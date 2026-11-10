ครม. เห็นชอบ 16 ธ.ค. 69 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ พระพันปีหลวง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 14:19 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 14:19 น.
ครม. เห็นชอบ 16 ธ.ค. 69 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ พระพันปีหลวง

ครม. มีมติเห็นชอบ 16 ธ.ค. 69 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ พระพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 15-19 ธ.ค. 69

10 พฤศจิกายน 2569 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคม 2569 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สำหรับพระราชพิธีดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติระหว่างวันที่ 15–19 ธันวาคม 2569 ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง โดยมีหมายกำหนดการสำคัญ ดังนี้

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  • วันที่ 15 ธ.ค. 2569 เวลา 17.00 น. ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
  • วันที่ 16 ธ.ค. 2569 เวลา 07.00 น. อัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปท้องสนามหลวง และเวลา 16.30 น. มีพิธีถวายพระเพลิง
  • วันที่ 17 ธ.ค. 2569 เวลา 08.00 น. เก็บพระบรมอัฐิและอัญเชิญเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  • วันที่ 18–19 ธ.ค. 2569 พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ อัญเชิญประดิษฐาน ณ พระวิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 14:19 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 14:19 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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