเพลิง
- วันที่ 17 ธ.ค. 2569 เวลา 08.00 น. เก็บพระบรมอัฐิและอัญเชิญเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
- วันที่ 18–19 ธ.ค. 2569 พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ อัญเชิญประดิษฐาน ณ พระวิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร
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