ย้อนคำทำนาย หมอปลาย ทักคนดังมีปัญหาเรื่องเงิน หรือจะหมายถึง บุ๋ม ปนัดดา ?
จับตาคำทำนาย ‘หมอปลาย’ เตือนท้ายปี 69 เตือนคนดังระดับประเทศเอี่ยวเงินไม่โปร่งใส
หลังจากข่าวของ บุ๋ม ปนัดดา ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวกรณีถูกตรวจสอบว่าใช้เงินมูลนิธิองค์กรทำดีถูกวัตถุประสงค์หรือไม่ หลาย ๆ คนนึกถึงคำทำนายของหมอดูคนดัง หมอปลาย พรายกระซิบ ที่เคยทำนายเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นส่งท้ายปี 2569 ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี ได้แก่ เดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม เกี่ยวกับบุคคลมีชื่อเสียง
หมอปลาย พรายกระซิบ เผยในรายการคุยแซ่บShow ว่า เจ้านายของตนคือ “ท่านยม” ซึ่งอยู่เบื้องล่างจึงมักได้รับสารเตือนภัยที่เป็นเรื่องต้องระวังและเป็นพลังงานเชิงลบจากด้านล่างเป็นหลัก แตกต่างจากเทพเบื้องบนที่จะสื่อสารเรื่องบวก สารดังกล่าวมาในรูปแบบของเสียงกระซิบและภาพนิมิตเมื่อมีสมาธิ ไม่ได้มาทางความฝัน
สาเหตุที่ไม่สามารถฟันธงหรือระบุสถานที่ได้ชัดเจนเหมือนในอดีต เนื่องจากเคยถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจนกระทบต่อการทำงานและการใช้ชีวิตถึง 70-80% จึงจำเป็นต้องใช้คำใบ้หรืออักษรย่อเพื่อให้ประชาชนนำไปพิจารณาและระมัดระวังตนเอง
ช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี (ต.ค. – ธ.ค.) จะมีเหตุการณ์ช็อกในกลุ่มผู้ใหญ่ นักการเมือง หรือบุคคลสำคัญระดับประเทศ มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งทั้งขึ้นและลง กฎหมายออกมากะทันหัน รวมถึงการขุดคุ้ยเรื่องอาชีพเก่าและเรื่องเงินที่ไม่สามารถแสดงความบริสุทธิ์ได้ โดยมีคำใบ้เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์โลโก้สีน้ำเงินและสีส้ม
หลายคนสงสัยว่าประเด็นเรื่องเงินที่หมอปลายทำนายนั้นเกี่ยวข้องกับ บุ๋ม ปนัดดา หรือไม่ ทั้งนี้ยังไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงใด ๆ อย่างไรก็ดีข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงคำทำนายหรือการคาดเดาเท่านั้น โปรดใช้วิจารณาณในการรับฟัง
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