เปิดโผมหาดไทย ย้าย 23 เก้าอี้ ผู้ว่าฯ 18 จังหวัด ผู้ตรวจราชการ 5 ราย
เปิดโผมหาดไทย 23 เก้าอี้ ผู้ว่าฯ 18 จังหวัด ผู้ตรวจราชการ 5 ราย
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 มีรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการระดับสูงรวม 23 ราย แบ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 18 ตำแหน่ง และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 5 ตำแหน่ง โดยบัญชีรายชื่อระบุให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
การเสนอรายชื่อมีขึ้นหลังจากกระทรวงมหาดไทยกำหนดสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 39 ราย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง 15 อัตรา ส่วนบัญชีรอบนี้มีตำแหน่งผู้ว่าฯ รวม 18 จังหวัด เพราะรวมการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงเดิมไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ อีก 3 รายด้วย
ในจำนวนนี้ ผู้ว่าฯ ลำพูนและผู้ว่าฯ มุกดาหารมีชื่อย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง ส่วน สันติ รังษิรุจิ ย้ายจากผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ไปลำพูน ขณะที่ ปราชญา อุ่นเพชรวรากร และ พชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศา จากตำแหน่งผู้ตรวจราชการ มีชื่อไปเป็นผู้ว่าฯ มุกดาหารและอุตรดิตถ์ตามลำดับ สำหรับชายแดนใต้ เศวต เพชรนุ้ย มีชื่อไปปัตตานี ส่วน วิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์มีชื่อไปยะลา
รายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัด 18 ราย
- ปราชญา อุ่นเพชรวรากร จากผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
- สันติ รังษิรุจิ จากผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- พชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศา จากผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
- สืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ จากรองผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
- ยุทธพร พิรุณสาร จากรองผู้ว่าฯ ขอนแก่น เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
- ธวัชชัย นามสมุทร จากรองผู้ว่าฯ จันทบุรี เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
- ยงยุทธ สวนทอง จากรองผู้ว่าฯ นครปฐม เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
- ศรีธรรม ราชแก้ว จากรองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- สุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ จากรองผู้ว่าฯ สระบุรี เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
- เศวต เพชรนุ้ย จากรองผู้ว่าฯ นครสวรรค์ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
- สวณิต สุริยกุล ณ อยุธยา จากรองผู้ว่าฯ กำแพงเพชร เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
- ภูธนะ ชมภูมิ่ง จากรองผู้ว่าฯ พะเยา เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
- กนก ศรีวิชัยนันท์ จากรองผู้ว่าฯ มหาสารคาม เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
- วินัย โตเจริญ จากรองอธิบดีกรมการปกครอง เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
- วิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ จากรองผู้ว่าฯ นราธิวาส เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
- สมบูรณ์ สุธีระกุล จากรองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
- ทัศนัย สุธาพจน์ จากรองผู้ว่าฯ อ่างทอง เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
- วิฑูรย์ สิรินุกุล จากรองอธิบดีกรมการปกครอง เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
รายชื่อผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 5 ราย
- ปิยพงศ์ ชูวงศ์ จากผู้ว่าฯ ลำพูน เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- วรญาณ บุญณราช จากผู้ว่าฯ มุกดาหาร เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- ชัชดาพร บุญพีระณัช จากรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- พัชระ สิมะเสถียร จากรองผู้ว่าฯ ลำปาง เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- สมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ จากรองผู้ว่าฯ มหาสารคาม เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย