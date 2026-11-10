เปิดโผมหาดไทย ย้าย 23 เก้าอี้ ผู้ว่าฯ 18 จังหวัด ผู้ตรวจราชการ 5 ราย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 14:10 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 14:10 น.
เปิดโผมหาดไทย ย้าย 23 เก้าอี้ ผู้ว่าฯ 18 จังหวัด ผู้ตรวจราชการ 5 ราย

เปิดโผมหาดไทย 23 เก้าอี้ ผู้ว่าฯ 18 จังหวัด ผู้ตรวจราชการ 5 ราย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 มีรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการระดับสูงรวม 23 ราย แบ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 18 ตำแหน่ง และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 5 ตำแหน่ง โดยบัญชีรายชื่อระบุให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

การเสนอรายชื่อมีขึ้นหลังจากกระทรวงมหาดไทยกำหนดสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 39 ราย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง 15 อัตรา ส่วนบัญชีรอบนี้มีตำแหน่งผู้ว่าฯ รวม 18 จังหวัด เพราะรวมการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงเดิมไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ อีก 3 รายด้วย

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ในจำนวนนี้ ผู้ว่าฯ ลำพูนและผู้ว่าฯ มุกดาหารมีชื่อย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง ส่วน สันติ รังษิรุจิ ย้ายจากผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ไปลำพูน ขณะที่ ปราชญา อุ่นเพชรวรากร และ พชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศา จากตำแหน่งผู้ตรวจราชการ มีชื่อไปเป็นผู้ว่าฯ มุกดาหารและอุตรดิตถ์ตามลำดับ สำหรับชายแดนใต้ เศวต เพชรนุ้ย มีชื่อไปปัตตานี ส่วน วิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์มีชื่อไปยะลา

รายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัด 18 ราย

  • ปราชญา อุ่นเพชรวรากร จากผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
  • สันติ รังษิรุจิ จากผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
  • พชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศา จากผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
  • สืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ จากรองผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
  • ยุทธพร พิรุณสาร จากรองผู้ว่าฯ ขอนแก่น เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
  • ธวัชชัย นามสมุทร จากรองผู้ว่าฯ จันทบุรี เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
  • ยงยุทธ สวนทอง จากรองผู้ว่าฯ นครปฐม เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
  • ศรีธรรม ราชแก้ว จากรองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
  • สุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ จากรองผู้ว่าฯ สระบุรี เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
  • เศวต เพชรนุ้ย จากรองผู้ว่าฯ นครสวรรค์ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
  • สวณิต สุริยกุล ณ อยุธยา จากรองผู้ว่าฯ กำแพงเพชร เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
  • ภูธนะ ชมภูมิ่ง จากรองผู้ว่าฯ พะเยา เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
  • กนก ศรีวิชัยนันท์ จากรองผู้ว่าฯ มหาสารคาม เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
  • วินัย โตเจริญ จากรองอธิบดีกรมการปกครอง เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
  • วิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ จากรองผู้ว่าฯ นราธิวาส เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
  • สมบูรณ์ สุธีระกุล จากรองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
  • ทัศนัย สุธาพจน์ จากรองผู้ว่าฯ อ่างทอง เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
  • วิฑูรย์ สิรินุกุล จากรองอธิบดีกรมการปกครอง เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

รายชื่อผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 5 ราย

  • ปิยพงศ์ ชูวงศ์ จากผู้ว่าฯ ลำพูน เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
  • วรญาณ บุญณราช จากผู้ว่าฯ มุกดาหาร เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
  • ชัชดาพร บุญพีระณัช จากรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
  • พัชระ สิมะเสถียร จากรองผู้ว่าฯ ลำปาง เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
  • สมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ จากรองผู้ว่าฯ มหาสารคาม เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 พ.ย. 2569 14:10 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2569 14:10 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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